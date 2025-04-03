https://ukraina.ru/20250403/1062275635.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами - 03.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-03T17:54

2025-04-03T17:54

2025-04-03T17:54

эксклюзив

спецоперация

харьков

сумская область

россия

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вкс

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иностранные наемники

белгородская область

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В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку.С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов. Так же ВСУ прут из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают наши беспилотники.Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем. ВСУ, не жалея людей, делают по несколько накатов в сутки. Результат – до полусотни "двухсотых" с их стороны. На головы летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки.В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь нашей артиллерии и РСЗО. Только по официальным данным Минобороны РФ минувшей ночью уничтожены БРЭМ М88А2 "Геркулес" (на базе "Абрамс"), БМП и БТР "М-113.Отмечу также, что тактическая обстановка претерпела изменения после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба). Через дамбу ВСУ перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении.Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях.Ночью мы мощно били "Геранями" по Харькову. Разнесено здание Промсвязи (фабрика БПЛА), промышленные предприятия вдоль бывшего Московского проспекта (подшипниковый завод, "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", Турбинный завод, ХЭМЗ, а также зафиксирован мощный прилет по территории авиационного завода, где мы накрыли ангар со списанных вертолетов стран НАТО.Кстати, со стороны российской армии (по сводкам ВСУ) в марте было запущено 4198 дронов. А в феврале — 3500. То есть по сравнению с мартом 2024 года мы повысили активность в 7 раз.В Харьков, по моим сведениям, прибыли очередные наемники из Франции, их называют "птенцы Макрона". Они расселяются по квартирам многоэтажек спальных районов, а затем их направляют в учебный центр в Чугуеве для создания ДРГ. Поедут в Волчанск и Купянск? Непонятно. Вообще наемники на передовую не рвутся. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах.Юго-восточнее и северо-западнее Харькова продолжаются бои. Они носят преимущественно позиционный характер. Купянск практически охвачен с двух сторон. Наращивается и укрепляется плацдарм на правом берегу Оскола. Под Волчанском, Липцами и по линии-Казачья Лопань-Золочев активно отрабатывают расчеты БПЛА группировки войск "Север". Уничтожается бронетехника противника, перебрасываемая из Харькова, а также выявленные нашей разведкой пункты временной дислокации ВСУ и замаскированные склады с боеприпасами.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250402/1062245261.html

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