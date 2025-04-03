ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062277903.html
ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию - 03.04.2025 Украина.ру
ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит... Украина.ру, 03.04.2025
2025-04-03T20:11
2025-04-03T20:11
видео
россия
донбасс
сумы
владимир евсеев
вооруженные силы украины
шос
снг
пво
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062277781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fbe8a5a4190f336cda9ed92fac8fb7d.jpg.webp
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит проведение демобилизации в рядах ВС РФ, объяснил, какой будет буферная зона в российском приграничье и спрогнозировал дальнейшее движение фронта. 00:33 – Ускорятся ли ВС РФ во время весенне-летней кампании? 07:26 – Логистические сложности на фронте для российской армии; 12:12 – Закончатся ли у Украины системы ПВО? 17:54 – Проведёт ли Россия демобилизацию войск? 20:01 – Развитие российского ВПК; 24:58 – Окончание моратория на удары по энергетике; 27:03 – Прогнозы по боевым действиям в российском приграничье.
россия
донбасс
сумы
курская область
сумская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062277781_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fe9b05938e03a691e9b94e08841c70a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, донбасс, сумы, владимир евсеев, вооруженные силы украины, шос, снг, пво, мобилизация, демобилизация, логистика, мораторий, курская область, кто, сумская область, украина, сво, видео
Видео, Россия, Донбасс, Сумы, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, ШОС, СНГ, ПВО, мобилизация, демобилизация, логистика, мораторий, Курская область, КТО, Сумская область, Украина, СВО

ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию

20:11 03.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, от чего зависит проведение демобилизации в рядах ВС РФ, объяснил, какой будет буферная зона в российском приграничье и спрогнозировал дальнейшее движение фронта.
00:33 – Ускорятся ли ВС РФ во время весенне-летней кампании?
07:26 – Логистические сложности на фронте для российской армии;
12:12 – Закончатся ли у Украины системы ПВО?
17:54 – Проведёт ли Россия демобилизацию войск?
20:01 – Развитие российского ВПК;
24:58 – Окончание моратория на удары по энергетике;
27:03 – Прогнозы по боевым действиям в российском приграничье.
 
ВидеоРоссияДонбассСумыВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныШОССНГПВОмобилизациядемобилизациялогистикамораторийКурская областьКТОСумская областьУкраинаСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
20:30"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
20:15"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
20:11ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
20:07УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
20:00"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
19:45Польша снабжает Украину терминалами Starlink
19:45Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
19:30Киев решился на новую атаку на границе чтобы показать, что Украина "еще может наступать" — Ераносян
19:28"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы
19:07Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?
19:03Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
18:55Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине
18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
17:59Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
17:37Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
17:27Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
16:51Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее
16:49Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Лента новостейМолния