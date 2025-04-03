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"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы

"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы - 03.04.2025 Украина.ру

"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы

Западная Европа закрывает глаза на явные проявления нацистской идеологии, которые давно и открыто видны в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил первый зампред Государственной Думы Иван Мельников.

2025-04-03T19:28

2025-04-03T19:28

2025-04-03T19:28

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Российский парламентарий выступил на конференции "Парламентарии за мир", состоявшейся 2 апреля с участием представители фракций, членов Комитета по международным делам и депутатских групп по связям с парламентами стран Центральной и Южной Америки.Он напомним, что во время Второй мировой войны разные нации сплотились против идеологии, стержнем которой является ненависть к представителям других народов, других рас и вероисповеданий. В 30-е годы ХХ века германский нацизм, итальянский фашизм и японский милитаризм объединились вокруг этих античеловеческих установок с целью перекроить весь мир под себя и свои интересы.Вторая мировая война затронула все континенты и народы, унесла множество жизней. Мельников отметил, что победа в 1945 году "была по‑настоящему общей для стран с разной историей, культурой, общественным строем"."Но ради исторической справедливости нужно вспомнить и зафиксировать, что при всей помощи и поддержке союзников – решающий вклад в эту победу внес именно Советский Союз. Он не дал себя завоевать. Он обеспечил перелом в войне. Он освободил не толковости рубежи, но и всю Европу, дойдя до самого логова Гитлера в Берлине", — подчеркнул первый зампред Государственной Думы."Теперь это пытаются отрицать на Западе. Искажают историю в угоду сегодняшнему дню и его политической конъюнктуре, — добавил он. — Уже не только искажают, а больше того: местами меняют черное и белое. Те политики, которые шли в фарватере нацистской идеологии, теперь именуются "историческими лидерами", которые, оказывается, были не нацистскими преступниками, а "борцами с коммунизмом". Им даже ставят памятники, их именами называют улицы и площади городов. Например, во время Второй мировой войны украинские приспешники нацистов уничтожили более 100 тысяч гражданских поляков! Теперь идеологи этой бойни — Бандера и Шухевич — являются героями современной Украины, а польские власти поддерживают такой режим".Вице-спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на отношение к неонацизму в странах, которые во время Второй мировой войны входили в антигитлеровскую коалицию."Огромная историческая и стратегическая проблема и опасность, что в странах Западной Европы под лозунгами толерантности закрывают глаза на явные проявления нацистской идеологии. Символы и проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине. И это не находит осуждения! Естественно, что безнаказанность, утрата исторической памяти и беззастенчивое переписывание истории ведут к укреплению неонацистских сил. Наш общий долг – твердо и солидарно выступить против неонацистского реваншизма", — заявил Мельников.Ранее на эту тему: Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров

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новости, прибалтика, украина, россия, адольф гитлер, степан бандера, госдума, вторая мировая война, великая отечественная война, неонацисты, украинский неонацизм, неофашисты, нацизм, история ссср, бывший ссср, запад, украинские националисты