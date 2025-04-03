Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062272244.html
Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки - 03.04.2025 Украина.ру
Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-03T19:45
2025-04-03T19:45
новости
россия
сша
крым
владимир ераносян
дональд трамп
впк
севастополь
зерновая сделка
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246595_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_31ba7faf4eaa077cfa55beacdba7cfbf.jpg
Новая Черноморская зерновая инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму: Севастополю, Евпатории, Донузлаву, отметил эксперт.Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с Дональдом Трампом, который хочет "выйти из украинского кризиса победителем", заключив сделку и приступив к решению внутренних проблем США, указал собеседник Украина.ру."Основная проблема США сейчас находится на их границах: ниже реки Рио-Гранде и выше Великих Озер. Трампу важна Мексика и Канада. А на Украине ему надо просто отработать повестку", — отметил Ераносян.В частности, президенту США нужно показать американскому ВПК, что он готов предоставить ему более крупные заказы для той же SpaceX, а "не всякие мелочи вроде нужд киевского режима", подчеркнул эксперт."В связи с этим мы в какой-то мере подыгрываем Трампу. Идут сложные закулисные переговоры, о подробностях которых мы узнаем лет через 20", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250403/1062268367.html
россия
сша
крым
севастополь
мексика
канада
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246595_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_033e863528043a5419c5e56d854c8378.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, крым, владимир ераносян, дональд трамп, впк, севастополь, зерновая сделка, киевский режим, мексика, канада, сделка, украина
Новости, Россия, США, Крым, Владимир Ераносян, Дональд Трамп, ВПК, Севастополь, зерновая сделка, киевский режим, Мексика, Канада, сделка, Украина

Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки

19:45 03.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Новая Черноморская зерновая инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму: Севастополю, Евпатории, Донузлаву, отметил эксперт.
Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с Дональдом Трампом, который хочет "выйти из украинского кризиса победителем", заключив сделку и приступив к решению внутренних проблем США, указал собеседник Украина.ру.
"Основная проблема США сейчас находится на их границах: ниже реки Рио-Гранде и выше Великих Озер. Трампу важна Мексика и Канада. А на Украине ему надо просто отработать повестку", — отметил Ераносян.
В частности, президенту США нужно показать американскому ВПК, что он готов предоставить ему более крупные заказы для той же SpaceX, а "не всякие мелочи вроде нужд киевского режима", подчеркнул эксперт.
"В связи с этим мы в какой-то мере подыгрываем Трампу. Идут сложные закулисные переговоры, о подробностях которых мы узнаем лет через 20", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
15:27
"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку Президент США Дональд Трамп доказал-таки, что, как говорят тинэйджеры, есть не только порох в пороховницах, но и ягоды в ягодицах. Он со 2 апреля 2025 года ввел заградительные пошлины. Практически против всех сильнейших политико-экономических конкурентов США.
 
НовостиРоссияСШАКрымВладимир ЕраносянДональд ТрампВПКСевастопользерновая сделкакиевский режимМексикаКанадасделкаУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
20:30"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
20:15"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
20:11ВСУ бросят Донбасс ради защиты Сум? Евсеев о задачах на летнюю кампанию
20:07УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
20:00"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
19:45Польша снабжает Украину терминалами Starlink
19:45Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
19:30Киев решился на новую атаку на границе чтобы показать, что Украина "еще может наступать" — Ераносян
19:28"Проявления нацизма давно и открыто видны в странах Прибалтики и на Украине" - зампред Госдумы
19:07Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?
19:03Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
18:55Проплывающий труп врага и цинизм высшего сорта. Итоги 3 апреля на Украине
18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
17:59Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
17:37Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
17:27Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
16:51Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее
16:49Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Лента новостейМолния