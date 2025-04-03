"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса - 03.04.2025 Украина.ру
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"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса - 03.04.2025 Украина.ру
"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
Когда Прага заявляет, что закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-03T20:00
2025-04-03T20:00
новости
чехия
украина
россия
владимир ераносян
оружие
вооружения
прага
африка
снаряды
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К российско-американским переговорам сейчас пытаются присоединиться европейские лидеры. Ранее президент Чехии Петра Павел заявил, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года".По словам эксперта, Петр Павел – это оружейный барон, а власти Чехии – это "преступная группировка", которая зарабатывает деньги, "перепродавая боеприпасы в пять раз дороже". "Когда Прага заявляет, что за огромные средства закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением", — указал Ераносян.Он отметил, что в этом смысле Чехия ничем не отличается от американского оружейного барона Марка Моралеса, который под прикрытием ЦРУ перепродает снаряды в девять раз дороже, чем они стоят."Чехи – это ушлые люди. Они безжалостны в отношении других народов. Украинцы для них – даже не прокси, а просто подвернувшееся под руку пушечное мясо. Они не только снабжают Киев дорогими снарядами, так еще и хотят кромсать деньги Еврокомиссии", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О том, каким способом Трамп будет добиваться прогресса по перемирию со стороны Киева — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны" на сайте Украина.ру.
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новости, чехия, украина, россия, владимир ераносян, оружие, вооружения, прага, африка, снаряды, павел петр, киевский режим
Новости, Чехия, Украина, Россия, Владимир Ераносян, оружие, вооружения, Прага, Африка, снаряды, Павел Петр, киевский режим

"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса

20:00 03.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
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Когда Прага заявляет, что закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
К российско-американским переговорам сейчас пытаются присоединиться европейские лидеры. Ранее президент Чехии Петра Павел заявил, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года".
По словам эксперта, Петр Павел – это оружейный барон, а власти Чехии – это "преступная группировка", которая зарабатывает деньги, "перепродавая боеприпасы в пять раз дороже".
"Когда Прага заявляет, что за огромные средства закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением", — указал Ераносян.
Он отметил, что в этом смысле Чехия ничем не отличается от американского оружейного барона Марка Моралеса, который под прикрытием ЦРУ перепродает снаряды в девять раз дороже, чем они стоят.
"Чехи – это ушлые люди. Они безжалостны в отношении других народов. Украинцы для них – даже не прокси, а просто подвернувшееся под руку пушечное мясо. Они не только снабжают Киев дорогими снарядами, так еще и хотят кромсать деньги Еврокомиссии", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О том, каким способом Трамп будет добиваться прогресса по перемирию со стороны Киева — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны" на сайте Украина.ру.
15:27
"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку Президент США Дональд Трамп доказал-таки, что, как говорят тинэйджеры, есть не только порох в пороховницах, но и ягоды в ягодицах. Он со 2 апреля 2025 года ввел заградительные пошлины. Практически против всех сильнейших политико-экономических конкурентов США.
 
НовостиЧехияУкраинаРоссияВладимир ЕраносяноружиевооруженияПрагаАфрикаснарядыПавел Петркиевский режим
 
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