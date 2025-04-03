"Ушлые люди": Ераносян объяснил, почему Чехия "ничем не отличается" от оружейного барона Марка Моралеса
Когда Прага заявляет, что закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
К российско-американским переговорам сейчас пытаются присоединиться европейские лидеры. Ранее президент Чехии Петра Павел заявил, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года".
По словам эксперта, Петр Павел – это оружейный барон, а власти Чехии – это "преступная группировка", которая зарабатывает деньги, "перепродавая боеприпасы в пять раз дороже".
Он отметил, что в этом смысле Чехия ничем не отличается от американского оружейного барона Марка Моралеса, который под прикрытием ЦРУ перепродает снаряды в девять раз дороже, чем они стоят.
"Чехи – это ушлые люди. Они безжалостны в отношении других народов. Украинцы для них – даже не прокси, а просто подвернувшееся под руку пушечное мясо. Они не только снабжают Киев дорогими снарядами, так еще и хотят кромсать деньги Еврокомиссии", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О том, каким способом Трамп будет добиваться прогресса по перемирию со стороны Киева — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры России и США по Украине необходимо спасать включением третьей стороны" на сайте Украина.ру.
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