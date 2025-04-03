https://ukraina.ru/20250403/1062276692.html

Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине

Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине - 03.04.2025 Украина.ру

Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине

В Верховной Раде Украины обвинили США в "цинизме высшего сорта" и ожидают сложностей для страны

2025-04-03T18:55

2025-04-03T18:55

2025-04-03T19:37

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Народный депутат Украины, глава налогового комитета Даниил Гетманцев прокомментировал новую тарифную политику США, в т.ч. и 10% тариф для Украины."Десятилетия глобальной торговли, основанной на правилах (ВТО) канули в Лету. Впереди нас ожидают риски массированной торговой войны — самые большие экономики мира преимущественно точно не будут сидеть, сложа руки, и оставлять одностороннее повышение тарифов США (как бы оно ни обосновывалось) без ответа", — указал Гетманцев.Он заявил, что большие глобальные корпорации будут пытаться обойти тарифы, а страны будут пытаться договориться с США в одностороннем порядке уменьшив тарифы, что, по словам Гетманцева, является "рискованной стратегией для США", т. к. может не сработать и углубить изоляцию последней."Прямое и очевидное последствие — рост цен и глобальной инфляции, замедление мировой торговли, нарушения в глобальных цепочках создания добавленной стоимости и, как следствие, снижение темпов глобальной экономики", — подчеркнул Гетманцев.По его словам, все эти выводы справедливы как для мировой экономики, так и для отдельных стран, которые столкнутся с растущей инфляцией, падением общественного благосостояния и спадающими темпами экономического развития."Украины нет в перечне стран, на которые распространяется повышенный индивидуальный возвратный тариф, т. е. будет действовать базовый тариф в 10%", — также указал Гетманцев, заявив, что следует подождать реакции от Минэкономики Украины.В другой записи в своём телеграм-канале он заявил, что позитивных итогов в результате новой тарифной политики США нет."Безусловно, сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США ($0,9 млрд или 2% всего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это нужно отвечать зеркально. Здесь хотелось бы услышать позицию Минэкономики. Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", — пояснил Гетманцев.По его словам, правительства стран-союзниц Украины будут вынуждены "включать протекционизм и не только в отношении американских товаров"."И эти протекционистские мероприятия уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокировки экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", — напомнил Гетманцев.Он также упрекнул США в цинизме."Вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в $2,6 млрд – экономический цинизм высшего сорта", — подчеркнул народный депутат.Гетманцев также прокомментировал введённые США пошлины на острова Херд и Макдональд, которые являются внешними территориями Австралии. Острова не населены — на них лишь гнездуются пингвины."И еще о пошлинах на пингвинов и их безлюдных островах, что обсуждается в сети. Не очень смешно по факту. Вообще, мне кажется, надо уже прекращать превращать всё происходящее вокруг, весь процесс скатывания мира в пропасть в шутку, и начинать искать взрослые ответы на вызовы. Дошутились уже", — подчеркнул Гетманцев.Народный депутат Максим Бужанский сослался на своего коллегу Ярослава Железняка, отметив, что итогом тарифных войн может стать появление новой коррупционной схемы, которая обогатит олигарха Виктора Пинчука."Как справедливо написал Железняк, тяжелее всего придётся Пинчуку с его трубами, и так попавшему под антидемпинговые тарифы и т.д.. Думаю, что это приведёт к немедленному внесению нового законопроекта о двойном зелёном тарифе на электроэнергию для металлургии, например, который должен будет компенсировать потери, и будет подаваться как "очередной очень важный евроинтеграционный"", — отметил Бужанский.Впрочем, он уверен, что на этот раз украинский парламент такой документ не поддержит."Думаю, Рада его с треском провалит, немного устала от бесконечного лоббизма под прикрытием евроинтеграции", — подытожил он.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что мир находится в начале экономического шторма."Теперь мировая экономика ждёт ответа ЕС и КНР, которые пообещали ответить Трампу. Министр торговли США Лютник заявил, что Вашингтон еще больше повысит пошлины в отношении тех стран, кто ответит на американские пошлины. Это может запустить войну ещё на один виток. На этом фоне планы ОПЕК+ по увеличению добычи могут ещё больше опустить нефть. Похоже, мы в начале экономического шторма", — отметили авторы канала.Прокомментировали тарифную политику США и в России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что последствия принятого президентом США Дональдом Трампом решения будут глобальными."Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", — отметил он.По словам Медведева, россиянам переживать не следует."А что мы? Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза", — подытожил он.Политолог Марат Баширов сравнил подход США к Украине и к России."Украинский кейс в тарифной войне Трампа. Пошлина введена - 10%. Но, Украина продает товаров в США на $1 млрд. Всего на $1 млрд. И тем не менее Украина в списке, а России нет. Это осознанное решение: не раздражать Россию и не выделять Украину из общего списка", — отметил он.Тем временем в Европе раскритиковали решение американской администрации.Подробнее о реакции мира на решение Трампа и последствиях этого решения для экономики — в статье Павла Котова "День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру".

https://ukraina.ru/20250403/1062263722.html

https://ukraina.ru/20250403/1062256511.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, ярослав железняк, максим бужанский, россия, украина, сша, ес, верховная рада, вто