Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев - 03.04.2025 Украина.ру
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Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев - 03.04.2025 Украина.ру
Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
Правительство Грузии сократило срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба грузинского правительства.
2025-04-03T18:22
2025-04-03T18:22
новости
грузия
украина
ес
еврокомиссия
восточное партнерство
соглашение с ес
евроинтеграция
санкции
бывший ссср
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Текст постановления об изменении сроков безвизового пребывания иностранцев опубликован в правительственном вестнике.Годом ранее правительство Грузии продлило срок пребывания граждан Украины без визы до трёх лет.Грузия и Украина являются участницами запущенного в 2009 году проекта Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Членами проекта изначально стали Азербайджан, Армения, Белоруссия(членство приостановлено в 2022 году), Грузия, Молдавия и Украина. В 2021 году Армения, Грузия и Украина оформили "ассоциированное трио" со стремлением форсировать интеграцию с ЕС. Еврокомиссия считает, что наибольшие шансы сблизится с ЕС есть у Украины и Молдавии. ЕС применяет к Грузии политические санкции.Ранее сообщалось, что USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
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новости, грузия, украина, ес, еврокомиссия, восточное партнерство, соглашение с ес, евроинтеграция, санкции, бывший ссср, постсоветское пространство, безвизовый режим, мигранты
Новости, Грузия, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Восточное партнерство, соглашение с ЕС, евроинтеграция, санкции, бывший СССР, постсоветское пространство, безвизовый режим, мигранты

Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев

18:22 03.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Правительство Грузии сократило срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба грузинского правительства.
Текст постановления об изменении сроков безвизового пребывания иностранцев опубликован в правительственном вестнике.
"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и пребывать в стране в течение 1 года. Граждане Украины, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года, могут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года", - сказано в документе.
Годом ранее правительство Грузии продлило срок пребывания граждан Украины без визы до трёх лет.
Грузия и Украина являются участницами запущенного в 2009 году проекта Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Членами проекта изначально стали Азербайджан, Армения, Белоруссия(членство приостановлено в 2022 году), Грузия, Молдавия и Украина. В 2021 году Армения, Грузия и Украина оформили "ассоциированное трио" со стремлением форсировать интеграцию с ЕС. Еврокомиссия считает, что наибольшие шансы сблизится с ЕС есть у Украины и Молдавии. ЕС применяет к Грузии политические санкции.
Ранее сообщалось, что USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
 
НовостиГрузияУкраинаЕСЕврокомиссияВосточное партнерствосоглашение с ЕСевроинтеграциясанкциибывший СССРпостсоветское пространствобезвизовый режиммигранты
 
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