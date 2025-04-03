Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами - 03.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами - 03.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-03T17:54
2025-04-03T17:54
эксклюзив
спецоперация
харьков
сумская область
россия
вооруженные силы украины
вкс
эммануэль макрон
иностранные наемники
белгородская область
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В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку.С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов. Так же ВСУ прут из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают наши беспилотники.Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем. ВСУ, не жалея людей, делают по несколько накатов в сутки. Результат – до полусотни "двухсотых" с их стороны. На головы летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки.В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь нашей артиллерии и РСЗО. Только по официальным данным Минобороны РФ минувшей ночью уничтожены БРЭМ М88А2 "Геркулес" (на базе "Абрамс"), БМП и БТР "М-113.Отмечу также, что тактическая обстановка претерпела изменения после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба). Через дамбу ВСУ перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении.Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях.Ночью мы мощно били "Геранями" по Харькову. Разнесено здание Промсвязи (фабрика БПЛА), промышленные предприятия вдоль бывшего Московского проспекта (подшипниковый завод, "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", Турбинный завод, ХЭМЗ, а также зафиксирован мощный прилет по территории авиационного завода, где мы накрыли ангар со списанных вертолетов стран НАТО.Кстати, со стороны российской армии (по сводкам ВСУ) в марте было запущено 4198 дронов. А в феврале — 3500. То есть по сравнению с мартом 2024 года мы повысили активность в 7 раз.В Харьков, по моим сведениям, прибыли очередные наемники из Франции, их называют "птенцы Макрона". Они расселяются по квартирам многоэтажек спальных районов, а затем их направляют в учебный центр в Чугуеве для создания ДРГ. Поедут в Волчанск и Купянск? Непонятно. Вообще наемники на передовую не рвутся. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах.Юго-восточнее и северо-западнее Харькова продолжаются бои. Они носят преимущественно позиционный характер. Купянск практически охвачен с двух сторон. Наращивается и укрепляется плацдарм на правом берегу Оскола. Под Волчанском, Липцами и по линии-Казачья Лопань-Золочев активно отрабатывают расчеты БПЛА группировки войск "Север". Уничтожается бронетехника противника, перебрасываемая из Харькова, а также выявленные нашей разведкой пункты временной дислокации ВСУ и замаскированные склады с боеприпасами.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250402/1062245261.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, харьков, сумская область, россия, вооруженные силы украины, вкс, эммануэль макрон, иностранные наемники, белгородская область, мины, бпла, дроны, геннадий алехин
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВКС, Эммануэль Макрон, иностранные наемники, Белгородская область, мины, БПЛА, дроны, Геннадий Алехин

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами

17:54 03.04.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
С мест сообщают, что вражеские штурмовики пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону государственной границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются рои FPV-дронов. Так же ВСУ прут из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки, и по ним так же предельно жестко работают наши беспилотники.
Накал боев на этом участке нарастает с каждым днем. ВСУ, не жалея людей, делают по несколько накатов в сутки. Результат – до полусотни "двухсотых" с их стороны. На головы летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки.
В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь нашей артиллерии и РСЗО. Только по официальным данным Минобороны РФ минувшей ночью уничтожены БРЭМ М88А2 "Геркулес" (на базе "Абрамс"), БМП и БТР "М-113.
Отмечу также, что тактическая обстановка претерпела изменения после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба). Через дамбу ВСУ перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении.
Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях.
Ночью мы мощно били "Геранями" по Харькову. Разнесено здание Промсвязи (фабрика БПЛА), промышленные предприятия вдоль бывшего Московского проспекта (подшипниковый завод, "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", Турбинный завод, ХЭМЗ, а также зафиксирован мощный прилет по территории авиационного завода, где мы накрыли ангар со списанных вертолетов стран НАТО.
Кстати, со стороны российской армии (по сводкам ВСУ) в марте было запущено 4198 дронов. А в феврале — 3500. То есть по сравнению с мартом 2024 года мы повысили активность в 7 раз.
В Харьков, по моим сведениям, прибыли очередные наемники из Франции, их называют "птенцы Макрона". Они расселяются по квартирам многоэтажек спальных районов, а затем их направляют в учебный центр в Чугуеве для создания ДРГ. Поедут в Волчанск и Купянск? Непонятно. Вообще наемники на передовую не рвутся. Предпочитают отсиживаться в тыловых районах.
Юго-восточнее и северо-западнее Харькова продолжаются бои. Они носят преимущественно позиционный характер. Купянск практически охвачен с двух сторон. Наращивается и укрепляется плацдарм на правом берегу Оскола. Под Волчанском, Липцами и по линии-Казачья Лопань-Золочев активно отрабатывают расчеты БПЛА группировки войск "Север". Уничтожается бронетехника противника, перебрасываемая из Харькова, а также выявленные нашей разведкой пункты временной дислокации ВСУ и замаскированные склады с боеприпасами.
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Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 16:36
Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую областьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
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17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
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