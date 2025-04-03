Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062276078.html
Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам - 03.04.2025 Украина.ру
Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
Четверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.
2025-04-03T17:59
2025-04-03T18:00
новости
курская область
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
приговор
терроризм
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg
Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ. Денис Калашников, Алексей Шульковский, Олег Острогляд и Сергей Стороженко признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).В опубликованном на сайте следственного ведомства видео все четверо подсудимых признали себя виновными в терроризме.Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года подсудимые в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Подсудимые были задержаны военнослужащими российской армии в ходе боевых действий. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор.По приговору суда Калашникову и Острогляду назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому, Шульковскому и Стороженко – по 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
https://ukraina.ru/20250403/1062256877.html
курская область
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_294b5b7316b700613664713030a44b77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, приговор, терроризм, военные преступления, всу, кто, суд
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, приговор, терроризм, Военные преступления, ВСУ, КТО, Суд

Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам

17:59 03.04.2025 (обновлено: 18:00 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Четверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.
Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ. Денис Калашников, Алексей Шульковский, Олег Острогляд и Сергей Стороженко признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
В опубликованном на сайте следственного ведомства видео все четверо подсудимых признали себя виновными в терроризме.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года подсудимые в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"Находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области Калашников, Шульковский, Острогляд и Стороженко под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - рассказали в СК.
Подсудимые были задержаны военнослужащими российской армии в ходе боевых действий. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор.
По приговору суда Калашникову и Острогляду назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому, Шульковскому и Стороженко – по 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.
Дмитрий Полянский
09:43
Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской областиПочти вся территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа"
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
 
НовостиКурская областьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетприговортерроризмВоенные преступленияВСУКТОСуд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
17:59Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
17:37Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
17:27Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
16:51Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее
16:49Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
16:20"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе
16:00"Захар Беркут" (1971) – фильм по сценарию коммуниста-бандеровца
15:39На Западе угрожают: "Ирана не будет к сентябрю". Тегеран не поддается давлению
15:27"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку
15:08Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области
14:49Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить
14:40"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев
14:32В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
14:30Трест, который лопнет: тарифная война Трампа
14:20"Коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией – Стубб
14:04"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах
13:55Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"
13:54Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной
Лента новостейМолния