УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры - 03.04.2025 Украина.ру
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УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры - 03.04.2025 Украина.ру
УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры
Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменять дискриминационные меры, применяемые к российским клубам и сборным. Об этом говорится в письме УАФ, опубликованном 3 апреля на сайте украинской ассоциации.
2025-04-03T20:07
2025-04-03T20:07
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УАФ обратилась к УЕФА и "всей европейской футбольной семье" в том числе от имени всего футбольного сообщества Украины. Украинская организация поблагодарила за принятое в феврале 2022 года решение Исполкома УЕФА и Совета ФИФА об отстранении российских команд - как национальных сборных, так и клубов, от участия во всех международных соревнованиях и международных соревнованиях."При этом, к сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U-17", - сказано в документе, написанном с орфографическими ошибками.Авторы обращения призвали к "недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов" в условиях вооружённого конфликта между Россией и Украиной.Там также обратили внимание на эвакуированных из зоны боевых действий детей – жителей новых регионов России, предупредив о УЕФА о последствиях участия юных спортсменов в соревнованиях.Также 3 апреля 3 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде заявил о необходимости преодоления разделения людей. Он выразил уверенность, что в ФИФА должны использовать любую возможность для объединения и выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся "вернуть Россию в футбольную семью".Ранее Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
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новости, россия, украина, белград, джанни инфантино, уефа, фифа, футбол, спорт, антироссийские санкции
Новости, Россия, Украина, Белград, Джанни Инфантино, УЕФА, ФИФА, футбол, спорт, антироссийские санкции

УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры

20:07 03.04.2025
 
футбол
футбол
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменять дискриминационные меры, применяемые к российским клубам и сборным. Об этом говорится в письме УАФ, опубликованном 3 апреля на сайте украинской ассоциации.
УАФ обратилась к УЕФА и "всей европейской футбольной семье" в том числе от имени всего футбольного сообщества Украины. Украинская организация поблагодарила за принятое в феврале 2022 года решение Исполкома УЕФА и Совета ФИФА об отстранении российских команд - как национальных сборных, так и клубов, от участия во всех международных соревнованиях и международных соревнованиях.
"При этом, к сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U-17", - сказано в документе, написанном с орфографическими ошибками.
Авторы обращения призвали к "недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов" в условиях вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
"Таким образом, возвращение россиян в соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований", - отметили в УАФ.
Там также обратили внимание на эвакуированных из зоны боевых действий детей – жителей новых регионов России, предупредив о УЕФА о последствиях участия юных спортсменов в соревнованиях.
"Если кто-то из этих детей примет участие в соревнованиях под эгидой УЕФА в составе сборной России, это может сделать все европейское футбольное сообщество соучастниками международного преступления", - заявили в украинской ассоциации.
Также 3 апреля 3 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде заявил о необходимости преодоления разделения людей. Он выразил уверенность, что в ФИФА должны использовать любую возможность для объединения и выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся "вернуть Россию в футбольную семью".
Ранее Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
 
НовостиРоссияУкраинаБелградДжанни ИнфантиноУЕФАФИФАфутболспортантироссийские санкции
 
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