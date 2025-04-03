В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно? - 03.04.2025 Украина.ру
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В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно? - 03.04.2025 Украина.ру
В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2025-04-03T14:32
2025-04-03T14:32
эксклюзив
запорожье
орехов
александр "варяг" матюшин
"азов"
александр чаленко
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Российская армия на запорожском направлении освободило село Лобковое, которое находится на трассе к западу от крупного логистического центра на этом участке фронта - Орехова.Напомним, что до этого российские штурмовики заняли два села на этой дороге – Щербаки и Малые Щербаки, которые также перекрывают трассу на Орехов. В ДНР на границе с Запорожской и Днепропетровской областями освобождено село Веселое. Оттуда до Днепропетровщины в прямом смысле подать рукой. Нет по дороге никакого населенного пункта, который бы стоял на пути захода российской армии в эту область.Что касается овладения Лобковым, то там находился крупный опорник ВСУ. Но на этом его значение не исчерпывается."Помимо всего прочего понятно, что российская армия будет двигаться к Запорожью. Поэтому занятие Лобкового имеет для нас несколько значений. Во-первых, нам надо установить окончательный контроль над селом Каменским, которое расположено на Днепре к югу от Запорожья. Мы его контролируем только на юге.Освободив Лобковое, мы приближаемся к Каменскому с востока и как бы заходим во фланг. От Каменского до Григоровки километров двадцать. От последнего начинается фактически Запорожье. Мы должны как минимум установить огневой контроль над Запорожьем", - считает Александр "Варяг" Матюшин.По словам волонтера, запорожский фронт ожил, российское командование сосредоточило там очень большие резервы. Мы скоро станет свидетелями серьезного российского наступления по охвату Орехова – в лоб его брать никто не будет, и серьезного продвижения в сторону Запорожья.Сразу возникает вопрос: а что в ответ на это могут предпринять ВСУ? Ответ один: как всегда, перебросить на этот участок фронта "пожарную команду" с других участков типа 3-й штурмовой бригады ("Азов") и операторов БПЛА из "Птахов Мадьяра". Это в свою очередь означает только одно: российское продвижение на тех участках фронта, украинская оборона которых станет слабее из-за отсутствия резервов.Что касается Торецка, то, как ранее и писало издание Украина.ру, российская армия медленно выдавливает ВСУ северных участков этого города, которые украинцы сумели в марте возвратить обратно. По прогнозам экспертов, через полторы-две недели российские подразделения смогут вернуть город обратно.По мнению украинского командования, масштабное российское наступление может начаться в мае-июне этого года. Называются несколько направлений, где это может произойти. Первое – на Лиман, потому что этот город является ключевым для окружения с севера-востока Славянско-Краматорской агломерации.Второе – на Сумы, так как мы таким образом, хотим обезопасить Курскую область, создав надежную буферную зону.Третье – Покровское направление. Четвертое – Запорожское. Пятое – на Константиновку к югу от Славянско-Краморской агломерации.Читайте также материал Александра Чаленко Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область
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Александр Чаленко
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эксклюзив, запорожье, орехов, александр "варяг" матюшин, "азов", александр чаленко
Эксклюзив, Запорожье, Орехов, Александр "Варяг" Матюшин, "Азов", Александр Чаленко

В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?

14:32 03.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Российская армия на запорожском направлении освободило село Лобковое, которое находится на трассе к западу от крупного логистического центра на этом участке фронта - Орехова.
Напомним, что до этого российские штурмовики заняли два села на этой дороге – Щербаки и Малые Щербаки, которые также перекрывают трассу на Орехов. В ДНР на границе с Запорожской и Днепропетровской областями освобождено село Веселое. Оттуда до Днепропетровщины в прямом смысле подать рукой. Нет по дороге никакого населенного пункта, который бы стоял на пути захода российской армии в эту область.
Что касается овладения Лобковым, то там находился крупный опорник ВСУ. Но на этом его значение не исчерпывается.
"Помимо всего прочего понятно, что российская армия будет двигаться к Запорожью. Поэтому занятие Лобкового имеет для нас несколько значений. Во-первых, нам надо установить окончательный контроль над селом Каменским, которое расположено на Днепре к югу от Запорожья. Мы его контролируем только на юге.
Освободив Лобковое, мы приближаемся к Каменскому с востока и как бы заходим во фланг. От Каменского до Григоровки километров двадцать. От последнего начинается фактически Запорожье. Мы должны как минимум установить огневой контроль над Запорожьем", - считает Александр "Варяг" Матюшин.
По словам волонтера, запорожский фронт ожил, российское командование сосредоточило там очень большие резервы. Мы скоро станет свидетелями серьезного российского наступления по охвату Орехова – в лоб его брать никто не будет, и серьезного продвижения в сторону Запорожья.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
1 апреля, 18:30
Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую областьРоссийская армия постоянно находится в наступлении на позиции ВСУ. По сообщениям украинских СМИ, за последние сутки российские штурмовики атаковали украинские позиции по всему фронту 216 раз. При этом из этого числа ожидаемо больше всего на покровском направлении – 79 раз, на лиманском – 26 раз, на торецком – 19
Сразу возникает вопрос: а что в ответ на это могут предпринять ВСУ? Ответ один: как всегда, перебросить на этот участок фронта "пожарную команду" с других участков типа 3-й штурмовой бригады ("Азов") и операторов БПЛА из "Птахов Мадьяра". Это в свою очередь означает только одно: российское продвижение на тех участках фронта, украинская оборона которых станет слабее из-за отсутствия резервов.
Что касается Торецка, то, как ранее и писало издание Украина.ру, российская армия медленно выдавливает ВСУ северных участков этого города, которые украинцы сумели в марте возвратить обратно. По прогнозам экспертов, через полторы-две недели российские подразделения смогут вернуть город обратно.
По мнению украинского командования, масштабное российское наступление может начаться в мае-июне этого года. Называются несколько направлений, где это может произойти. Первое – на Лиман, потому что этот город является ключевым для окружения с севера-востока Славянско-Краматорской агломерации.
Второе – на Сумы, так как мы таким образом, хотим обезопасить Курскую область, создав надежную буферную зону.
Третье – Покровское направление. Четвертое – Запорожское. Пятое – на Константиновку к югу от Славянско-Краморской агломерации.
Читайте также материал Александра Чаленко Уже в апреле российские подразделения могут войти в Днепропетровскую область
 
ЭксклюзивЗапорожьеОреховАлександр "Варяг" Матюшин"Азов"Александр Чаленко
 
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