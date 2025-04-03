Киев решился на новую атаку на границе чтобы показать, что Украина "еще может наступать" — Ераносян
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Зеленский решился на новую атаку на границе на фоне переговоров России и США, чтобы показать всем, что Украина "еще может наступать". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
По мнению эксперта, нападение врага на Краснояружский район Белгородской области, во-первых, могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ.
Украинское командование стало выводить из-под Суджи 82-ю бригаду, которая потеряла 80% личного состава, только после того, как в ней начался ропот, отметил собеседник издания.
"Они начали наезжать на [главкома ВСУ Александра] Сырского: "С такими потерями без ротации и боекомплекта мы не можем выполнять приказы". Ее стали выводить еще до нашего прохода по трубе. До этого еще был скандал с британскими наемниками, уничтоженными в районе Ольговского леса", — подчеркнул Ераносян.
Проще говоря, украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию, указал эксперт.
"Он не просто пиарщик. Он ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому киевский режим осуществляет рейды малыми группами не вглубь российской территории, а на границе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
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