США и Германия решили поднять ставки, обмены разблокировали. Итоги 31 мая на Украине

США и Германия одобрили удары своим оружием по России. После длительного перерыва состоялся обмен пленными

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1f/1055418903_0:202:529:499_1920x0_80_0_0_bdf7f703ea1f41bc884423b30afc2f9c.jpg

США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — отмечалось в статье.По словам российского военкора Александра Коца, следующим шагом США будет разрешение ударов ракетами ATACMS."США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию — американские СМИ. Про оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров речи пока что не идет. Но расслабляться не стоит. Если эти ОТР уже находятся на территории Украины, значит в их полетные задания уже загружены цели в глубине России. Для этого ATACMS и создавались", - отметил Коц.Его коллега — военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" - оценил решение США как свидетельство успеха российских военных."Разрешение ударов Хаймарсами, это конечно прежде всего для борьбы с нашей артиллерией и ударов по складам/ командным пунктам. И естественно связанно это с тем, что ГрВ "Север" нещадно уничтожает врага в своей зоне ответственности", - указал он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что США пытаются выровнять ситуацию на фронте в пользу Украине."Разрешением ВСУ бить вглубь российских территорий США старается выровнять паритет, который из-за успехов России на фронте был нарушен в пользу России. Обычно, если Украина проседала в военном плане, США усиливали поставки вооружения, но в данном случае поставки не успевают, мобилизация тоже запаздывает, и администрации Байдена пришлось сдвигать красные линии. Надо сказать, что возможности для того, чтобы влиять на ситуацию на поле боя у США остаются достаточно большие. Они сейчас поставляют очень мало оружия от того, что могут. Обещанная финансовая помощь так до сих пор и не перечислена. Если надо, они могут либо разрешать бить все глубже по российским тылам, либо резко увеличивать поставки вооружений и финансирование. Первоочередная цель администрации Байдена — не допустить крупных поражений Украины до конца президентской кампании. Дальше будет точка бифуркации. Либо резкое усиление поставок оружия и финансирования Украины, конфискация Российских ЗВР, либо выход на мирные переговоры", - отметил он.Также стало известно о том, что Германия разрешила Украине бить своим оружием по России. По словам немецкого журналиста Юлиана Рёпке об этом во время визита в Молдавию заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Разрешение на использование немецкого оружия на российской территории относится, в частности, к оборонительной кампании вокруг Харькова, потому что близость к границе там особенно очевидна", - отметил Писториус.Также, по словам Рёпке, обсуждались и граничащие с ДНР и ЛНР регионы России."Другой разговор будет об оружии большой дальности свыше 100 км, и предел все тот же", - отметил Писториус.Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщило о разрешении президента США Джо Байдена Украине бить по территории России."Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар", — заявил источник.Он уточнил, что речь идёт только территории у границы с Харьковской областью. При этом, по словам источника, позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В комментарии РИА Новости представитель Госдепа США подтвердил информацию Politico."Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать её", — рассказал собеседник агентства.При этом в Госдепе заявили, что "политика в отношении запрета на применения ATACMS или средств дальнего поражения" по целям в России осталась прежней.Также в ночь на 31 мая американское издание The New York Times сообщило, что США дадут рекомендации Украине по поводу целей в России."Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", — писало издание.Как указала газета, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи."По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", — отмечалось в публикации.Ряд конгрессменов в США назвал решение Байдена безумным, отметив, что американский президент приближает третью мировую войну.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что одобрившие удары по России западные страны должны понимать ряд вещей."Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России. 2. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli. 3. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора", - написал он в своём телеграм-канале.Он отметил, что "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, "будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта"."Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал", - отметил Медведев.По его словам, это "никакое не запугивание и не ядерный блеф", а нынешний военный конфликт с Западом "развивается по самому плохому сценарию"."Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - подытожил он.Многие российские военные эксперты также указывают, что в конфликт может перейти в новую стадию."В случае применения западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России вне принятой по умолчанию зоны боевых действий (Украина в границах 1991 года) конфликт быстро приобретет совершенно иной, нежели сейчас, масштаб и характер", - отметил военный эксперт Илья Крамник.Таким образом многие солидарны: решение Запада чревато весьма негативными последствиями.Обмены разблокированыДнём 31 мая Минобороны РФ сообщило о прошедшем обмене военнопленными."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. Самол`тамивоенно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - отмечалось в сообщении.Позже Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена."Приветствую состоявшийся в Белгородской области российско-украинский обмен пленными. Поздравляю всех родных и близких с возвращением наших героев домой! Будем надеяться, что обменные процессы будут происходить чаще", - прокомментировала обмен пленными Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.За два дня до этого она рассказала о том, как Украина заблокировала обмен пленными."К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", — отмечала Москалькова, выступая в Доме прав человека, где проходит совместное заседание комитетов Госдумы РФ.Она поблагодарила сотрудников российского военного ведомства за работу по возвращению пленных."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", — добавила Москалькова.До этого Москалькова подтверждала, что Россия предлагала Украине обменять пленных в формате 500 на 500, но последняя отказалась это сделать. Москалькова также подтвердила подлинность списка украинских пленных, который 22 мая опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек - "азовцев"*(членов запрещённой в РФ организации — Ред.) и Ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны. В списках - ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером. Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - сообщила тогда Симоньян перед тем, как опубликовать сам список.В тот же день, 22 мая, украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также сообщал, что по вине Украине застопорились обмены военнопленных."Многих волнует вопрос – а что с обменами? Обмены явно остановились. Объясняем. Как сообщают наши люди с украинской стороны, эту же информацию подтверждают родители пленных – Киев продолжает политику обмена "нужных". К примеру, российская сторона (и это было публично) предложила обмен 500 на 500. Как утверждают, Киев буквально "выковырял" из списка 40 человек, остальных менять отказался. 40 человек – публичных в той или иной мере и тех, на ком можно "сделать пиар". Запрашивают на обмен исключительно членов определённых распиаренных подразделений, при этом "обычные бойцы" не интересуют вообще", - рассказывал Шарий.По его словам, Россия не потакает желаниям Украины."Россияне, слыша постоянные требования, в свою очередь отвечают достаточно жестко и начинают вычеркивать из списков даже тех, кого вчера предлагали на обмен без проблем. То есть, Киев выбрал 40 человек – они могут быть вычеркнуты. Или 500 на 500 – или идите лесом. От такого подхода Киева слегка в шоке и украинская сторона, потому что, как справедливо замечают на своего рода неофициальных сборах родителей пленных – "сейчас не то время, чтобы постоянно ставить условия и требовать". Забрасывая российскую сторону требованиями, как будто нарочно ждут реакции, чтобы потом представить это отказом со стороны РФ. Может это мудрая политика, но пока что пленные по тюрьмам. В тюрьмах также хотели бы от них избавиться поскорее по обмену, потому что контингент особенный и иногда сталкивается с местным криминалитетом, что выливается в плохие вещи", - отметил Шарий.Он призвал руководство Украины не пренебрегать судьбами рядовых бойцов ВСУ.

