"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062277262.html
"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы
"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы - 03.04.2025 Украина.ру
"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы
Западная Европа закрывает глаза на явные проявления нацистской идеологии, которые давно и открыто видны в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил первый зампред Государственной Думы Иван Мельников.
2025-04-03T19:28
2025-04-03T19:28
новости
прибалтика
украина
россия
адольф гитлер
степан бандера
госдума
вторая мировая война
великая отечественная война
неонацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056495360_0:18:3188:1811_1920x0_80_0_0_ecd838f4f96f182ceb62a128336acf60.jpg
Российский парламентарий выступил на конференции "Парламентарии за мир", состоявшейся 2 апреля с участием представители фракций, членов Комитета по международным делам и депутатских групп по связям с парламентами стран Центральной и Южной Америки.Он напомним, что во время Второй мировой войны разные нации сплотились против идеологии, стержнем которой является ненависть к представителям других народов, других рас и вероисповеданий. В 30-е годы ХХ века германский нацизм, итальянский фашизм и японский милитаризм объединились вокруг этих античеловеческих установок с целью перекроить весь мир под себя и свои интересы.Вторая мировая война затронула все континенты и народы, унесла множество жизней. Мельников отметил, что победа в 1945 году "была по‑настоящему общей для стран с разной историей, культурой, общественным строем"."Но ради исторической справедливости нужно вспомнить и зафиксировать, что при всей помощи и поддержке союзников – решающий вклад в эту победу внес именно Советский Союз. Он не дал себя завоевать. Он обеспечил перелом в войне. Он освободил не толковости рубежи, но и всю Европу, дойдя до самого логова Гитлера в Берлине", — подчеркнул первый зампред Государственной Думы."Теперь это пытаются отрицать на Западе. Искажают историю в угоду сегодняшнему дню и его политической конъюнктуре, — добавил он. — Уже не только искажают, а больше того: местами меняют черное и белое. Те политики, которые шли в фарватере нацистской идеологии, теперь именуются "историческими лидерами", которые, оказывается, были не нацистскими преступниками, а "борцами с коммунизмом". Им даже ставят памятники, их именами называют улицы и площади городов. Например, во время Второй мировой войны украинские приспешники нацистов уничтожили более 100 тысяч гражданских поляков! Теперь идеологи этой бойни — Бандера и Шухевич — являются героями современной Украины, а польские власти поддерживают такой режим".Вице-спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на отношение к неонацизму в странах, которые во время Второй мировой войны входили в антигитлеровскую коалицию."Огромная историческая и стратегическая проблема и опасность, что в странах Западной Европы под лозунгами толерантности закрывают глаза на явные проявления нацистской идеологии. Символы и проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине. И это не находит осуждения! Естественно, что безнаказанность, утрата исторической памяти и беззастенчивое переписывание истории ведут к укреплению неонацистских сил. Наш общий долг – твердо и солидарно выступить против неонацистского реваншизма", — заявил Мельников.Ранее на эту тему: Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
https://ukraina.ru/20250402/1062226552.html
прибалтика
украина
россия
бывший ссср
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1a/1056495360_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_cf1b770992cb8e383fec5f779164ee93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, прибалтика, украина, россия, адольф гитлер, степан бандера, госдума, вторая мировая война, великая отечественная война, неонацисты, украинский неонацизм, неофашисты, нацизм, история ссср, бывший ссср, запад, украинские националисты
Новости, Прибалтика, Украина, Россия, Адольф Гитлер, Степан Бандера, Госдума, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, неонацисты, украинский неонацизм, неофашисты, нацизм, история СССР, бывший СССР, Запад, украинские националисты

"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы

19:28 03.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западная Европа закрывает глаза на явные проявления нацистской идеологии, которые давно и открыто видны в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил первый зампред Государственной Думы Иван Мельников.
Российский парламентарий выступил на конференции "Парламентарии за мир", состоявшейся 2 апреля с участием представители фракций, членов Комитета по международным делам и депутатских групп по связям с парламентами стран Центральной и Южной Америки.
"Нынешний год особенный: это год 80-летия Победы во Второй мировой войне. Как говорят в России: Великой Победы. Но сегодня не только в нашей стране, но и по всему миру многие справедливо задают себе вопрос: насколько усвоены уроки борьбы с нацизмом по итогам той страшной войны? Очень актуальный вопрос", — сказал Мельников.
Он напомним, что во время Второй мировой войны разные нации сплотились против идеологии, стержнем которой является ненависть к представителям других народов, других рас и вероисповеданий. В 30-е годы ХХ века германский нацизм, итальянский фашизм и японский милитаризм объединились вокруг этих античеловеческих установок с целью перекроить весь мир под себя и свои интересы.
Вторая мировая война затронула все континенты и народы, унесла множество жизней. Мельников отметил, что победа в 1945 году "была по‑настоящему общей для стран с разной историей, культурой, общественным строем".
"Но ради исторической справедливости нужно вспомнить и зафиксировать, что при всей помощи и поддержке союзников – решающий вклад в эту победу внес именно Советский Союз. Он не дал себя завоевать. Он обеспечил перелом в войне. Он освободил не толковости рубежи, но и всю Европу, дойдя до самого логова Гитлера в Берлине", — подчеркнул первый зампред Государственной Думы.
Вчера, 05:21
Немецкие войска впервые с 1945 года постоянно дислоцированы за границейВо вторник, 1 апреля, подразделения 45-й бронетанковой бригады бундесвера официально приступили к несению службы на территории Литвы. Это первая постоянна военная база Германии за границей с 1945 года.
"Теперь это пытаются отрицать на Западе. Искажают историю в угоду сегодняшнему дню и его политической конъюнктуре, — добавил он. — Уже не только искажают, а больше того: местами меняют черное и белое. Те политики, которые шли в фарватере нацистской идеологии, теперь именуются "историческими лидерами", которые, оказывается, были не нацистскими преступниками, а "борцами с коммунизмом". Им даже ставят памятники, их именами называют улицы и площади городов. Например, во время Второй мировой войны украинские приспешники нацистов уничтожили более 100 тысяч гражданских поляков! Теперь идеологи этой бойни — Бандера и Шухевич — являются героями современной Украины, а польские власти поддерживают такой режим".
Вице-спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на отношение к неонацизму в странах, которые во время Второй мировой войны входили в антигитлеровскую коалицию.
"Огромная историческая и стратегическая проблема и опасность, что в странах Западной Европы под лозунгами толерантности закрывают глаза на явные проявления нацистской идеологии. Символы и проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине. И это не находит осуждения! Естественно, что безнаказанность, утрата исторической памяти и беззастенчивое переписывание истории ведут к укреплению неонацистских сил. Наш общий долг – твердо и солидарно выступить против неонацистского реваншизма", — заявил Мельников.
Ранее на эту тему: Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
 
НовостиПрибалтикаУкраинаРоссияАдольф ГитлерСтепан БандераГосдумаВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнанеонацистыукраинский неонацизмнеофашистынацизмистория СССРбывший СССРЗападукраинские националисты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
20:30"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
20:15"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
20:11ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
20:07УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
20:00"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
19:45Польша снабжает Украину терминалами Starlink
19:45Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
19:30Киев решился на новую атаку на границе чтобы показать, что Украина "еще может наступать" — Ераносян
19:28"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы
19:07Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?
19:03Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
18:55Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине
18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
17:59Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
17:37Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
17:27Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
16:51Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее
16:49Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Лента новостейМолния