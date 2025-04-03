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ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию - 03.04.2025 Украина.ру
ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит... Украина.ру, 03.04.2025
2025-04-03T20:11
2025-04-03T20:11
2025-04-03T20:11
видео
россия
донбасс
сумы
владимир евсеев
вооруженные силы украины
шос
снг
пво
мобилизация
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит проведение демобилизации в рядах ВС РФ, объяснил, какой будет буферная зона в российском приграничье и спрогнозировал дальнейшее движение фронта. 00:33 – Ускорятся ли ВС РФ во время весенне-летней кампании? 07:26 – Логистические сложности на фронте для российской армии; 12:12 – Закончатся ли у Украины системы ПВО? 17:54 – Проведёт ли Россия демобилизацию войск? 20:01 – Развитие российского ВПК; 24:58 – Окончание моратория на удары по энергетике; 27:03 – Прогнозы по боевым действиям в российском приграничье.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит проведение демобилизации в рядах ВС РФ, объяснил, какой будет буферная зона в российском приграничье и спрогнозировал дальнейшее движение фронта.
00:33 – Ускорятся ли ВС РФ во время весенне-летней кампании?
07:26 – Логистические сложности на фронте для российской армии;
12:12 – Закончатся ли у Украины системы ПВО?
17:54 – Проведёт ли Россия демобилизацию войск?
20:01 – Развитие российского ВПК;
24:58 – Окончание моратория на удары по энергетике;
27:03 – Прогнозы по боевым действиям в российском приграничье.