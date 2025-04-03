https://ukraina.ru/20250403/1062277020.html

Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области

Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области - 03.04.2025 Украина.ру

Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области

Около трёхсот украинских военнослужащих заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом 3 апреля сообщило издание lenta.ru со ссылкой на свои источники.

2025-04-03T19:03

2025-04-03T19:03

2025-04-03T19:03

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Комплекс Белогорского Николаевского монастыря, на территории которого расположен Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, находится в 14 километрах от города Суджа в селе Горналь, которое остается под контролем ВСУ.По данным источников издания, военнослужащие ВСУ в православном монастыре используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Тамим образом интервенты создают долговременную оборону."Внутри монастыря укрываются подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, численность которых составляет до двух рот. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря", - сказано в публикации.Толщина стен монастыря в отдельных местах составляет два метра. Под монастырским комплексом находятся подвалы и скрытые проходы. Один из них, предположительно, доходит до соседней украинской Сумской области.Помимо этого в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки. По информации телеграм-канала Mash, в первую очередь Вооруженные силы России планируют ликвидировать эти огневые позиции, а затем решить проблему подземных коммуникаций.Один из монахов монастыря отец Мелетий сообщил, что часть строений уже разрушена, а ценности либо вывезены украинскими боевиками, либо уничтожены. Сам монах проживает в соседнем селе и занимается эвакуацией мирных жителей.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.До этого официальная Москва отреагировала на захват нынешними властями Украины киевской Лавры и изгнание православных монахов. После этого Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в контексте Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина

https://ukraina.ru/20250403/1062276078.html

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новости, курская область, россия, суджа, андрей захаров, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, монастырь, кто, рпц