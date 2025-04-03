https://ukraina.ru/20250403/1062268048.html
"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию - 03.04.2025 Украина.ру
"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
Зеленский ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому ВСУ осуществляют рейды малыми группами не вглубь территории РФ, а на границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-03T20:15
2025-04-03T20:15
2025-04-03T20:15
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атака
краснояружский район
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Зеленский решился атаковать Краснояружский район на фоне российско-американских переговоров, чтобы показать всем, что Украина "еще может наступать", отметил эксперт.По его словам, главарь киевского режима ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому противник осуществляет рейды малыми группами не вглубь российской территории, а на границе.Потому что для Дональда Трампа конфликт на Украине – это чемодан без ручки. У Соединенных Штатов есть свои внутренние и геополитические проблемы, которые должен решать американский президент, указал он.И сейчас Зеленский пытается показать Трампу, что он якобы контролирует ситуацию и может "тревожить" российское приграничье, несмотря на курскую катастрофу ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250403/1062250296.html
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новости, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, владимир ераносян, всу, атака, краснояружский район, наступление, сво, спецоперация, британия, спецслужба, mi6
Новости, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Ераносян, ВСУ, атака, Краснояружский район, наступление, СВО, Спецоперация, Британия, спецслужба, MI6
"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
Зеленский ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому ВСУ осуществляют рейды малыми группами не вглубь территории РФ, а на границе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян