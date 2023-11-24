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Дмитрий Медведев, биография

Дмитрий Медведев, биография - 24.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Медведев, биография

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент России (2008-2012)

2023-11-24T09:07

2023-11-24T09:07

2023-11-24T09:07

биография

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

россия

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Детство и образование Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Его детство прошло в ленинградском районе Купчино. Медведев закончил школу № 305, где прилежно и старательно учился. Об этом рассказывала его учительница Вера Смирнова. Высшее образование получил в Ленинградском государственном университете на юридическом факультете, откуда выпустился в 1987 году. В этот период он занимается фотографией и рок-музыкой (любимой группой была "Black Sabbath"), тяжелой атлетикой. Дмитрий даже стал победителем в своей весовой категории по тяжелой атлетике в родном университете. В 1990 году в СПбГУ защитил диссертацию по теме "Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия" и стал кандидатом юридических наук. Руководителем его научной работы являлся Анатолий Собчак. Видимо, примерно в тоже время и произошло его знакомство с Владимиром Путиным, с которым они в разные годы учились на одном юридическом факультете. Медведев является почетным доктором права, доцентом юридического факультета этого университета. Дмитрий не служил в армии, но как студент прошел военные сборы в Карелии.Карьера Трудовая деятельность Дмитрия начинается с преподавания. Сначала в 1982 году он был лаборантом лаборантом кафедры Ленинградского технологического института имени Ленсовета. Состоял в Коммунистической партии с 1986 по 1991. Далее он переходит в ЛГУ, где занимает должность ассистента кафедры гражданского права юридического факультета с 1987 по 1990 год. Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании профессора юридического факультета ЛГУ Анатолия Собчака, который выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты СССР. Далее преподавал в 1990-1995 годах в ЛГУ (уже СПбГУ) дисциплины частно-правового цикла. Параллельно был советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака, экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого являлся Владимир Путин. Прошел стажировку в Швеции по вопросам местного самоуправления. В 1990-х годах Дмитрий Медведев являлся одним из соучредителей коммерческих компаний "Финцелл" и "Илим Палп Энтерпрайз". В их ведении находились несколько предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Владимир Путин пригласил Медведева переехать в Москву и занять должность заместителя главы аппарата федерального правительства. Назначение произошло 9 ноября 1999 года, а уже 11 января 2000 года Дмитрий стал заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В том же году Медведев стал главой предвыборного штаба Путина. Тогда же становится первым заместителем руководителя президентской администрации. На годовом собрании акционеров ОАО "Газпром" 30 июня 2000 года Дмитрия избрали председателем совета директоров. А в апреле 2001 года стал руководителем рабочей группы по либерализации рынка акций "Газпрома". С октября 2002 года представлял Владимира Путина в Национальном банковском совете (НБС). Главой президентской администрации Дмитрий Медведев стал в 2003 году, тогда же стал членом Совета безопасности Российской Федерации. Занял пост первого вице-премьера в 2005 году и занимался национальными проектами до 2008 года. В 2005-м глава кремлевской администрации был назначен первым вице-премьером и до 2008-го курировал реализацию национальных проектов. Дмитрий являлся главой комиссии по развитию телерадиовещания с мая 2006 года, а также попечительский совет "Фонда поддержки олимпийцев России". На выборах 2 марта 2008 года Дмитрий Медведев был избран президентом Росси, вступил в должность 7 мая 2008 года. Далее, после избрания в 2012 году главой государства Владимира Путина, Медведев переходит на пост премьер-министра, который занимает с 2012 по 2020 год. После этого является первым зампредом Совета безопасности РФ, председателем которого является Владимир Путин.Награды и звания Дмитрий Медведев является обладателем различным наград и званий: 1. Действительный государственный советник РФ 1 класса2. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2001 год (30 августа 2002 года) — за создание учебника "Гражданское право" для учебных заведений высшего профессионального образования 3. Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005 год) 4. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени (14 сентября 2015 года)5. Краповый берет — за вклад в развитие специальных подразделений внутренних войск.Родители Отец – Анатолий Афанасьевич Медведев – родом из крестьянской семьи, которая проживала в Курской губернии. Он занимал должность профессора Ленинградского технологического института имени Ленсовета (сегодня Санкт-Петербургский государственный технологический институт). Мать – Юлия Вениаминовна – филолог по образованию. Сначала она работала преподавателем русского языка и литературы в Педагогическом институте имени А. И. Герцена. Позднее закончила специализированные курсы и стала проводить экскурсии в Павловском дворце. Оба деда Дмитрия Медведева участвовали в Великой Отечественной войне.Отношения и дети Дмитрий Медведев с 1993 года состоит в браке со Светланой Владимировной, в девичестве Линник. Они учились в одной школе и начали встречаться, когда были в параллельных 7-х классах. Светлана была дочерью военнослужащего, после школы поступила в Ленинградский финансово-экономический институт. Она занимает должность президента созданного в 2008 году Фонда социально-культурных инициатив, который выступает за "улучшение демографического и социального климата в российских семьях", социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно жена Медведева выступила в 2008 году инициатором введения нового праздника – День семьи, любви и верности. Кроме этого, Светлана руководит попечительским советом программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", которая была создана по благословению патриарха Алексия II, а также занимается благотворительностью. У пары есть сын Илья 1995 года рождения, который закончил МГИМО. Сначала он занимался частным предпринимательством, в 2022 году вступил в "Единую Россию".Интересные факты 1. На школьных дискотеках Дмитрий иногда бывал диджеем 2. По словам Медведева, он до сих пор может отжаться 50 раз 3. Дмитрий до сих пор увлекается художественной фотографией, выставки его работ проходили даже за рубежом А в 2010 году снимок Тобольского кремля был продан за 51 миллион рублей. 4. Медведев – обладатель ретро-автомобиля 1948 года – ГАЗ-20 "Победа"

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