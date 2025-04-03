Прагматичные отношения: эксперт объяснил, чем для России выгодно возобновление зерновой сделки
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© Public domain
Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Новая Черноморская зерновая инициатива не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать российским гаваням в Крыму: Севастополю, Евпатории, Донузлаву, отметил эксперт.
Возобновление зерновой сделки может быть выгодным для России в плане установления прагматичных отношений с Дональдом Трампом, который хочет "выйти из украинского кризиса победителем", заключив сделку и приступив к решению внутренних проблем США, указал собеседник Украина.ру.
В частности, президенту США нужно показать американскому ВПК, что он готов предоставить ему более крупные заказы для той же SpaceX, а "не всякие мелочи вроде нужд киевского режима", подчеркнул эксперт.
"В связи с этим мы в какой-то мере подыгрываем Трампу. Идут сложные закулисные переговоры, о подробностях которых мы узнаем лет через 20", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
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