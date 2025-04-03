Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии - 03.04.2025 Украина.ру
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Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии
Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии - 03.04.2025 Украина.ру
Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии
Одесский драмтеатр провалил гастроли в Прибалтике из-за русофобского скандала - 80% зрителей ушли в первой половине спектакля. Об этом сообщает EADaily.
2025-04-03T20:52
2025-04-03T20:52
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Драмтеатр из Одессы внезапно сменил язык спектакля — с русского на украинский. Русскоязычные жители Литвы и Латвии не поняли "мову" и не досмотрели комедию "Будьте вы счастливы!" по пьесе украинского драматурга Александра Володарского."„Будьте вы счастливы!“ — это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и весёлыми танцами, в которых тоже легко узнаётся Одесса", — обещал в афише Русский театр Риги.Анонс и информация на билетах сообщали о спектакле на русском языке. Однако артисты внезапно заговорили на украинском, что стало неприятным сюрпризом для зрителей.Организаторы в извинительных объяснениях заявили, что согласно распоряжениям украинской спецслужбы и гражданских властей Украины, а также и прибалтийских постсоветских республик, русский язык труппа использовать не может."Во время подготовки документов на выезд театра с Украины Минкульт Украины и Служба безопасности Украины распорядились, что выступления в Литве, Эстонии и Латвии могут проходить только на украинском языке", - процитировало издание разъяснение администрации одесского театра.Ранее Дмитрий Губин рассмотрел языковую проблему в публикации Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы"
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новости, украина, латвия, литва, министерство культуры, театр, русофобия, русскоязычные, русский язык, украинский язык, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, культура
Новости, Украина, Латвия, Литва, Министерство культуры, театр, Русофобия, русскоязычные, Русский язык, украинский язык, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, культура

Одесский театр из-за русофобии опозорился в Латвии

20:52 03.04.2025
 
© CC0, Pixabayтеатр зал кресла
театр зал кресла
© CC0, Pixabay
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Одесский драмтеатр провалил гастроли в Прибалтике из-за русофобского скандала - 80% зрителей ушли в первой половине спектакля. Об этом сообщает EADaily.
Драмтеатр из Одессы внезапно сменил язык спектакля — с русского на украинский. Русскоязычные жители Литвы и Латвии не поняли "мову" и не досмотрели комедию "Будьте вы счастливы!" по пьесе украинского драматурга Александра Володарского.
"„Будьте вы счастливы!“ — это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и весёлыми танцами, в которых тоже легко узнаётся Одесса", — обещал в афише Русский театр Риги.
Анонс и информация на билетах сообщали о спектакле на русском языке. Однако артисты внезапно заговорили на украинском, что стало неприятным сюрпризом для зрителей.
"Позор организаторам и артистам! Такого обмана и кидалова давно не было в наших краях. Спектакль вместо русского языка, как было указано в рекламе и билете, проходил на украинском. Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине. Сдавайте билеты!", - процитировало издание возмущённого рижского зрителя.
Организаторы в извинительных объяснениях заявили, что согласно распоряжениям украинской спецслужбы и гражданских властей Украины, а также и прибалтийских постсоветских республик, русский язык труппа использовать не может.
"Во время подготовки документов на выезд театра с Украины Минкульт Украины и Служба безопасности Украины распорядились, что выступления в Литве, Эстонии и Латвии могут проходить только на украинском языке", - процитировало издание разъяснение администрации одесского театра.
Ранее Дмитрий Губин рассмотрел языковую проблему в публикации Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы"
 
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