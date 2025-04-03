https://ukraina.ru/20250403/1062257189.html

Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче

Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче - 03.04.2025 Украина.ру

Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в Буче

Россия не просто не даст мировому сообществу забыть произошедшее в небольшом городе в апреле 2022 года, а продолжает при помощи фактов и рассказов свидетелей доказывать, что расстрел мирных жителей подстроила сама Украина с подачи западных партнёров, когда ВС РФ уже покинули Бучу в качестве жеста доброй воли

2025-04-03T11:59

2025-04-03T11:59

2025-04-03T12:10

эксклюзив

россия

украина

буча

дмитрий полянский

владимир зеленский

борис джонсон

вооруженные силы украины

"азов"

совбез оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056292734_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_48999809341bf764bc4f9a9180397562.jpg.webp

Месяц только начался, а в Совете Безопасности ООН уже прошло первое мероприятие по украинской тематике. Проведение неформального заседания по "формуле Арриа" инициировала Россия, чтобы в годовщину событий в Буче напомнить мировой общественности, что же там произошло на самом деле.В начале апреля 2022 года украинские власти обвинили Россию в убийстве мирных жителей этого города в Киевской области, кадры лежащих на земле тел со связанными руками мгновенно разлетелись по интернету и западным СМИ."Давайте зададимся простым вопросом: знаем ли мы, что в действительности произошло в Буче три года назад? Хотим ли мы узнать правду? Очевидно, что киевскому режиму и его западным союзникам эта правда точно не нужна. И они не хотят, чтобы другие задавались этими вопросами. Они чувствуют себя вполне комфортно в своём пузыре лжи о России, который они последовательно раздували на протяжении как минимум двух десятилетий. А поскольку "постановка" в Буче является одним из основных элементов этого пузыря, Запад агрессивно сопротивляется любым попыткам поставить под сомнение эту версию событий в Буче", - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он напомнил, что к середине марта 2022 года российские войска продвинулись почти до украинской столицы, заняв ряд населённых пунктов в Киевской области, но поскольку Москва с самого начала выступала за дипломатическое, а не военное решение конфликта, то на фоне успешных переговоров правительственных делегаций в Минске и Стамбуле, где даже парафировали проект мирного соглашения, приемлемого для обеих сторон, в качестве жеста доброй воли добровольно вывела войск в том числе из Киевской области и Бучи, соответственно, тоже. Для наглядности присутствующим показали слайд с двумя картами, на которых изображена территория, контролируемая ВС РФ по состоянию на 15 марта и на 5 апреля.Однако американские и европейские политики, британские прежде всего, убедили Владимира Зеленского, что если он откажется от мирного предложения и выберет борьбу за геополитические интересы Запада, то сможет победить Россию при его экономической и военной поддержке."Задача состояла в том, чтобы найти весомый предлог для продолжения войны и убедить соотечественников и международное общественное мнение в том, что договариваться с русскими – не вариант. Так возникла идея той страшной постановочной операции в Буче, которая и была осуществлена 2-3 апреля совместными усилиями украинских спецслужб и MI-6", - отметил Полянский.9 апреля Зеленский и Борис Джонсон, на тот момент премьер-министр Великобритании, заявили в Киеве, что Украина не будет подписывать соглашение с Россией и продолжит воевать, Запад же ей будет активно помогать в этом, а несколькими днями ранее в ООН России отказали в проведении запрошенного экстренного заседания Совета Безопасности по событиям в Буче. А кто отказал? Британцы, которые в том месяце исполняли роль председателя.Позже в ходе нынешнего заседания представитель Великобритании будет это отрицать.Полянский обратил внимание собравшихся на целый ряд несостыковок в версии Украины и Запада о причастности России в расстреле мирных жителей Бучи.30 марта 2022 года Министерство обороны РФ объявило о выводе войск из нескольких регионов Украины, включая Бучу. 31 марта городской совет Бучи опубликовал видеообращение мэра Анатолия Федорука, в котором он объявил об "освобождении" и подтвердил отсутствие в городе российских войск, не произнеся при этом ни слова о каких-либо массовых зверствах, трупах, убийствах, захоронениях, к тому же градоначальник, как заметно на продемонстрированном в зале видео, улыбается и выглядит вполне счастливым - вряд ли бы он вёл себя так, будь на улицах следы той самой якобы "резни".