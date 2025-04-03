https://ukraina.ru/20250403/1062267316.html

В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?

В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно? - 03.04.2025 Украина.ру

В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?

О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2025-04-03T14:32

2025-04-03T14:32

2025-04-03T14:32

эксклюзив

запорожье

орехов

александр "варяг" матюшин

"азов"

александр чаленко

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Российская армия на запорожском направлении освободило село Лобковое, которое находится на трассе к западу от крупного логистического центра на этом участке фронта - Орехова.Напомним, что до этого российские штурмовики заняли два села на этой дороге – Щербаки и Малые Щербаки, которые также перекрывают трассу на Орехов. В ДНР на границе с Запорожской и Днепропетровской областями освобождено село Веселое. Оттуда до Днепропетровщины в прямом смысле подать рукой. Нет по дороге никакого населенного пункта, который бы стоял на пути захода российской армии в эту область.Что касается овладения Лобковым, то там находился крупный опорник ВСУ. Но на этом его значение не исчерпывается."Помимо всего прочего понятно, что российская армия будет двигаться к Запорожью. Поэтому занятие Лобкового имеет для нас несколько значений. Во-первых, нам надо установить окончательный контроль над селом Каменским, которое расположено на Днепре к югу от Запорожья. Мы его контролируем только на юге.Освободив Лобковое, мы приближаемся к Каменскому с востока и как бы заходим во фланг. От Каменского до Григоровки километров двадцать. От последнего начинается фактически Запорожье. Мы должны как минимум установить огневой контроль над Запорожьем", - считает Александр "Варяг" Матюшин.По словам волонтера, запорожский фронт ожил, российское командование сосредоточило там очень большие резервы. Мы скоро станет свидетелями серьезного российского наступления по охвату Орехова – в лоб его брать никто не будет, и серьезного продвижения в сторону Запорожья.Сразу возникает вопрос: а что в ответ на это могут предпринять ВСУ? Ответ один: как всегда, перебросить на этот участок фронта "пожарную команду" с других участков типа 3-й штурмовой бригады ("Азов") и операторов БПЛА из "Птахов Мадьяра". Это в свою очередь означает только одно: российское продвижение на тех участках фронта, украинская оборона которых станет слабее из-за отсутствия резервов.Что касается Торецка, то, как ранее и писало издание Украина.ру, российская армия медленно выдавливает ВСУ северных участков этого города, которые украинцы сумели в марте возвратить обратно. По прогнозам экспертов, через полторы-две недели российские подразделения смогут вернуть город обратно.По мнению украинского командования, масштабное российское наступление может начаться в мае-июне этого года. Называются несколько направлений, где это может произойти. Первое – на Лиман, потому что этот город является ключевым для окружения с севера-востока Славянско-Краматорской агломерации.Второе – на Сумы, так как мы таким образом, хотим обезопасить Курскую область, создав надежную буферную зону.Третье – Покровское направление. Четвертое – Запорожское. Пятое – на Константиновку к югу от Славянско-Краморской агломерации.Читайте также материал Александра Чаленко Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область

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запорожье

орехов

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, запорожье, орехов, александр "варяг" матюшин, "азов", александр чаленко