https://ukraina.ru/20240527/1055317139.html

Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО

Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО - 27.05.2024 Украина.ру

Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО

Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.

2024-05-27T19:30

2024-05-27T19:30

2024-05-27T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов.Президент России Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации. - Григорий, какова роль Узбекистана во внешней политики России?- Во внешней политике России одним из ключевых взаимодействий является взаимодействие со странами Центральной Азии. Узбекистан ─ один из лидеров региона. Это одна из стран с быстроразвивающейся экономикой. Поэтому визит Владимира Путина в эту страну неслучаен. Здесь и вопросы безопасности, и сотрудничество по линии Росатома, строительство АЭС, промышленная кооперация, логистические проекты. Вопросы русского языка, образования, когда российские вузы открывают свои представительства в Узбекистане.- А какие болевые точки есть во взаимоотношениях между двумя странами, и как стороны намерены решать такие вопросы?- Между любыми странами есть вопросы, которые требуют уточнения. Откровенно болевых, проблемных я бы не назвал, но есть вопросы, которые можно улучшить.Первое ─ это условия пребывания узбекских мигрантов в России. Узбекистан не входит в ЕАЭС, поэтому не является частью рынка свободного труда. Но есть двусторонне соглашение между Узбекистаном и Россией, которое позволяет узбекам комфортно находится на территории России.Вторая тема ─ это санкционное давление со стороны страна Запада, который в последние два года пытаются добиться от всех партнеров России минимизации сотрудничества с ней. Узбеки в этой ситуации не заинтересованы в том, чтобы вставать на чью-то сторону. Они заинтересованы в нейтральной позиции, чтобы торговать со всеми.- Недавно Зеленский дал интервью журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нелегитимный украинский лидер пугал "полномасштабным вторжением" России в Центральную Азию. Действительно ли такие сценарии всерьез рассматривают в этих странах?- Само по себе интервью Зеленского ─ это медийная пустышка. Какого-то серьезного влияния на ситуацию, настроения, оценку конфликта на Украине в Средней Азии оно не оказало. Оно было распространено в группах сочувствующих Украине среди финансируемых Западом СМИ. Но ничего нового Зеленский Средней Азии не предложил, кроме как поссориться с Россией и оказаться на месте Украины.Эти страны не хотели бы оказаться в подобном конфликте, потому что они видят, насколько это некомфортно, и к чему Зеленский и его команда привели страну. С другой стороны, есть серьезное западное давление, поэтому страны ЦА не будет вставать полностью на сторону России. Они будут как можно дольше стараться держать нейтралитет.- Недавно директор ФСБ Бортников сообщил, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стояла террористическая организация "Вилаят Хорасан"*, которая сотрудничала с военной разведкой Украины. Насколько сильно влияние этой организации в Центральной Азии?- Вопрос терроризма актуален для Средней Азии. Существуют сторонники радикальных религиозных течений в регионе. Это касается и Ферганской долины, эта территория охватывает и Узбекистан, и Таджикистан, и Киргизия. Эти проблемы встречаются и у казахов. В самой Средней Азии весьма активно действуют представители местных спецслужб, которые угрозу в целом пытаются нейтрализовать.Но надо понимать, что часть людей, которые перешли на сторону религиозного радикализма, были нейтральны до того, как переехали в Москву. То есть часть этих людей были завербованы ячейками радикалов уже в Москве.- Всегда интересовали причины этого феномена: у себя на родине был обычным человеком, переехал в Москву и записался в ваххабиты. Создается такое впечатление, что Москва – едва ли не столица радикального ислама.- Это вы очень громко сказали. Столица исламского терроризма — это Лондон. Там их больше, там они активнее. Представьте, вы живете в традиционном, отчасти патриархальном обществе. Однажды вам говорят: пришло время, сынок, ехать на заработки в другую страну. Вы оказываетесь вне привычных ограничений. Единственным внятным ориентиром в чужой стране с другим языком, культурой и климатом оказывается либо община, либо религия. Религиозники более универсальны тем, что отвечают на страх и беспокойство мигрантов, которые приехали в чужую страну.Мигранты, которые едут в первый раз, искренне боятся того, что их начнут убивать на въезде в Москву. Там своя медийная картинка, они слышат только что на мигрантов кто-то напал. Потом они остаются жить и успокаиваются, но этот момент страха и одиночества на чужой территории ─ удобное время для вербовки.- Велика ли опасность того, что к власти в Центральной Азии придут русофобские режимы, которые создадут очаги напряжённости на наших южных рубежах?- Эта угроза есть, но она не обязательно связана с действиями наших западных партнеров. Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.Угроза дестабилизации в регионе есть безусловно. Для этого существуют внутренние предпосылки. Есть религиозный радикализм, есть климатические факторы, например, угроза очень масштабной засухи, а это накроет всех вне зависимости от религиозных убеждений, есть весьма изношенная инфраструктура. У многих представителей среднеазиатской элиты счета находятся в Лондоне или Нью-Йорке, но четкой гарантии, что обострение начнется через полгода-год, нет.- Какая страна Центральной Азии наиболее благожелательно относится к России, к русским? А какая из стран в конце этого списка?- Хороший вопрос. Чтобы ответить на такой вопрос, нужно делать нормальную социологию. Насколько я знаю, такой социологии не существует. Были замеры западными и российскими структурами, которые проводились после начала СВО.Сильнее всего отношение к России ухудшилось тогда в Казахстане. Без особых изменений было в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. По Туркмении ничего не скажу, это закрытая страна, там нормальных замеров никогда не было. Как сейчас выглядит динамика за последние месяцы, я не знаю. Без цифр лучше не говорить.- Сталкиваются ли интересы России и Китая в Средней Азии? Кого охотнее там выбирают в качестве бизнес-партнеров, нас или китайцев?- У России и Китая сходятся два ключевых интереса в регионе. Первое: чтобы в регионе не было бардака. Под бардаком я подразумеваю и политическую дестабилизацию, и религиозный радикализм, и какие-то массовые катаклизмы в виде землетрясений, наводнений, засух. Чтобы не было бешеных потоков беженцев.Второе: недопущение развертывания военных баз стран Запада. В этом интересы России и Китая полностью сходятся. Это тема безопасности, тема недопущения усиления позиций геополитических конкурентов. У Китая отношения со странами Запада портятся прямо на глазах, поэтому им это аналогично не нужно.В экономическом плане Китай более активен в регионе, вопросы безопасности больше решаются Россией. Сложилось такое разделение труда. Какого-то серьезного противостояния или конкуренции между Россией и Китаем в регионе нет. Когда вы слушаете о подобном из СМИ, вы читаете западные нарративы, там модно пытаться сталкивать Китай и Россию.Читайте также: Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан* - Запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20240527/1055313707.html

https://ukraina.ru/20240526/1055293364.html

https://ukraina.ru/20240527/1055298930.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, средняя азия, узбекистан, владимир путин, росатом, еаэс, владимир зеленский, украина.ру