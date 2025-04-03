https://ukraina.ru/20250403/1062268367.html

"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку

"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку - 03.04.2025 Украина.ру

"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку

Президент США Дональд Трамп доказал-таки, что, как говорят тинэйджеры, есть не только порох в пороховницах, но и ягоды в ягодицах. Он со 2 апреля 2025 года ввел заградительные пошлины. Практически против всех сильнейших политико-экономических конкурентов США.

2025-04-03T15:27

2025-04-03T15:27

2025-04-03T15:27

сша

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сделка

переговоры

панама

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И против врагов, и против друзей с союзниками. Под трамповский тарифный замес попали и ЕС, и Китай, и Япония, и Израиль, и Великобритания, и Индия, и Австралия, и даже ни в чем не повинные несчастные Коста-Рика с Лаосом или Кот д*Ивуар с Гондурасом. Вот оно: 10% пошлин на все товары, импортируемые в США, и 25% пошлин на все иностранные транспортные средства, импортируемые туда же.По мнению Трампа, эти пошлины взаимны и приведут к "золотому веку" для США, а благодаря подписанию указов о введении импортных пошлин, у Америки, сделавший весомый шаг к новому величию, появятся "триллионы и триллионы долларов" для снижения налогов и погашения государственного долга. Плюс "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну".Другими словами, Трамп сказал просто: нас очень долго имели все, кому это удавалось, теперь мы будем иметь всех. И это реально крутой подход.И когда это это сделано! Сегодня, за 27 дней до конца первой стодневки Трампа (это 29 апреля 2025 года), когда в США все символично и показательно подводят итоги правления и оценивают, что удалось, а что нет, у 47-го президента практически нечем похвастаться. Однозначно положительным и безоговорочным, имеется в виду.Нет, относительные успехи у него имеются. Из реального: во-первых, чуть больше, чем за два месяца с момента инаугурации, Трамп сумел запустить переговорный процесс Россией и хотя бы начать мирное урегулирование кризиса в Украине на пути нормализации американо-российских отношений.Во-вторых, он круто и безжалостно расшевелил не только вашингтонское, но и брюссельское болото, вскрыв такие коррупционно-криминальные язвы мнимого "святого" коллективного Запада и капитализма как в США, так и во всем мире с их подачи, что если серьезно заниматься этими преступлениями, то разбирательства уголовных дел лет на 100 хватит. И подсадить на нары можно каждого второго, кто доселе вершил дела якобы государственные то ли в самих США, то ли в НАТО, то ли в ЕС. Погрязли многие, что и выявляет сегодня трамповский департамент под руководством Илона Маска по очистке органов управления от бездельников.В-третьих, совершенно четко и определенно Трамп везде вскрыл столько своих врагов и недругов, которые до этого втихомолочку скрывались, что борьбы с ними ему на весь период президентства хватит. И успех в том, что теперь он точно знает, кто из них и где сидит. А среди них и оппоненты-демократы в самих США, и глобалистские и леволиберальные круги в Европе, и всевозможные общечеловеки с заднеприводными отклонениями и экологическими замашками по всему остальному миру.Но главное – есть враги и внутри его команды, которые и подставы изнутри организовывают, и травлю Илона Маска или советника президента по национальной безопасности Майкла Уолтца устраивают.Все они подставляют Трампа и по-крупному, и в мелочах. Чего стоят только попытки расколоть команду Трампа скандалами, например, с утечкой секретной информации о тайных разговорах про военные операции США (редактор американского журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что чиновники Белого дома якобы "случайно" подключили его в чат "Хуситы ПК тесная группа", предназначенный для секретного обсуждения ударов по Йемену). Это чистый зашквар, но кто-то же его провернул.Или вот последнее: Трамп озвучил список стран, против которых он ввел пошлины, и среди них оказались острова Херд и Макдональд – группа островов недалеко от Антарктиды, которые считаются территорией Австралии, и население которых в основном составляют... пингвины, а люди там в последний раз были лет 10 назад.Как некогда говорили во Франции в таких случаях, это хуже, чем преступление, это – ошибка. Точнее – безграмотная небрежность при составлении государственных документов, после которой о непрофессионализме Трампа любой дурачок с мандатом в Конгрессе может говорить еще 25 часов. А это подрывает имидж и репутацию президента: типа как он может делать Америку снова великой, если он в островах и странах путается?А в окружении Трампа, в его администрации однозначно есть (должны быть) ответственные люди, которые не должны допускать таких проколов. А проколы кто-то допускает регулярно, что очень симптоматично…И сегодня уже точно можно говорить, что Трамп стал заложником у времени, которое он сам себе отвел на решение первейших и главных проблем. Трамп теряет темп в выполнении обещанного, и это воспринимается как первый шаг к общему поражению.Сегодня уже можно выделить несколько случаев, где у Трампа пока ничего не выходит. В первую очередь, это, конечно же, уже упомянутые выше тарифы и пошлины. Все страны, против которых они направлены, похоже, заранее к ним серьезно подготовились. Например, лидеры ЕС устами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявили, что они сами провели инвентаризацию тарифов и пошлин, которым они могут ответить Трампу.Насколько это серьезный ответ, подскажет только ближайшее время. Но тут важен сам тот факт, что европейцы, ведомые леволиберальными и глобалистскими фюрерами, не испугались, а выступили против Трампа согласовано и единым фронтом. Да, Европа раскололась на трампистов и антитрампистов, но последних оказалось больше. Даже итальянский премьер Джорджа Мелони, симпатизирующая Трампу, осудила пошлины, так как они-де идут на пользу "третьим мировым игрокам". То есть России.