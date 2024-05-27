Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО - 27.05.2024 Украина.ру
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Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО - 27.05.2024 Украина.ру
Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.
2024-05-27T19:30
2024-05-27T19:30
интервью
россия
средняя азия
узбекистан
владимир путин
росатом
еаэс
владимир зеленский
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов.Президент России Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации. - Григорий, какова роль Узбекистана во внешней политики России?- Во внешней политике России одним из ключевых взаимодействий является взаимодействие со странами Центральной Азии. Узбекистан ─ один из лидеров региона. Это одна из стран с быстроразвивающейся экономикой. Поэтому визит Владимира Путина в эту страну неслучаен. Здесь и вопросы безопасности, и сотрудничество по линии Росатома, строительство АЭС, промышленная кооперация, логистические проекты. Вопросы русского языка, образования, когда российские вузы открывают свои представительства в Узбекистане.- А какие болевые точки есть во взаимоотношениях между двумя странами, и как стороны намерены решать такие вопросы?- Между любыми странами есть вопросы, которые требуют уточнения. Откровенно болевых, проблемных я бы не назвал, но есть вопросы, которые можно улучшить.Первое ─ это условия пребывания узбекских мигрантов в России. Узбекистан не входит в ЕАЭС, поэтому не является частью рынка свободного труда. Но есть двусторонне соглашение между Узбекистаном и Россией, которое позволяет узбекам комфортно находится на территории России.Вторая тема ─ это санкционное давление со стороны страна Запада, который в последние два года пытаются добиться от всех партнеров России минимизации сотрудничества с ней. Узбеки в этой ситуации не заинтересованы в том, чтобы вставать на чью-то сторону. Они заинтересованы в нейтральной позиции, чтобы торговать со всеми.- Недавно Зеленский дал интервью журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нелегитимный украинский лидер пугал "полномасштабным вторжением" России в Центральную Азию. Действительно ли такие сценарии всерьез рассматривают в этих странах?- Само по себе интервью Зеленского ─ это медийная пустышка. Какого-то серьезного влияния на ситуацию, настроения, оценку конфликта на Украине в Средней Азии оно не оказало. Оно было распространено в группах сочувствующих Украине среди финансируемых Западом СМИ. Но ничего нового Зеленский Средней Азии не предложил, кроме как поссориться с Россией и оказаться на месте Украины.Эти страны не хотели бы оказаться в подобном конфликте, потому что они видят, насколько это некомфортно, и к чему Зеленский и его команда привели страну. С другой стороны, есть серьезное западное давление, поэтому страны ЦА не будет вставать полностью на сторону России. Они будут как можно дольше стараться держать нейтралитет.- Недавно директор ФСБ Бортников сообщил, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стояла террористическая организация "Вилаят Хорасан"*, которая сотрудничала с военной разведкой Украины. Насколько сильно влияние этой организации в Центральной Азии?- Вопрос терроризма актуален для Средней Азии. Существуют сторонники радикальных религиозных течений в регионе. Это касается и Ферганской долины, эта территория охватывает и Узбекистан, и Таджикистан, и Киргизия. Эти проблемы встречаются и у казахов. В самой Средней Азии весьма активно действуют представители местных спецслужб, которые угрозу в целом пытаются нейтрализовать.Но надо понимать, что часть людей, которые перешли на сторону религиозного радикализма, были нейтральны до того, как переехали в Москву. То есть часть этих людей были завербованы ячейками радикалов уже в Москве.- Всегда интересовали причины этого феномена: у себя на родине был обычным человеком, переехал в Москву и записался в ваххабиты. Создается такое впечатление, что Москва – едва ли не столица радикального ислама.- Это вы очень громко сказали. Столица исламского терроризма — это Лондон. Там их больше, там они активнее. Представьте, вы живете в традиционном, отчасти патриархальном обществе. Однажды вам говорят: пришло время, сынок, ехать на заработки в другую страну. Вы оказываетесь вне привычных ограничений. Единственным внятным ориентиром в чужой стране с другим языком, культурой и климатом оказывается либо община, либо религия. Религиозники более универсальны тем, что отвечают на страх и беспокойство мигрантов, которые приехали в чужую страну.Мигранты, которые едут в первый раз, искренне боятся того, что их начнут убивать на въезде в Москву. Там своя медийная картинка, они слышат только что на мигрантов кто-то напал. Потом они остаются жить и успокаиваются, но этот момент страха и одиночества на чужой территории ─ удобное время для вербовки.- Велика ли опасность того, что к власти в Центральной Азии придут русофобские режимы, которые создадут очаги напряжённости на наших южных рубежах?- Эта угроза есть, но она не обязательно связана с действиями наших западных партнеров. Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.Угроза дестабилизации в регионе есть безусловно. Для этого существуют внутренние предпосылки. Есть религиозный радикализм, есть климатические факторы, например, угроза очень масштабной засухи, а это накроет всех вне зависимости от религиозных убеждений, есть весьма изношенная инфраструктура. У многих представителей среднеазиатской элиты счета находятся в Лондоне или Нью-Йорке, но четкой гарантии, что обострение начнется через полгода-год, нет.