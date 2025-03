https://ukraina.ru/20250329/1062138282.html

США требуют контроль, а украинцы осознают безвыходность. Главное на Украине на утро 29 марта

США требуют контроль, а украинцы осознают безвыходность. Главное на Украине на утро 29 марта

Администрация американского президента Дональда Трампа требует контроль над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании Украиной соглашения, предоставляющего Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, направленного украинской стороне.Те данные, которые опубликовало издание, во многом перекликаются с озвученными ранее народным депутатом Украины Ярославом Железняком подробностями о соглашении.Так, согласно информации The Wall Street Journal, США стремятся получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и строительство портов. Фонд, управляемый преимущественно представителями США, будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставленную американцами Украине.Издание сообщило, что украинские власти опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру. Опрошенные изданием эксперты указывают, что новые требования США могут усугубить напряженность в отношениях между государствами.В случае, если Киев всё же подпишет соглашение, Украина должна будет в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом.Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что последний вариант сделки предполагает контроль США через совместный инвестиционный фонд за половиной запасов нефти и газа Украины, её металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном. Кроме того, США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит им как минимум $100 млрд в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой в размере 4%. Украина же начнёт получать 50% прибыли только после возвращения долга за оказанную США помощь.По информации The Daily Telegraph, фондзарегистрируют в штате Делавэр, но он будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. По условиям сделки, США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины.Другое издание — The Financial Times сообщало, что Штаты предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности. В частности, речь идёт и о приобретении США газа, нефти, а также контроля над ключевыми объектами энергетики страны.На Украине информация о содержании соглашения по ресурсной сделке вызвала фурор. Так, многие охарактеризовали сделки как кабальную и свидетельствующую о фактической колонизации Украины."Ознакомился с основными тезисами будущего соглашения между Украиной и США по использованию украинских недр. Поздравляю! Наконец мы избавимся от тяжёлогонаследия коммунистического режима - Декларации о суверенитете и Акте независимости. А также поставим точку в наследии кровавого российского царизма - отправим на свалку истории Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права. Памʼятай, чужинець! Тут господар - укра… эээ… ну как-то так", — отметил украинский политолог и историк Константин Бондаренко.Народный депутат Украины Максим Бужанский назвал произошедшее колонизацией."Всё таки странно, что колонизация, это не памятник Ковпаку, а отдать всё, что есть, согласитесь. И кто б мог подумать, а?" — отметил он.В другой записи он указал на то, что Украина оказалась перед сложным выбором в её истории."Ерунда слухи о том, что с угодой (соглашением — Ред.) о полезных ископаемых всё сложно. Выбор очень прост, подписать, и потерять независимость, или не подписать, и потерять её. Именно так, уж поверьте на слово, и мы никогда не сможем сделать правильный выбор, потому что его больше нет, остались только такие", — отметил Бужанский.По его словам, выход у Украины только один — тянуть."Какой выход? Тянуть, петлять, огрызаться, пытаться что то улучшить, сделать не таким кошмарным, выиграть время", — указал Бужанский.При этом нардеп предупредил украинцев, что "испытания только начинаются".Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал, что остаётся неясной предельная сумма, которую Украина должна выплатить через совместный с американцами фонд."Напомню, что по моим подсчётам, США потратили на Украину около 60 миллиардов долларов, но Трамп называет цифру 350, чтобы потребовать взамен полтриллиона, а может и триллион долларов", — отметил Царёв.Он также показал, что положения сделки с США противоречат подписанному Украиной соглашению с Великобританией."На Украине говорят, что положения соглашения США об эксклюзивном праве штатов на разработку всех недр Украины может противоречить ранее заключенному 100-летнему соглашению Украины с Великобританией. Само соглашение с Великобританией рамочное. Но говорят, что к нему подписаны секретные протоколы, аналогичные тому соглашению, что сейчас требует подписания США", — отметил Царёв.Ранее он же указывал, что сделка США и Украины — хуже для последней, чем для Германии были репарации, которые та вынуждена была платить по итогам Первой мировой войны."Ожидаемо условия нового соглашения куда хуже, чем были те, что выдвигались до выходки Зеленского в Белом доме. Зеленский сдает Украину со всеми её жителями бессрочно в кабалу Америке. Не только это поколение, но и все последующие. Бессрочно. Бедная Украина. Даже репарации Германии по итогам Первой мировой войны в рамках Версальского мирного договора 1919 не были такими жестокими и грабительскими", — указывал Царёв.При этом украинские наблюдатели уверены: ряд парламентских политсил попытается воспротивиться заключению соглашения или, по крайней мере, использовать критику соглашения в предвыборной борьбе.О роли Британии в происходящем на Украине —в статье Сергея Зуева "Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны".

