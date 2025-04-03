https://ukraina.ru/20250403/1062266026.html
Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье
Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье - 03.04.2025 Украина.ру
Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье
Нападение на Краснояружский район могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-03T20:45
2025-04-03T20:45
2025-04-03T20:45
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Cегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания подразделений, которые вычищают ВСУ с остатков курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут, считает эксперт.Во-первых, отметил Ераносян, это результат разборок внутри ВСУ. Киевский режим стал выводить из-под Суджи 82-ю бригаду, которая потеряла 80% личного состава, только после того, как в ней начался ропот, добавил собеседник издания."Они начали наезжать на [главкома ВСУ Александра] Сырского: "С такими потерями без ротации и боекомплекта мы не можем выполнять приказы". Ее стали выводить еще до нашего прохода по трубе. До этого еще был скандал с британскими наемниками, уничтоженными в районе Ольговского леса", — подчеркнул Ераносян.Одним словом, украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию, указал эксперт."И нападение на Краснояружский район тоже могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ: "Мы не можем держать этот район. Мы же штурмовики. Ну раз вы штурмовики, давайте наступайте. Отвлеките внимание русских от Горналя", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250403/1062257038.html
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новости, украина, краснояружский район, россия, владимир ераносян, всу, вс рф, нападение, белгород, белгородская область, александр сырский, бригада, сво, спецоперация
Новости, Украина, Краснояружский район, Россия, Владимир Ераносян, ВСУ, ВС РФ, нападение, Белгород, Белгородская область, Александр Сырский, бригада, СВО, Спецоперация
Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье
Нападение на Краснояружский район могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян