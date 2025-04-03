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Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии

Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии - 03.04.2025 Украина.ру

Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии

Одесский драмтеатр провалил гастроли в Прибалтике из-за русофобского скандала - 80% зрителей ушли в первой половине спектакля. Об этом сообщает EADaily.

2025-04-03T20:52

2025-04-03T20:52

2025-04-03T20:52

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Драмтеатр из Одессы внезапно сменил язык спектакля — с русского на украинский. Русскоязычные жители Литвы и Латвии не поняли "мову" и не досмотрели комедию "Будьте вы счастливы!" по пьесе украинского драматурга Александра Володарского."„Будьте вы счастливы!“ — это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и весёлыми танцами, в которых тоже легко узнаётся Одесса", — обещал в афише Русский театр Риги.Анонс и информация на билетах сообщали о спектакле на русском языке. Однако артисты внезапно заговорили на украинском, что стало неприятным сюрпризом для зрителей.Организаторы в извинительных объяснениях заявили, что согласно распоряжениям украинской спецслужбы и гражданских властей Украины, а также и прибалтийских постсоветских республик, русский язык труппа использовать не может."Во время подготовки документов на выезд театра с Украины Минкульт Украины и Служба безопасности Украины распорядились, что выступления в Литве, Эстонии и Латвии могут проходить только на украинском языке", - процитировало издание разъяснение администрации одесского театра.Ранее Дмитрий Губин рассмотрел языковую проблему в публикации Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы"

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новости, украина, латвия, литва, министерство культуры, театр, русофобия, русскоязычные, русский язык, украинский язык, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, культура