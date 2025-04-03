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Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев - 03.04.2025 Украина.ру
Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
Правительство Грузии сократило срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба грузинского правительства.
2025-04-03T18:22
2025-04-03T18:22
2025-04-03T18:22
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Текст постановления об изменении сроков безвизового пребывания иностранцев опубликован в правительственном вестнике.Годом ранее правительство Грузии продлило срок пребывания граждан Украины без визы до трёх лет.Грузия и Украина являются участницами запущенного в 2009 году проекта Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Членами проекта изначально стали Азербайджан, Армения, Белоруссия(членство приостановлено в 2022 году), Грузия, Молдавия и Украина. В 2021 году Армения, Грузия и Украина оформили "ассоциированное трио" со стремлением форсировать интеграцию с ЕС. Еврокомиссия считает, что наибольшие шансы сблизится с ЕС есть у Украины и Молдавии. ЕС применяет к Грузии политические санкции.Ранее сообщалось, что USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
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Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
Правительство Грузии сократило срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба грузинского правительства.