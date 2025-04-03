https://ukraina.ru/20250403/1062276078.html

Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам

Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам - 03.04.2025 Украина.ру

Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам

Четверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.

2025-04-03T17:59

2025-04-03T17:59

2025-04-03T18:00

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Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ. Денис Калашников, Алексей Шульковский, Олег Острогляд и Сергей Стороженко признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).В опубликованном на сайте следственного ведомства видео все четверо подсудимых признали себя виновными в терроризме.Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года подсудимые в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Подсудимые были задержаны военнослужащими российской армии в ходе боевых действий. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор.По приговору суда Калашникову и Острогляду назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому, Шульковскому и Стороженко – по 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел перспективы в публикации В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?

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