Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным - 29.03.2025 Украина.ру
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Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным - 29.03.2025 Украина.ру
Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
Бывшего президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и еще нескольких лиц лишили доступа к секретной информации. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард
2025-03-29T09:48
2025-03-29T09:48
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Адам Кинзингер и Элизабет Чейни — бывшие члены нижней палаты американского Конгресса. Фиона Хилл занимала должность экс-директора по России в Совете национальной безопасности США. Александр Виндман — отставной полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США.Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.В начале марта Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретным данным у бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и экс-советника по нацбезопасности Джейка Салливана.О том, насколько велико влияние США и администрации Трампа на Украину — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, талси габбард, дональд трамп, камала харрис, энтони блинкен, билл клинтон, секретность, разведка, информация
Новости, США, Украина, Россия, Талси Габбард, Дональд Трамп, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Билл Клинтон, секретность, разведка, информация

Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным

09:48 29.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Бывшего президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и еще нескольких лиц лишили доступа к секретной информации. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард
"В соответствии с постановлением президента США, я лишила доступа к секретной информации бывшего президента Джо Байдена, и лишила допусков и доступа к секретной информации Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана", — написал Габбард в соцсети Х.
Адам Кинзингер и Элизабет Чейни — бывшие члены нижней палаты американского Конгресса. Фиона Хилл занимала должность экс-директора по России в Совете национальной безопасности США. Александр Виндман — отставной полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.
В начале марта Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретным данным у бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и экс-советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
О том, насколько велико влияние США и администрации Трампа на Украину — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
09:36
Зеленский согласился на выборы. Что будет дальшеСпецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф на прошлой неделе дал самому "любимому" журналисту Зеленского Такеру Карлсону очень примечательное интервью. Там много ярких моментов.
 
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