Точно такая же картина и с желанием Трампа заполучить Канаду, против которой он тоже ввел пошлины, но не запугал. И не смог заставить согласиться войти в состав США добровольно. Новый премьер Канады Марк Карни воинственно сказал Трампу на его претензии присоединить его страну очередным штатом США: "Я выразился предельно ясно, ...мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка – это не Канада". И сейчас, когда против его страны введены разорительные пошлины, Карни готов противостоять им "целеустремленно и с силой".Фактически срывается умиротворение по-трамповски в Украине. Трампу пока не удается даже склонить просроченного президента Украины Владимира Зеленского подписать сделку об украинских недрах на трамповских условиях. Трамп хочет получить от Украины все ее недра на 350 млрд долл в счет поставленных ранее партий оружия, а Зеленский утверждает, что его стране помогли всего на 100 млрд и отказывается считать эти деньги кредитом.А происходит так потому, что за спиной Зеленского угнездились европейские лидеры-"ястребы" из Франции, Великобритании и Германии, которым война нужна для давления на США и для якобы "сдерживания России". А Трампу, как известно, нужны мир и сделка, но он ничего не получает.Завис и вопрос Гренландии, о которой Трамп уже сказал, что она "нужна США для их безопасности" и "для безопасности в мире". По итогам прошедших 11 марта этого года выборов в гренландский парламент новым премьер-министром острова стал 33-летний острова Йенс-Фредерик Нильсен, который уже заявил: "Гренландия никогда не будет частью Америки. Конечно, мы хотим уважения, и мы хотим торговать. Нам нужно прочное партнерство в сфере национальной безопасности. Мы говорим о взаимном уважении. Но мы никогда не будем американцами. И мы также не хотим быть датчанами в будущем. Мы хотим быть независимыми".Согласно недавнему опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Verian для национальной газеты Sermitsiaq в Гренландии и медиа-издания Berlingske в Дании, 85% жителей острова выступают против присоединения к США, только 6% поддерживают эту идею, а 45% рассматривают интерес Трампа как угрозу. И они готовы провести референдум о независимости острова от Королевства Дания, но не более того.Трампу здесь тоже придется попотеть, убеждая даже сограждан. Ибо согласно данным еще опроса, проведенного в марте 2025 года, 70% граждан США не поддерживают идею аннексии этого автономного региона, входящего в состав Дании.И уж совсем облом для Трампа случился в вопросе, который уже считался практически решенным – о переходе под контроль США Панамского канала. Под давлением США правительство этой страны заявило о намерении выйти из меморандума о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь". А гонконгская компания Hutchison Holdings 96-летнего предпринимателя Ли Цзячэна согласилась продать США за 22,8 млрд долл два китайских порта по обе стороны канала, от которого зависят более 5% мировой торговли. Он должен был стать американским. Равно как и контроль над товарными потоками из Атлантического океана в Тихий. Сделка должна была состояться 2 апреля 2025 года. Но она не состоялась, ибо власти КНР, как написало издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник, затеяли антимонопольное расследование в отношении сделки и тормознули процесс. Более того, специалисты указали, что Китай ответил Вашингтону его же методами. Раньше США на протяжении последних лет использовали санкции, давление на партнеров, ограничение китайских компаний в стратегических отраслях – от полупроводников до судостроения. Теперь Пекин сыграл на опережение – затеял тяжбу. И этот прецедент станет новым стандартом в борьбе за стратегические активы. Теперь США и при Трампе придется учитывать, что попытки экономической экспансии будут встречать не только возмущение обиженных, но и их жесткое противодействие.А по носу, между прочим, получила инвестиционная компания BlackRock – акула их акул американского империализма, тесно связанная с американским истеблишментом, имеющая доступ к конфиденциальным данным, влияющая на глобальные рынки и санкционные механизмы. Спецы знают, что влияние таких корпораций выходит далеко за рамки финансовых сделок – они формируют систему, при которой США могут контролировать потоки капитала, ресурсов и логистики по всему миру. Но Пекин ясно дал понять: если Китай вкладывается в глобальную инфраструктуру, он не позволит ее так просто отдать конкуренту.BlackRock, кстати, многое из желаемого ею обломилось и в Украине. И тоже при Трампе…Но Трамп, как видим, смело идет на всех. И, похоже, ва-банк. И тут у него вырисовывается крутая заруба с мировыми глобалистами-леволибералами: как для них ситуация такая, что они либо выиграют, либо могут от безысходности ввергнуть мир в мировую войну, так и у него – либо он выиграет, либо проиграет. То есть отступит от своих планов, и тогда его загонят в те рамки, в которых и играли до него все американские президенты. Играют-то Трамп и его оппоненты-глобалисты по общим для них правилам, когда все средства хороши…Но Трамп наступает, как привык в бизнесе, – сразу по всем трекам и направлениям. И это не только достойно восхищения смелостью и размахом. И, вытягивая врагов на чистую воду, он, повторюсь, хоть точно будет знать, где проигрывает, а где его ждут осечки. Пока создается впечатление, что Трамп не выигрывает, но и не проигрывает. Но хоть чисто внешне политика становится чище…А пока Трамп собирается бомбить Иран за несогласие с его вариантом ядерной сделки. Там у него тоже враги…Кроме того, пошлинами Трамп пока не тронул Россию. Он только обещает ввести пошлины на нефть, если Россия откажется о мирных переговоров с Украиной. Но Россия не отказывается. И Трамп тормозит, может, чует, где его ждет засада недетская и где он серьезно напорется на то, за что и борется – за авторитет в мире. Не дутый, а настоящий, толк в котором отлично знает президент России Владимир Путин. А Трамп говорит, что Путина знает хорошо…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Зеленский борется за свое будущее с подачи Трампа. Игра на понижение ради будущего возвышения"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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