Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
Бывшего президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и еще нескольких лиц лишили доступа к секретной информации. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард
"В соответствии с постановлением президента США, я лишила доступа к секретной информации бывшего президента Джо Байдена, и лишила допусков и доступа к секретной информации Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана", — написал Габбард в соцсети Х.
Адам Кинзингер и Элизабет Чейни — бывшие члены нижней палаты американского Конгресса. Фиона Хилл занимала должность экс-директора по России в Совете национальной безопасности США. Александр Виндман — отставной полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.
В начале марта Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретным данным у бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и экс-советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
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