На ролике о заходе украинского спецназа в Бучу, опубликованном Национальной полиции Украины в своём официальном Telegram-канале 2 апреля, также не видно ни одного трупа (как и на многих фотографиях, сделанных при обходе города в то же время) и никто из нескольких опрошенных полицейскими человек не упоминает о массовых убийствах. Следовательно, в течение четырех дней после вывода ВС РФ не было ни одного свидетельства каких-либо "зверств" в Буче.Участникам заседания также показали видео, снятое неонацистом Сергеем Коротких, где члены отрядов территориальной обороны, вошедших в город Бучу после ухода российских войск, которыми он руководил, обсуждали, нужно ли им стрелять в людей без синих повязок на руках (знак, означающий поддержку киевского режима), и командир ответил утвердительно. Коротких поспешно удалил свое видео, но копии в интернете сохранились."Известный неонацист, ненавидящий Россию и её сторонников, отдаёт прямой приказ украинским боевикам стрелять в мирных жителей без синих повязок, что прекрасно объясняет, отчего погибли мирные жители с белыми повязками – или без синих – в этом городе. Разве это не является неопровержимой уликой, указывающей на того, кто совершил преступление? Если нет, тогда что это?" - задался вопросом Полянский.И какое совпадение, вскоре после того, как украинские силы вошли в Бучу, в украинских и западных СМИ появились фотографии трупов в гражданской одежде, хотя в предыдущие дни ни одного упоминания о них не было. Однако эти кадры сразу вызвали множество вопросов у экспертов.​​​​​​​Во-первых, тел было всего несколько, а не сотни или даже тысячи, как утверждал киевский режим, плюс одни и те же тела были запечатлены с разных ракурсов.Во-вторых, если тела, как убеждают Украина и западные СМИ, лежали на улицах Бучи с 11 марта, то почему не было никаких признаков разложения, учитывая, что в городе стояла жаркая погода? Зато были раны со свежей кровью, следовательно, их убили всего за один-два дня до этого."Ещё одна нестыковка – тела были заметно грязными, поскольку в течение нескольких дней шёл сильный дождь, но ткань, которой были связаны их руки, была безупречно белой. Единственное правдоподобное объяснение – их руки были связаны непосредственно перед фотосессией для того, чтобы поддержать политический нарратив", - добавил Полянский.Наконец, куски белой ткани (такой знак использовали ВС РФ для идентификации "своих") на телах многих погибших были очень грязными из-за многодневных дождей, соответственно, они были на телах в момент смерти, в отличие от ленточек, которыми связали руки, они оставались нетронутыми и чистыми.Одним из докладчиков, приглашённых российской стороной для выступления в видеорежиме, стал журналист, бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке, который первым из западных репортёров публично заявил, что случившееся в Буче было провокацией ВСУ.В марте-апреле 2022 года он отправился на украинскую территорию через границу с Польшей в качестве военного медицинского добровольца для помощи беженцам и отвечал за доставку лекарств в местные больницы. Ориентировочно 4 апреля Боке вместе с врачом и медсёстрой находился в пригороде Киева, к ним подошли члены "Азова"* и потребовали проследовать с ними в Бучу."В тот момент мы увидели грузовики, на дорогу и обочину выгружали трупы в украинской военной одежде и мирные жители. Нам показалось это странным. В это время не было ни одного журналиста, город был полностью закрыт военными Украины. Солдаты "Азова" ответили мне, что это погибшие на северо-востоке Украины. Мне показалось это шокирующим: привозить трупы из другого города и выгружать их на дорогу", - вспоминает Боке.Он также отдельно рассказал про белые повязки, упомянутые Полянским. Сначала французский доброволец не обратил на них особое внимание, но в итоге выяснилось, что это очень важно: ему показали кадры с обнаруженной сумкой, наполненной белыми повязками, и он сам видел, как их повязывали на трупы мирных жителей, убитых несколькими днями ранее, незадолго до этого в Буче шли дожди, в городе было очень много грязи, поэтому тела были очень грязными."В этот момент я понял, что было что-то не так, поскольку эти белые повязки, повязанные на трупы, были абсолютно новыми, чистыми. И тут я понял, что их подвязали уже после того, как людей убили, и грозы уже не было. Я осознал, что то, что я видел, было очень важным. Это означало, что украинская армия завязала руки уже после того, как российские военные покинули Бучу", - сказал Боке.Через несколько недель он увидел те самые репортажи с обвинениями России в убийстве мирных жителей."