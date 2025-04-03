Последний рубеж. После Разлива ВС РФ смогут окружить Богатырь и зайти в Днепропетровскую область — Евсеев
Разлив открывает ВС РФ доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область. За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Возможно, в Богатыре противник попадет в такой же котел, как и под Курахово. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.
Евсеев отметил, что за него ВС РФ бьются даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается, добавил он.
"То есть Разлив открывает нам доступ к Богатырю – последнему поселку на пути в Днепропетровскую область. За ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий. Надеюсь, там мы возьмем противника в такой же котел, как и под Курахово", — подчеркнул Евсеев.
Тем более, для освобождения Богатыря ВС РФ продвигаются и со стороны Великой Новоселки, уточнил он. Также важно взять поселок Комар, чтобы перерезать дорогу, которая ведет из Днепропетровской области на Богатырь, добавил эксперт.
"Повторюсь, после освобождения Разлива мы сможем окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
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