- Какая страна Центральной Азии наиболее благожелательно относится к России, к русским? А какая из стран в конце этого списка?- Хороший вопрос. Чтобы ответить на такой вопрос, нужно делать нормальную социологию. Насколько я знаю, такой социологии не существует. Были замеры западными и российскими структурами, которые проводились после начала СВО.Сильнее всего отношение к России ухудшилось тогда в Казахстане. Без особых изменений было в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. По Туркмении ничего не скажу, это закрытая страна, там нормальных замеров никогда не было. Как сейчас выглядит динамика за последние месяцы, я не знаю. Без цифр лучше не говорить.- Сталкиваются ли интересы России и Китая в Средней Азии? Кого охотнее там выбирают в качестве бизнес-партнеров, нас или китайцев?- У России и Китая сходятся два ключевых интереса в регионе. Первое: чтобы в регионе не было бардака. Под бардаком я подразумеваю и политическую дестабилизацию, и религиозный радикализм, и какие-то массовые катаклизмы в виде землетрясений, наводнений, засух. Чтобы не было бешеных потоков беженцев.Второе: недопущение развертывания военных баз стран Запада. В этом интересы России и Китая полностью сходятся. Это тема безопасности, тема недопущения усиления позиций геополитических конкурентов. У Китая отношения со странами Запада портятся прямо на глазах, поэтому им это аналогично не нужно.В экономическом плане Китай более активен в регионе, вопросы безопасности больше решаются Россией. Сложилось такое разделение труда. Какого-то серьезного противостояния или конкуренции между Россией и Китаем в регионе нет. Когда вы слушаете о подобном из СМИ, вы читаете западные нарративы, там модно пытаться сталкивать Китай и Россию.Читайте также: Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан* - Запрещённая в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20240527/1055313707.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, средняя азия, узбекистан, владимир путин, росатом, еаэс, владимир зеленский, украина.ру
Интервью, Россия, Средняя Азия, Узбекистан, Владимир Путин, Росатом, ЕАЭС, Владимир Зеленский, Украина.ру

Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО

19:30 27.05.2024
 
© regnum.ruГригорий Михайлов интервью
Григорий Михайлов интервью
© regnum.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов.
Президент России Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации.
- Григорий, какова роль Узбекистана во внешней политики России?
- Во внешней политике России одним из ключевых взаимодействий является взаимодействие со странами Центральной Азии. Узбекистан ─ один из лидеров региона. Это одна из стран с быстроразвивающейся экономикой. Поэтому визит Владимира Путина в эту страну неслучаен.
Здесь и вопросы безопасности, и сотрудничество по линии Росатома, строительство АЭС, промышленная кооперация, логистические проекты. Вопросы русского языка, образования, когда российские вузы открывают свои представительства в Узбекистане.
- А какие болевые точки есть во взаимоотношениях между двумя странами, и как стороны намерены решать такие вопросы?
- Между любыми странами есть вопросы, которые требуют уточнения. Откровенно болевых, проблемных я бы не назвал, но есть вопросы, которые можно улучшить.
Первое ─ это условия пребывания узбекских мигрантов в России. Узбекистан не входит в ЕАЭС, поэтому не является частью рынка свободного труда. Но есть двусторонне соглашение между Узбекистаном и Россией, которое позволяет узбекам комфортно находится на территории России.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
17:00
Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в УзбекистанПрезидент РФ Владимир Путин 26-27 мая находится с официальным визитом в Узбекистане. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации
Вторая тема ─ это санкционное давление со стороны страна Запада, который в последние два года пытаются добиться от всех партнеров России минимизации сотрудничества с ней. Узбеки в этой ситуации не заинтересованы в том, чтобы вставать на чью-то сторону. Они заинтересованы в нейтральной позиции, чтобы торговать со всеми.
- Недавно Зеленский дал интервью журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нелегитимный украинский лидер пугал "полномасштабным вторжением" России в Центральную Азию. Действительно ли такие сценарии всерьез рассматривают в этих странах?
- Само по себе интервью Зеленского ─ это медийная пустышка. Какого-то серьезного влияния на ситуацию, настроения, оценку конфликта на Украине в Средней Азии оно не оказало. Оно было распространено в группах сочувствующих Украине среди финансируемых Западом СМИ. Но ничего нового Зеленский Средней Азии не предложил, кроме как поссориться с Россией и оказаться на месте Украины.
Эти страны не хотели бы оказаться в подобном конфликте, потому что они видят, насколько это некомфортно, и к чему Зеленский и его команда привели страну. С другой стороны, есть серьезное западное давление, поэтому страны ЦА не будет вставать полностью на сторону России. Они будут как можно дольше стараться держать нейтралитет.
Зеленский и журналисты центральноазиатских государств - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Вчера, 13:00
Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 маяВладимир Зеленский дал интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, призвав рвать связи с Россией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
- Недавно директор ФСБ Бортников сообщил, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стояла террористическая организация "Вилаят Хорасан"*, которая сотрудничала с военной разведкой Украины. Насколько сильно влияние этой организации в Центральной Азии?
