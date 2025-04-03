Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:59 03.04.2025 (обновлено: 18:00 03.04.2025)
Четверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.
Суд признал достаточными собранные СКР доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ. Денис Калашников, Алексей Шульковский, Олег Острогляд и Сергей Стороженко признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
В опубликованном на сайте следственного ведомства видео все четверо подсудимых признали себя виновными в терроризме.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года подсудимые в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"Находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области Калашников, Шульковский, Острогляд и Стороженко под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - рассказали в СК.
Подсудимые были задержаны военнослужащими российской армии в ходе боевых действий. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор.
По приговору суда Калашникову и Острогляду назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому, Шульковскому и Стороженко – по 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденные будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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