В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского - 20.06.2024 Украина.ру
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В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского
В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского - 20.06.2024 Украина.ру
В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского
В США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного подходящим кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ
2024-06-20T13:03
2024-06-20T13:03
новости
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вашингтон
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владимир зеленский
валерий залужный
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
легитимность
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"Запад готовится "списать" Зеленского. […] По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — уточнили в СВР.В ведомстве подчеркнули, что Зеленский утратил всякую самостоятельность. Сейчас он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома".При этом Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе, а его "западные хозяева" легко пожертвуют им. Это случится после того, как Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации.В российском ведомстве отметили, что высказывания Зеленского о том, что он "поставит Россию на колени" звучат особенно комично. Многочисленные заграничные командировки там объяснили тем, что "мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти".В Вашингтоне откажутся от удержания Зеленского у власти, когда исчерпают его "полезность"."Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", — заключили в спецслужбе.В мае Зеленский назначил экс-главкома Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.Подробнее о вопросе легитимности украинских властей в материале Василия Стоякина Непрезидентская программа президента Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вашингтон, украина, владимир зеленский, валерий залужный, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, легитимность
Новости, Россия, Вашингтон, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, легитимность

В СВР рассказали, когда и кем Штаты заменят Зеленского

13:03 20.06.2024
 
Зеленский
Зеленский
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В США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного подходящим кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ
"Запад готовится "списать" Зеленского. […] По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — уточнили в СВР.
В ведомстве подчеркнули, что Зеленский утратил всякую самостоятельность. Сейчас он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома".
При этом Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе, а его "западные хозяева" легко пожертвуют им. Это случится после того, как Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации.
В российском ведомстве отметили, что высказывания Зеленского о том, что он "поставит Россию на колени" звучат особенно комично. Многочисленные заграничные командировки там объяснили тем, что "мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти".
В Вашингтоне откажутся от удержания Зеленского у власти, когда исчерпают его "полезность".
"Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", — заключили в спецслужбе.
В мае Зеленский назначил экс-главкома Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
Подробнее о вопросе легитимности украинских властей в материале Василия Стоякина Непрезидентская программа президента Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВашингтонУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСлужба внешней разведкиВооруженные силы Украинылегитимность
 
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