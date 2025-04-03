https://ukraina.ru/20250403/1062266026.html

Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье

Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье - 03.04.2025 Украина.ру

Разборки внутри ВСУ: Ераносян рассказал, почему Украина решила напасть на белгородское приграничье

Нападение на Краснояружский район могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-04-03T20:45

2025-04-03T20:45

2025-04-03T20:45

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Cегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания подразделений, которые вычищают ВСУ с остатков курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут, считает эксперт.Во-первых, отметил Ераносян, это результат разборок внутри ВСУ. Киевский режим стал выводить из-под Суджи 82-ю бригаду, которая потеряла 80% личного состава, только после того, как в ней начался ропот, добавил собеседник издания."Они начали наезжать на [главкома ВСУ Александра] Сырского: "С такими потерями без ротации и боекомплекта мы не можем выполнять приказы". Ее стали выводить еще до нашего прохода по трубе. До этого еще был скандал с британскими наемниками, уничтоженными в районе Ольговского леса", — подчеркнул Ераносян.Одним словом, украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию, указал эксперт."И нападение на Краснояружский район тоже могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ: "Мы не можем держать этот район. Мы же штурмовики. Ну раз вы штурмовики, давайте наступайте. Отвлеките внимание русских от Горналя", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062257038.html

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