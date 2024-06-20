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Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине

Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине - 20.06.2024 Украина.ру

Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине

Вопреки утверждениям властей Франции, правая партия "Национальное объединение" не собирается прекращать оказание помощи Украине. Она даже изменила свою программу касательно пунктов о сотрудничестве с Россией

2024-06-20T18:40

2024-06-20T18:40

2024-06-20T18:40

эксклюзив

франция

украина

марин ле пен

правые

военная помощь

оружие

всу

эммануэль макрон

франсуа олланд

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Через десять дней, 30 июня, состоится первый тур досрочных парламентских выборов во Франции, где, согласно опросу института общественного мнения IFOP, лидирует правое "Национальное объединение", парламентскую фракцию которого возглавляет Марин Ле Пен. Оно может рассчитывать на 35% голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Ренессанс" - на 19%, что меньше, чем у коалиции левых сил "Новый народный фронт" ("Неподчинившаяся Франция", Коммунистическая партия, Социалистическая партия и EELV ("Европа - Экология - "Зелёные"), которую поддерживает бывший президент-социалист Франсуа Олланд (26%).В случае победы правых военная помощь Украине окажется под вопросом, предупреждают источники издания Le Journal du Dimanche в Министерстве вооружённых сил Франции, а это, как утверждается, будет иметь прямые последствия для безопасности самой республики."Если президент останется главой вооружённых сил, то назначенный министр обороны станет политическим лидером, который подписывает распоряжения о выделении Украине самолётов, гаубиц CAESAR или боеприпасов", - отметил источник.Каким бы ни был исход парламентских выборов, Макрон останется на президентском посту до 2027 году. Однако, если победу одержит "Национальное объединение", которое получит право выдвинуть кандидатуру премьер-министра, то этот пост займёт лидер политической силы Жордан Барделла (номинировать решили именно его, а не Марин Ле Пен), и наступит четвёртый в истории Франции период "сожительства" глав государства и правительства из разных партий. В таком случае, согласно Конституции, в оборонной и внешнеполитической сфере ведущую роль играет президент. Премьер-министр же ведает внутригосударственными вопросами, в том числе экономическими, а без выделения денег никакой военной помощи Украине оказать невозможно.Пока Министерство вооружённых сил в лице собеседников, пожелавших остаться неизвестными, а также премьер-министр Габриэль Атталь стращают французов серьёзной угрозой безопасности в случае прекращения помощи Украине при правых, само "Национальное объединение" объявило, что оно не собирается отказываться от поддержки Украины."Моя позиция не изменилась, и она заключается в том, чтобы поддерживать Украину, предоставляя ей оборонное оборудование, боеприпасы, оперативную логистическую поддержку и оборонительное вооружение", - сказал Барделла журналистам на выставке вооружений Eurosatory в пригороде Парижа 19 июня.Однако в этом вопросе "Национальное объединение" устанавливает некоторые ограничения."Есть красные линии, которые президент республики пересёк, но которые я не стану пересекать в качестве премьер-министра "правительства сожительства". Я, в отличие от президента, против отправки войск и французских солдат на Украину", - заявил лидер партии, отметив, что эту позицию разделяет большая часть французов.Макрон действительно не исключал возможности отправки войск на Украину, если от Киева поступит такая просьба, либо если ВС РФ прорвут линию фронта, однако эта инициатива не вызвала восторга у общественности. По словам посла РФ во Франции Александра Орлова, президент поставил тему Украины во главу своей избирательной кампании, но больших дивидендов она ему не принесла.События на Украине мало волнуют рядовых французов, они обеспокоены другими проблемами: падением уровня жизни, беспорядками, невнятной иммиграционной политикой. Этот диссонанс в настроениях Макрона и большинства населения показал оторванность президента от реальной жизни, от проблем, которые действительно актуальны для французов и которые должны определять политику правительства и президента, отметил дипломат.Барделла готов передать Украине боеприпасы, но выступает категорически против поставки ракет дальнего радиуса действия, способных наносить удары по "старой" территории РФ, поскольку это может иметь последствия в виде эскалации в Восточной Европе. Недопустимо, чтобы Франция была напрямую вовлечена в конфликт с ядерной державой, в смысле, с Россией, подчёркивает он."Моя позиция не изменилась и не изменится – это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. А я думаю, что риск эскалации, конечно, существует", - подытожил Барделла.Примером того, как помощь Украине может ослабить возможности самой Франции, служит решение Макрона о поставках ВСУ истребителей Mirage 2000-5.Депутат от "Национального объединения" Франк Жилетти, выступающий докладчиком по бюджету ВВС в Национальном собрании (нижней палате парламента), отметил, что французские войска имеют всего 26 таких самолётов, чего недостаточно на случай конфликта высокой интенсивности, а передача их Киеву только осложнит ситуацию. Если отдать ВСУ слишком много истребителей Mirage 2000-5, то военно-воздушные силы Франции, по мнению генерала авиации Брюно Клермона, могут оказаться на коленях.18 июня источники журнала Valeurs Actuelles в военных кругах уточнили, что Париж сможет поставить всего шесть Mirage 2000-5, отметив, что этого очень мало. Таким образом, Франция сохранит целый эскадрон, он как раз состоит из 20 воздушных судов. Елисейский дворец долгое время отклонял просьбы о передаче истребителей ВСУ, а теперь почему-то ответил согласием. Эксперты считают, что таким образом власти просто решили вопрос утилизации Mirage 2000-5, которые к 2029 году планируется снять с вооружения после замены на Rafale.В отправке военных инструкторов на Украину "Национальное объединение" видит риски человеческих потерь и эскалации, предлагая вместо этого гораздо менее опасные варианты − в частности, обучать украинских солдат в третьих странах, например, в Польше.В марте депутаты от "Национального объединения" отказались поддержать на голосовании в парламенте десятилетнее соглашение о безопасности между Францией и Украиной, которое предусматривает выделение Киеву в 2024 году дополнительной военной помощи на сумму до €3 млрд, поставки военного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение солдат ВСУ и содействие в восстановлении территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.Высказалась по украинскому кризису на днях и Марин Ле Пен. В интервью испанской газете El Periódico она выразила мнение, согласно которому договориться о мире без участия в переговорах одной из сторон конфликта невозможно."Очевидно, нам нужно будет говорить с Россией, чтобы попытаться добиться позитивного решения для Украины в этом конфликте, в котором она, очевидно, не может одержать победу", — заявила она.При этом Ле Пен высказалась в поддержку инициативы по военной или гражданской поддержке Киева, однако, призвала очень тщательно продумывать антироссийские санкции, напомнив о разрушительной для экономик европейских стран силе ограничений в энергетике, а также избегать возможности сделать Францию соучастником украинского конфликта.Глава парламентской фракции "Национального объединения", которую на протяжении многих лет клеймили за призыв к нормализации отношений с Россией и называли "агентом Кремля", с самого начала СВО выступила в поддержку Украины. На дебатах с Макроном в рамках президентской кампании в апреле 2022 года Ле Пен назвала действия Москвы неприемлемыми и выступила за оказание Киеву гуманитарного и финансового содействия, а также за поставки оборонительного вооружения.Однако позже политик стала критиковать власти за ту военную помощь, которую оказывают Украине. Так, в июле 2023-го она заявила: "Я не понимаю, почему Эммануэль Макрон совсем не сосредоточен на организации мирной конференции, чтобы положить конец этому конфликту".Ле Пен назвала безответственным продолжение поставок вооружений на Украину на фоне решения президента об отправке ВСУ ракет большой дальности Scalp для помощи в рамках летнего контрнаступления, впоследствии окончившегося провалом.А сейчас, в преддверии парламентских выборов, "Национальное объединение" тихо, без каких-либо публичных заявлений по этому поводу, удалило со своего сайта часть предложений по оборонной политике. Речь идёт о разделах, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединённого военного командования НАТО, заметило издание Politico.За последнюю неделю с сайта партии исчез один из 17 программных буклетов предвыборной кампании Ле Пен, баллотировавшейся в президенты два года назад. В этом документе, посвящённом обороне, предлагалось искать "союза с Россией по определённым вопросам" и одновременно дистанцироваться от США, которые "не всегда ведут себя как союзник Франции".В последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из самых спорных позиций и в свете предстоящих выборов стремится укрепить свой авторитет на мировой арене, отмечает Politico.О том, как происходит крушение режима действующего президента Пятой республики, читайте в материале "Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло

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эксклюзив, франция, украина, марин ле пен, правые, военная помощь, оружие, всу, эммануэль макрон, франсуа олланд, вооруженные силы украины, rafale, нато, politico, россия