https://ukraina.ru/20250403/1062272244.html

Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки

Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки - 03.04.2025 Украина.ру

Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-04-03T19:45

2025-04-03T19:45

2025-04-03T19:45

новости

россия

сша

крым

владимир ераносян

дональд трамп

впк

севастополь

зерновая сделка

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246595_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_31ba7faf4eaa077cfa55beacdba7cfbf.jpg

Новая Черноморская зерновая инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму: Севастополю, Евпатории, Донузлаву, отметил эксперт.Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с Дональдом Трампом, который хочет "выйти из украинского кризиса победителем", заключив сделку и приступив к решению внутренних проблем США, указал собеседник Украина.ру."Основная проблема США сейчас находится на их границах: ниже реки Рио-Гранде и выше Великих Озер. Трампу важна Мексика и Канада. А на Украине ему надо просто отработать повестку", — отметил Ераносян.В частности, президенту США нужно показать американскому ВПК, что он готов предоставить ему более крупные заказы для той же SpaceX, а "не всякие мелочи вроде нужд киевского режима", подчеркнул эксперт."В связи с этим мы в какой-то мере подыгрываем Трампу. Идут сложные закулисные переговоры, о подробностях которых мы узнаем лет через 20", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062268367.html

россия

сша

крым

севастополь

мексика

канада

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, крым, владимир ераносян, дональд трамп, впк, севастополь, зерновая сделка, киевский режим, мексика, канада, сделка, украина