Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ - 05.06.2024 Украина.ру
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Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ
Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ - 05.06.2024 Украина.ру
Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предложила устроить военнообязанных женщины в военкоматы, а мужчин, работающих там, отправить на фронт. Такое предложение она высказала в своем телеграм-канале
2024-06-05T10:51
2024-06-05T10:51
новости
украина
ирина верещук
владимир зеленский
мобилизация
военкомат
военком
призывники
призыв
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Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин накануне, 4 июня, заявил, что в приложении «Резерв+» около 190 тысяч военнообязанных женщин обновили свои данные. Приложение начало работу после вступление в силу закона об ужесточении мобилизации.С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+". В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ирина верещук, владимир зеленский, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв
Новости, Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, мобилизация, военкомат, военком, призывники, призыв

Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ

10:51 05.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предложила устроить военнообязанных женщины в военкоматы, а мужчин, работающих там, отправить на фронт. Такое предложение она высказала в своем телеграм-канале
Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин накануне, 4 июня, заявил, что в приложении «Резерв+» около 190 тысяч военнообязанных женщин обновили свои данные. Приложение начало работу после вступление в силу закона об ужесточении мобилизации.
"Вот вам отличные кадры для системы ТЦК (военкоматов. - Ред.), включая руководящие должности. Усиленные набор для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", - написала Верещук.
С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+". В Минобороны Украины уточняли, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение „Резерв+". По данным МО Украины, через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИрина ВерещукВладимир Зеленскиймобилизациявоенкоматвоенкомпризывникипризыв
 
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Заголовок открываемого материала
11:39В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством
10:56НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски
10:51Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ
10:17США сделают новые заявления о конфискации активов РФ - Салливан
09:46"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов
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