Украина сказала, что русские солдаты расстреляли этих людей, а я видел эти трупы, и военные подтвердили, что они были не из Бучи, а из других областей и городов Украины. Я понял, что трупы использовали для того, чтобы заставить всех поверить, что было много убийств. Конечно же, были убийства в Буче, но это не то, что вам показали в СМИ", - заявил Боке.Кроме того, при разгрузке лекарств вместе с "азовцами" он стал свидетелем, как троим российским военнопленным выстрелили в колени, а офицеру - прямо в голову. Француз понял, что стал свидетелем военного преступления, после чего поспешил покинуть Бучу.Мужчина был одним из немногих журналистов, попавших в город сразу после передачи его под контроль украинских военных. По возвращению во Францию он рассказал обо всём увиденном в Буче местным СМИ, но его слова впоследствии обернули против него самого, обвинили во лжи. Что очень важно, за опровержение преступления, которое на самом деле имело место быть, во Франции грозит тюремное заключение, но Боке за решёткой не был, что свидетельствует о том, что он не лжёт. За правду о событиях на Украине бывший военный несколько раз подвергся нападениям, получал угрозы расправы, лишился работы и дома.Летом 2022 года Боке поехал на подконтрольную России часть Донбасса, чтобы сопоставить факты. После удара ВСУ по пивоварне в Донецке он увидел осколок снаряда французского производства, выпущенный из французской же установки Cesar, что служит доказательством применения украинской армией западного оружия для атак на мирных жителей. Этот факт легко проверить по имеющимся серийному и идентификационному номерам этого снаряда."Через три недели после того, как я распространил эту информацию на международном уровне, на меня совершили нападение. Два агента Службы безопасности Украины были к этому причастны, они нанесли мне несколько ножевых порезов. Меня хотели заставить молчать, чтобы [не распространял] свою историю. Тем не менее, я полон решимости распространять информацию на сей счёт", - сказал он.Полянский констатировал, что на эти поразительные нестыковки с провокацией в Буче и свидетельства очевидцев никто так и не обратил внимания, независимое расследование не проводилось, Украина и её сторонники не то, что доказательств якобы причастности российских войск к убийствам мирных жителей не предоставили, они даже имена погибших назвать не могут, отсутствие каких-либо "документальных свидетельств" указывает и молчание Секретариата ООН на протяжении многих месяцев на все запросы России.Эта провокация выглядит особенно кощунственной, если рассматривать её в свете тяжких преступлений и вопиющих нарушений международного гуманитарного права, совершённых ВСУ на территории Российской Федерации, подчеркнул дипломат. Следы своих деяний в Курской области украинское военные не успели скрыть, поскольку ВС РФ застали их врасплох, внезапно проникнув вглубь расположения ВСУ и вынудив поспешно бежать, а отступая, они заминировали дома мирных жителей, детские игрушки, трупы животных и своих сослуживцев.О бесчинствах, которые творили ВСУ в Курской области, в ходе заседания рассказали две местные жительницы: одна получила серьёзные ранения от рук украинских военных, а мать другой, 72-летнюю пенсионерку, расстреляли в её собственном доме.Свидетельства других пострадавших, собранные в ходе недавней поездки в Курскую область, представил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Кроме того, он представил видеозапись с улиц Суджи, где лежат трупы людей, убитых ВСУ.Григорьев имеет опыт расследования фальсификации военных преступлений "Белыми касками" в Сирии, и вот что он сказал относительно событий в Буче: "Технологии, которые тогда использовались в Сирии, сейчас используются Украиной и западными странами, но в значительно более кровавом формате. Если в Сирии для съёмок использовали жителей, которые изображали мёртвых, то киевский неонацистский режим намеренно убивает собственных граждан для обвинений в адрес России, западные и украинские СМИ непосредственно участвуют в этом, понимая, что то, что они снимают, буквально несколько минут назад это были живые люди, которых специально убили, чтобы это показать".* террористическая организация, запрещённая в РФЧитайте также "Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

https://ukraina.ru/20240402/1054264828.html

https://ukraina.ru/20230112/1042579366.html

https://ukraina.ru/20240404/1054298540.html

россия

украина

буча

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, буча, дмитрий полянский, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, "азов", совбез оон, убийство