- Вопрос терроризма актуален для Средней Азии. Существуют сторонники радикальных религиозных течений в регионе. Это касается и Ферганской долины, эта территория охватывает и Узбекистан, и Таджикистан, и Киргизия. Эти проблемы встречаются и у казахов. В самой Средней Азии весьма активно действуют представители местных спецслужб, которые угрозу в целом пытаются нейтрализовать.
Но надо понимать, что часть людей, которые перешли на сторону религиозного радикализма, были нейтральны до того, как переехали в Москву. То есть часть этих людей были завербованы ячейками радикалов уже в Москве.
- Всегда интересовали причины этого феномена: у себя на родине был обычным человеком, переехал в Москву и записался в ваххабиты. Создается такое впечатление, что Москва – едва ли не столица радикального ислама.
- Это вы очень громко сказали. Столица исламского терроризма — это Лондон. Там их больше, там они активнее. Представьте, вы живете в традиционном, отчасти патриархальном обществе. Однажды вам говорят: пришло время, сынок, ехать на заработки в другую страну.
Вы оказываетесь вне привычных ограничений. Единственным внятным ориентиром в чужой стране с другим языком, культурой и климатом оказывается либо община, либо религия. Религиозники более универсальны тем, что отвечают на страх и беспокойство мигрантов, которые приехали в чужую страну.
Мигранты, которые едут в первый раз, искренне боятся того, что их начнут убивать на въезде в Москву. Там своя медийная картинка, они слышат только что на мигрантов кто-то напал. Потом они остаются жить и успокаиваются, но этот момент страха и одиночества на чужой территории ─ удобное время для вербовки.
- Велика ли опасность того, что к власти в Центральной Азии придут русофобские режимы, которые создадут очаги напряжённости на наших южных рубежах?
- Эта угроза есть, но она не обязательно связана с действиями наших западных партнеров. Ни в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
06:36
Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбираютЛюди, как напоминал нам Эрик Берн, это существа, которые играют в игры. Я, правда,не уверен, что вся жизнь — игра. Но политика ближе к игре, чем все остальные сферы
Угроза дестабилизации в регионе есть безусловно. Для этого существуют внутренние предпосылки. Есть религиозный радикализм, есть климатические факторы, например, угроза очень масштабной засухи, а это накроет всех вне зависимости от религиозных убеждений, есть весьма изношенная инфраструктура. У многих представителей среднеазиатской элиты счета находятся в Лондоне или Нью-Йорке, но четкой гарантии, что обострение начнется через полгода-год, нет.
- Какая страна Центральной Азии наиболее благожелательно относится к России, к русским? А какая из стран в конце этого списка?
- Хороший вопрос. Чтобы ответить на такой вопрос, нужно делать нормальную социологию. Насколько я знаю, такой социологии не существует. Были замеры западными и российскими структурами, которые проводились после начала СВО.
Сильнее всего отношение к России ухудшилось тогда в Казахстане. Без особых изменений было в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. По Туркмении ничего не скажу, это закрытая страна, там нормальных замеров никогда не было. Как сейчас выглядит динамика за последние месяцы, я не знаю. Без цифр лучше не говорить.
- Сталкиваются ли интересы России и Китая в Средней Азии? Кого охотнее там выбирают в качестве бизнес-партнеров, нас или китайцев?
- У России и Китая сходятся два ключевых интереса в регионе. Первое: чтобы в регионе не было бардака. Под бардаком я подразумеваю и политическую дестабилизацию, и религиозный радикализм, и какие-то массовые катаклизмы в виде землетрясений, наводнений, засух. Чтобы не было бешеных потоков беженцев.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
06:29
Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с УкраинойМинистр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал последние тенденции в американской внешней политике весьма интересной фразой. (Речь идёт о предложениях американских политиков разрешить Украине наносить по России удары американским оружием)
Второе: недопущение развертывания военных баз стран Запада. В этом интересы России и Китая полностью сходятся. Это тема безопасности, тема недопущения усиления позиций геополитических конкурентов. У Китая отношения со странами Запада портятся прямо на глазах, поэтому им это аналогично не нужно.
В экономическом плане Китай более активен в регионе, вопросы безопасности больше решаются Россией. Сложилось такое разделение труда. Какого-то серьезного противостояния или конкуренции между Россией и Китаем в регионе нет. Когда вы слушаете о подобном из СМИ, вы читаете западные нарративы, там модно пытаться сталкивать Китай и Россию.
Читайте также: Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан
* - Запрещённая в РФ террористическая организация
 
ИнтервьюРоссияСредняя АзияУзбекистанВладимир ПутинРосатомЕАЭСВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
19:48В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
19:32Главреда украинского СМИ сутки держат в военкомате без связи с родными
19:30Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВО
19:08ВСУ ждут французских инструкторов, Сырский похвалил решительность Парижа
18:40В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему
18:18В Госдуме объяснили возражения против ношения никаба
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17:46ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
17:45"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского
17:32Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
17:09Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
17:00Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан
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