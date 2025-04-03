https://ukraina.ru/20250403/1062272796.html

"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса

"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса - 03.04.2025 Украина.ру

"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса

Когда Прага заявляет, что закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян

2025-04-03T20:00

2025-04-03T20:00

2025-04-03T20:00

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чехия

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владимир ераносян

оружие

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снаряды

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К российско-американским переговорам сейчас пытаются присоединиться европейские лидеры. Ранее президент Чехии Петра Павел заявил, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года".По словам эксперта, Петр Павел – это оружейный барон, а власти Чехии – это "преступная группировка", которая зарабатывает деньги, "перепродавая боеприпасы в пять раз дороже". "Когда Прага заявляет, что за огромные средства закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением", — указал Ераносян.Он отметил, что в этом смысле Чехия ничем не отличается от американского оружейного барона Марка Моралеса, который под прикрытием ЦРУ перепродает снаряды в девять раз дороже, чем они стоят."Чехи – это ушлые люди. Они безжалостны в отношении других народов. Украинцы для них – даже не прокси, а просто подвернувшееся под руку пушечное мясо. Они не только снабжают Киев дорогими снарядами, так еще и хотят кромсать деньги Еврокомиссии", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О том, каким способом Трамп будет добиваться прогресса по перемирию со стороны Киева — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250403/1062268367.html

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