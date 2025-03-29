https://ukraina.ru/20250329/1062137696.html

Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным

Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным - 29.03.2025 Украина.ру

Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным

Бывшего президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и еще нескольких лиц лишили доступа к секретной информации. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард

2025-03-29T09:48

2025-03-29T09:48

2025-03-29T09:48

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энтони блинкен

билл клинтон

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Адам Кинзингер и Элизабет Чейни — бывшие члены нижней палаты американского Конгресса. Фиона Хилл занимала должность экс-директора по России в Совете национальной безопасности США. Александр Виндман — отставной полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США.Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена.В начале марта Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск к секретным данным у бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и экс-советника по нацбезопасности Джейка Салливана.О том, насколько велико влияние США и администрации Трампа на Украину — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

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новости, сша, украина, россия, талси габбард, дональд трамп, камала харрис, энтони блинкен, билл клинтон, секретность, разведка, информация