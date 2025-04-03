https://ukraina.ru/20250403/1062274299.html

Последний рубеж. После Разлива ВС РФ смогут окружить Богатырь и зайти в Днепропетровскую область — Евсеев

Последний рубеж. После Разлива ВС РФ смогут окружить Богатырь и зайти в Днепропетровскую область — Евсеев - 03.04.2025 Украина.ру

Последний рубеж. После Разлива ВС РФ смогут окружить Богатырь и зайти в Днепропетровскую область — Евсеев

Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область. За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Возможно, в Богатыре противник попадет в такой же котел, как и под Курахово. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-03T21:00

2025-04-03T21:00

2025-04-03T21:00

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россия

днепропетровская область

курахово

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великая новоселка

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Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.Хотя российские войска уже давно освободили Курахово, но за ВСУ еще остался весь этот укрепрайон, который пролегает аж до Богатыря, указал экспертЕвсеев отметил, что за него ВС РФ бьются даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается, добавил он."То есть Разлив открывает нам доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область. За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Надеюсь, там мы возьмем противника в такой же котел, как и под Курахово", — подчеркнул Евсеев.Тем более, для освобождения Богатыря ВС РФ продвигаются и со стороны Великой Новоселки, уточнил он. Также важно взять поселок Комар, чтобы перерезать дорогу, которая ведет из Днепропетровской области на Богатырь, добавил эксперт."Повторюсь, после освобождения Разлива мы сможем окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как боевые действия будут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062252535.html

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новости, россия, днепропетровская область, курахово, владимир евсеев, всу, великая новоселка, освобождение, наступление, днр, донецкая народная республика, вс рф, сво, спецоперация, война