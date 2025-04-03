Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
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Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области
Около трёхсот украинских военнослужащих заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом 3 апреля сообщило издание lenta.ru со ссылкой на свои источники.
2025-04-03T19:03
2025-04-03T19:03
новости
курская область
россия
суджа
андрей захаров
владимир путин
вооруженные силы украины
всу
монастырь
кто
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Комплекс Белогорского Николаевского монастыря, на территории которого расположен Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, находится в 14 километрах от города Суджа в селе Горналь, которое остается под контролем ВСУ.По данным источников издания, военнослужащие ВСУ в православном монастыре используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Тамим образом интервенты создают долговременную оборону."Внутри монастыря укрываются подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, численность которых составляет до двух рот. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря", - сказано в публикации.Толщина стен монастыря в отдельных местах составляет два метра. Под монастырским комплексом находятся подвалы и скрытые проходы. Один из них, предположительно, доходит до соседней украинской Сумской области.Помимо этого в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки. По информации телеграм-канала Mash, в первую очередь Вооруженные силы России планируют ликвидировать эти огневые позиции, а затем решить проблему подземных коммуникаций.Один из монахов монастыря отец Мелетий сообщил, что часть строений уже разрушена, а ценности либо вывезены украинскими боевиками, либо уничтожены. Сам монах проживает в соседнем селе и занимается эвакуацией мирных жителей.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.До этого официальная Москва отреагировала на захват нынешними властями Украины киевской Лавры и изгнание православных монахов. После этого Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в контексте Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, суджа, андрей захаров, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, монастырь, кто, рпц
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Андрей Захаров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, монастырь, КТО, РПЦ

Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области

19:03 03.04.2025
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Украина.ру
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Около трёхсот украинских военнослужащих заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом 3 апреля сообщило издание lenta.ru со ссылкой на свои источники.
Комплекс Белогорского Николаевского монастыря, на территории которого расположен Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, находится в 14 километрах от города Суджа в селе Горналь, которое остается под контролем ВСУ.
По данным источников издания, военнослужащие ВСУ в православном монастыре используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Тамим образом интервенты создают долговременную оборону.
"Внутри монастыря укрываются подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ, численность которых составляет до двух рот. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря", - сказано в публикации.
Толщина стен монастыря в отдельных местах составляет два метра. Под монастырским комплексом находятся подвалы и скрытые проходы. Один из них, предположительно, доходит до соседней украинской Сумской области.
Помимо этого в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки. По информации телеграм-канала Mash, в первую очередь Вооруженные силы России планируют ликвидировать эти огневые позиции, а затем решить проблему подземных коммуникаций.
Один из монахов монастыря отец Мелетий сообщил, что часть строений уже разрушена, а ценности либо вывезены украинскими боевиками, либо уничтожены. Сам монах проживает в соседнем селе и занимается эвакуацией мирных жителей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
17:59
Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокамЧетверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
До этого официальная Москва отреагировала на захват нынешними властями Украины киевской Лавры и изгнание православных монахов. После этого Захарова отреагировала на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в контексте Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаАндрей ЗахаровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУмонастырьКТОРПЦ
 
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