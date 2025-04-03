Польша снабжает Украину терминалами Starlink - 03.04.2025 Украина.ру
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Польша снабжает Украину терминалами Starlink
Польша снабжает Украину терминалами Starlink - 03.04.2025 Украина.ру
Польша снабжает Украину терминалами Starlink
Польша поставила на Украину ещё пять тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил 3 апреля украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров
2025-04-03T19:45
2025-04-03T19:45
новости
польша
украина
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михаил федоров
илон маск
вооруженные силы украины
ес
курская область
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"Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши, - рассказал министра. - Терминалы обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, — больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры. Старлинки будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить по телефону родным, вызвать экстренные службы, читать новости".По словам чиновника, из-за обстрелов и разрушений базовых станций на подконтрольных ВСУ территориях обычная связь недоступна.Он выразил признательность правительству Польши за поставки продукции американской компании Илона Маска.В марте западная пресса обсуждала перспективы отключения украинской армии от спутникового интернета Starlink, используемого в том числе при вторжении ВСУ и формирований украинских наёмников в Курскую и Белгородскую области России. Заменить продукцию из США вызвался конкурент "Старлинк" из Франции.Ранее на эту тему: ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюанс
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новости, польша, украина, белгородская область, михаил федоров, илон маск, вооруженные силы украины, ес, курская область, кто, связь, интернет
Новости, Польша, Украина, Белгородская область, Михаил Федоров, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ЕС, Курская область, КТО, связь, интернет

Польша снабжает Украину терминалами Starlink

19:45 03.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Польша поставила на Украину ещё пять тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил 3 апреля украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров
"Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши, - рассказал министра. - Терминалы обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, — больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры. Старлинки будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить по телефону родным, вызвать экстренные службы, читать новости".
По словам чиновника, из-за обстрелов и разрушений базовых станций на подконтрольных ВСУ территориях обычная связь недоступна.
"Благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши", - рассказал министр подписчикам своего телеграм-канала.
Он выразил признательность правительству Польши за поставки продукции американской компании Илона Маска.
В марте западная пресса обсуждала перспективы отключения украинской армии от спутникового интернета Starlink, используемого в том числе при вторжении ВСУ и формирований украинских наёмников в Курскую и Белгородскую области России. Заменить продукцию из США вызвался конкурент "Старлинк" из Франции.
Ранее на эту тему: ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюанс
 
НовостиПольшаУкраинаБелгородская областьМихаил ФедоровИлон МаскВооруженные силы УкраиныЕСКурская областьКТОсвязьинтернет
 
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