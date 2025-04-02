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Александр Дмитриевский: кто он

Александр Дмитриевский: кто он - 02.04.2025 Украина.ру

Александр Дмитриевский: кто он

Историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба, ветеран русского движения Донбасса

2025-04-02T16:59

2025-04-02T16:59

2025-04-02T16:59

биография

донецк

донбасс

донецкая народная республика

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Родился 27 августа 1974 года.В 1996 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета, Основная квалификация - "Историк, преподаватель истории", дополнительная - "Журналист". В 2020 году там же окончил аспирантуру по специальности "Отечественная история", за время обучения подготовлен ряд научных работ и диссертация по истории Донбасса периода Перестройки.В 1997 - 2005 годах - старший преподаватель и научный сотрудник Донецкого института туристического бизнеса. Автор учебного пособия "Религиеведение для менеджеров туристического бизнеса: практические аспекты", рекомендованного для использования в высших учебных заведениях, редактор отдельных томов и соавтор коллективной монографии "Рекреационные зоны и туристско-экскурсионные маршруты Донецкой области "Мой Донбасс"", составитель путеводителей по Донецку и Святогорску.В 2005 – 2014 годах - собственный корреспондент газеты "Донецкiй кряжъ" (г. Донецк) в Российской Федерации с совмещением должности в Южной Осетии и Абхазии.В 2014 – 2017 годах - заместитель главного редактора журнала "Новая Земля" (г. Донецк, ДНР). Также в это и последующее время активно освещал события в Донбассе в интернет-издании "Сегодня.Ру" (г. Москва), на сайте "Дон-24" и газете "Молот" (г. Ростов-на-Дону).В 2021 – 2023 годах - главный редактор газет "Донецк вечерний" (г. Донецк, ДНР) и "Приазовский рабочий" (г. Мариуполь).С мая 2018 года - соведущий еженедельной аналитической программы "Акценты недели" на Радио Республика (г. Донецк, ДНР)Активист русского движения Донбасса с октября 1991 года, участник Русской Весны.Лауреат премии "Золотое перо России-2023".

донецк

донбасс

донецкая народная республика

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биография, донецк, донбасс, донецкая народная республика