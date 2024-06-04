"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста - 04.06.2024 Украина.ру
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"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста
"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста - 04.06.2024 Украина.ру
"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста
Во Львовском областном военкомате объяснили поведение сотрудников, которые попытались сбить на автомобиле велосипедиста. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
2024-06-04T10:05
2024-06-04T10:05
новости
украина
владимир зеленский
львовская область
военкомат
военком
велосипеды
мобилизация
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Украинские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором военкомы на микроавтобусе сбили велосипедиста. После этого мужчина бросил велосипед и убежал от сотрудников военкомата.Во Львовском областном военкомате подтвердили, что это их сотрудники были в бусе, который сбил велосипедиста.В сообщении военкомата отмечается, что сотрудники военкомата попросили мужчину предъявить документы. После этого гражданин начал ругаться матом, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно.«Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. […] Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось скрыться», – говорится в сообщении военкомата.В военкомате попытались оправдать действия сотрудников тем, что они являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК (военкомат. - Ред.) переведены из боевых частей.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.На Украине подсчитали число уклонистов и определили области-рекордсмены
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новости, украина, владимир зеленский, львовская область, военкомат, военком, велосипеды, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Львовская область, военкомат, военком, велосипеды, мобилизация

"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста

10:05 04.06.2024
 
© СС0, Pixabayвелосипед велосипедист
велосипед велосипедист
© СС0, Pixabay
Читать в
Во Львовском областном военкомате объяснили поведение сотрудников, которые попытались сбить на автомобиле велосипедиста. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
Украинские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором военкомы на микроавтобусе сбили велосипедиста. После этого мужчина бросил велосипед и убежал от сотрудников военкомата.
Во Львовском областном военкомате подтвердили, что это их сотрудники были в бусе, который сбил велосипедиста.
В сообщении военкомата отмечается, что сотрудники военкомата попросили мужчину предъявить документы. После этого гражданин начал ругаться матом, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно.
«Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. […] Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось скрыться», – говорится в сообщении военкомата.
В военкомате попытались оправдать действия сотрудников тем, что они являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК (военкомат. - Ред.) переведены из боевых частей.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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