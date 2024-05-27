https://ukraina.ru/20240527/1055313707.html

Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан

Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан - 27.05.2024 Украина.ру

Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая находится с официальным визитом в Узбекистане. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации

2024-05-27T17:00

2024-05-27T17:00

2024-05-27T17:00

эксклюзив

россия

узбекистан

владимир путин

визит

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Традиционно первые поездки главы государства за рубеж после вступления в должность несут в себе символический характер, они призваны демонстрировать приоритеты внешней политики страны и ее курс. Владимир Путин ранее уже побывал с визитами в Китае и Белоруссии.Российский президент подтвердил, что его визит в Узбекистан – не случайный.По его словам, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме."Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - рассказал глава российского государства.В первый день визита Путин вместе с Мирзиеевым посетил парк "Новый Узбекистан" в столице страны, где он возложил венок к монументу Независимости. На следующий день состоялись переговоры лидеров двух стран, а также переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций.По словам Мирзиеева, нынешний визит Путина в Узбекистан будет иметь исторический характер.Экономика, торговля, регионыОдна из основных тем нынешнего визита – экономическое взаимодействие Москвы и Ташкента."Сегодня, если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 млрд. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 млрд", - заявил Мирзиеев.Он добавил, что между Россией и Узбекистаном действует дорожная карта сотрудничества из 63 пунктов, которая выполняется и продвижение по которой есть.Путин отметил, что фиксируется и рост прямых инвестиций, который происходит благодаря соответствующим условиям, созданным властями Узбекистана. Сейчас эта цифра почти достигла показателя в 10 млрд долларов.Путин рассказал, что в торгово-экономических связях двух стран хорошие перспективы имеет промышленная кооперация и сфера высоких технологий.Вместе с Владимиром Путиным в Узбекистан прибыли 27 глав российских регионов. Они также проводят встречи с представителями узбекской стороны в целях налаживания сотрудничества в рамках четвертого по счету Форума регионов двух стран."Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное - людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей", - сказал президент России.Российского газа в Узбекистане будет большеДо недавнего времени Узбекистан являлся экспортером газа, продавая его, в том числе, в РФ и Китай, однако сейчас ситуация изменилась, республика начала испытывать нужду в голубом топливе.Удовлетворить нужды республики вызвалась Россия – в июне прошлого года страны заключили договор, сейчас по нему поставляется 9 млн куб. м газа в сутки (порядка 2,8 млрд куб м за год). Позднее поставки выросли в два раза по сравнению с объемом, прописанном в договоре. Узбекистан стал получать максимальный технически объем газа, который позволяет поставить газопровод Средняя Азия – Центр.РФ готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан, если возникнет такая необходимость, подчеркнул на переговорах Путин."Отдельно упомяну, что седьмого октября 2023 года мы с вами и с президентом Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - сказал он.Ташкент ранее объявил о планах выделить около 500 млн долларов на модернизацию газотранспортной системы, что позволит нарастить объем импорта газа из РФ до 32 млн куб. м в сутки.Один из документов, подписанных лидерами двух стран, стала дорожная карта по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики Узбекистана.Инновационные АЭСЕще одна важная договоренность, которую достигли на переговорах в узбекской столице – возможность постройки Росатомом в этой стране атомных электростанций малой мощности.Эти станции представляют собой АЭС, в состав которой могут входить до шести энергоблоков на 55 Мвт.Между РФ и Узбекистаном действует межправительственное соглашение о строительстве большой атомной электростанции с двумя энергоблоками на 2,4 Гвт. Теперь в этот документ внесены изменения, которые подразумевают строительство и АЭС меньшей мощности.О том, как Соединенные Штаты Америки навязать Узбекистану и другим республикам Центральной Азии украинский сценарий читайте в интервью политолога и политтехнолога Дмитрия Выдрина изданию Украина.ру:Дмитрий Выдрин: США запустили сценарий украинизации Казахстана и УзбекистанаКак отмечали в Росатоме, такие малые станции основаны на реакторных установках РИТМ-200Н. Это инновационная разработка российских атомщиков, которые адаптировали и приспособили по наземное размещение компактные реакторы, которые сейчас используются на атомных ледоколах.Узбекистан имеет все шансы стать второй страной, которая получит АЭС такого типа. Первая малая АЭС сейчас строится в Якутии."Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межпрофсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", - прокомментировал Путин.Достойные условия для граждан УзбекистанаЛидеры двух стран коснулись и темы трудовой миграции. Владимир Путин отметил, что граждане Узбекистана вносят значительный вклад в российскую экономику.Путин добавил, что РФ делают все необходимое и продолжат это делать и впредь, чтобы обеспечить работающим в России гражданам Узбекистана достойные условия труда и социальной защиты.Как отметил российский лидер, Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в РФ – свыше 63 тыс. человек, из них 14 тыс. получают образование на безвозмездной основе.Помимо этого, стороны продолжат работу по улучшению качества преподавания в Узбекистане русского языка и предметов на русском языке, а также по подготовке профильных педагогических работников для систем среднего образования по развитию академических и научных обменов в этой области.Оба государства в совместном заявлении договорились противодействовать распространению недостоверной информации, подрывающей межнациональное согласие.Новые соглашенияКак водится, ни один официальный визит главы государства не обходится без подписания определенных документов, которые охватывают самый широкий спектр двусторонних отношений. Так было и на этот раз.Вот перечень некоторых договоренностей и деталей совместного заявления двух стран:- Недопустимость подрыва мирового порядка, основанного на международном праве- Сотрудничество в оборонной сфере, совместная борьба с терроризмом и экстремизмом. Приоритетной задачей названо содействие достижению мира и стабильности в Афганистане.- Расширение промышленной кооперации- Сотрудничество в сфере высоких технологий- Совместные проекты и исследования в борьбе с инфекциями- Создание совместного кинопроизводства- Меморандумы о сотрудничестве в машиностроении и авиастроении- В Узбекистане будут открыты филиалы российских вузов: МГТУ им. Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.Всего в ходе визита стороны подписали более 20 соглашений."Мы рассмотрели все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. В рамках визита заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов", - резюмировал Путин.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, узбекистан, владимир путин, визит