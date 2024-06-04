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"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста

"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста - 04.06.2024 Украина.ру

"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста

Во Львовском областном военкомате объяснили поведение сотрудников, которые попытались сбить на автомобиле велосипедиста. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"

2024-06-04T10:05

2024-06-04T10:05

2024-06-04T10:05

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украина

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велосипеды

мобилизация

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Украинские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором военкомы на микроавтобусе сбили велосипедиста. После этого мужчина бросил велосипед и убежал от сотрудников военкомата.Во Львовском областном военкомате подтвердили, что это их сотрудники были в бусе, который сбил велосипедиста.В сообщении военкомата отмечается, что сотрудники военкомата попросили мужчину предъявить документы. После этого гражданин начал ругаться матом, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно.«Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. […] Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось скрыться», – говорится в сообщении военкомата.В военкомате попытались оправдать действия сотрудников тем, что они являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК (военкомат. - Ред.) переведены из боевых частей.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены

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новости, украина, владимир зеленский, львовская область, военкомат, военком, велосипеды, мобилизация