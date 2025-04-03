Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
Около трёхсот украинских военнослужащих заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом 3 апреля сообщило издание lenta.ru со ссылкой на свои источники.
Комплекс Белогорского Николаевского монастыря, на территории которого расположен Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, находится в 14 километрах от города Суджа в селе Горналь, которое остается под контролем ВСУ.
По данным источников издания, военнослужащие ВСУ в православном монастыре используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Тамим образом интервенты создают долговременную оборону.
"Внутри монастыря укрываются подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, численность которых составляет до двух рот. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря", - сказано в публикации.
Толщина стен монастыря в отдельных местах составляет два метра. Под монастырским комплексом находятся подвалы и скрытые проходы. Один из них, предположительно, доходит до соседней украинской Сумской области.
Помимо этого в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки. По информации телеграм-канала Mash, в первую очередь Вооруженные силы России планируют ликвидировать эти огневые позиции, а затем решить проблему подземных коммуникаций.
Один из монахов монастыря отец Мелетий сообщил, что часть строений уже разрушена, а ценности либо вывезены украинскими боевиками, либо уничтожены. Сам монах проживает в соседнем селе и занимается эвакуацией мирных жителей.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
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Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в контексте Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина