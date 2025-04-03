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УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры

УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры - 03.04.2025 Украина.ру

УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменять дискриминационные меры, применяемые к российским клубам и сборным. Об этом говорится в письме УАФ, опубликованном 3 апреля на сайте украинской ассоциации.

2025-04-03T20:07

2025-04-03T20:07

2025-04-03T20:07

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УАФ обратилась к УЕФА и "всей европейской футбольной семье" в том числе от имени всего футбольного сообщества Украины. Украинская организация поблагодарила за принятое в феврале 2022 года решение Исполкома УЕФА и Совета ФИФА об отстранении российских команд - как национальных сборных, так и клубов, от участия во всех международных соревнованиях и международных соревнованиях."При этом, к сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U-17", - сказано в документе, написанном с орфографическими ошибками.Авторы обращения призвали к "недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов" в условиях вооружённого конфликта между Россией и Украиной.Там также обратили внимание на эвакуированных из зоны боевых действий детей – жителей новых регионов России, предупредив о УЕФА о последствиях участия юных спортсменов в соревнованиях.Также 3 апреля 3 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде заявил о необходимости преодоления разделения людей. Он выразил уверенность, что в ФИФА должны использовать любую возможность для объединения и выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся "вернуть Россию в футбольную семью".Ранее Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России

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новости, россия, украина, белград, джанни инфантино, уефа, фифа, футбол, спорт, антироссийские санкции