https://ukraina.ru/20250403/1062273616.html

Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?

Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза? - 03.04.2025 Украина.ру

Просто преувеличение. США остаются в НАТО, причем здесь тендеры Евросоюза?

Европейские СМИ заявили о возможном исключении американских производителей вооружений из тендеров Евросоюза. При этом США как были, так и остаются мощнейшим союзников Европы в НАТО

2025-04-03T19:07

2025-04-03T19:07

2025-04-03T19:07

эксклюзив

сша

европа

брюссель

марко рубио

дональд трамп

рютте

ес

нато

опк

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Решения президента США Дональда Трампа о вводе взаимных торговых пошлин для стран во всем мире взбудоражили западную прессу. Почти каждая британская газета пишет о последствиях для Великобритании, эксперты вычисляют отрасли, которые пострадают больше всего, ищут альтернативы для формирования торгового баланса за счет возможной экономической сделки США с Евросоюзом.В то же время политики и управленцы во всей Европе увлечены поиском средств на перевооружение национальных армий, спровоцированное требованиями американской администрации о повышении оборонных расходов стран-участниц НАТО.В Брюсселе 3 апреля состоялся саммит глав МИД стран НАТО. На встрече обсуждали вопросы безопасности, Украину, подготовку к летнему саммиту в Гааге, увеличение производственных мощностей в сфере ОПК и др. Глава британской дипломатии Дэвид Лэмми накануне мероприятия заявил, что НАТО должна стать более смертоносной, а союзники - увеличить оборонные расходы перед лицом якобы российской угрозы. Именно вслед за Лондоном, к планке в 3% от ВВП, чем Лэмми особо подчеркивает ведущую роль туманного Альбиона.На британский ОПК в 2023-2024 годах работали 430 тысяч человек. Планы по перевооружению Европы могут увеличить долю военного производства в британской экономике, если власти Соединенного Королевства договорятся с властями ЕС об участии в оборонных проектах. И если ведущую роль в НАТО отводят Соединенным Штатам, то может возникнуть запрос Лондона хотя бы на военно-политическое лидерство в Евросоюзе.В связи с этим в СМИ подбросили тему о доле присутствия американских производителей вооружений на европейском рынке. Еврокомиссия ограничивает участие в тендерах заокеанских компаний, в ответ Вашингтоне предупредили ЕС: любое исключение американских компаний будет воспринято крайне негативно. Об этом сообщили журналисты Reuters, от которых, впрочем, ни Дональд Трамп, ни его пресс-секретарь Каролина Левитт восторга не испытывают.По словам неназванного высокопоставленного источника Reuters в Госдепартаменте США, госсекретарь Марко Рубио якобы планировал обсудить это на встрече 3 апреля. Трамп, заявил источник журналистам, приветствует укрепление безопасности европейских союзников, но предостерегает от создания барьеров, исключающих американцев из оборонных проектов в Европе. Хотя как это выглядит на самом деле - неясно. И без источников журналистов совершенно очевидно, что Штаты не имели и не имеют никакого отношения к распределению бюджета Европейского Союза.Генсек НАТО Марк Рютте, приветствуя Рубио в Брюсселе, сжимал кулачки и тряс ими в воздухе, говоря о том, какой США мощный союзник. Рубио пропустил мимо ушей сожаления Рютте о гибели американских военнослужащих в Литве, и заявил о главном:Для Штатов оптимально было бы получить понимание того, что все европейские союзники по НАТО смогут поднять уровень оборонных расходов до 5% ВВП от каждой страны-участницы. Такая же задача поставлена и перед Вашингтоном. Это крайне необходимо, если члены Североатлантического альянса действительно верят в угрозы, которым готовятся противостоять, заявил Рубио. А объявленных угроз четыре: Россия, Иран, КНДР и Китай."Никто не ожидает, что вы сможете сделать это (поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. - Ред.) за один-два года. Путь должен быть реальным. Это суровая правда, но это основное, что нужно сказать сейчас для того, <…> чтобы мы могли создать такой НАТО, который обладал бы необходимыми возможностями защищать территории наших национальных государств и сдерживать любые агрессивные действия против любого из нас", - сказал Рубио.Возможно, разговоры об ограничении американских компаний приурочены к тому, что крупнейшие производители США уже отчитались о финансовых результатах за первый квартал 2025 года. Исходя из открытых данных, компания Lockheed Martin чувствует себя вполне замечательно. Чистые продажи достигли 17,2 млрд долларов, финансовый прогноз на 2024 год полностью оправдался, работа с международными клиентами продолжается."Продажи в первом квартале значительно выросли по сравнению с прошлым годом, и мы получили устойчивый свободный денежный поток в размере почти 1,3 млрд долларов США, одновременно приняв решительные меры по дальнейшему укреплению производственных мощностей", - заявил на презентации отчета 1 апреля гендиректор компании Джеймс Тайклет.Компания Northrop Grumman обнародует ежеквартальные финансовые результаты 22 апреля. А по данным отчетности за финансовый год, в 2024 году Northrop Grumman показала общий объем продаж на 41 млрд долларов США, что выше показателя 2023 года на 3 млрд долларов.Возможно и то, что американцам хотелось бы принять участие и в Евросоюзом проекте перевооружения, согласно которому в ЕС распределят кредит в размере 150 млрд евро на закупки. В ЕС не состоят ни США, ни Великобритания, ни Турция. Так что более актуальными на этом фоне кажутся разговоры о поиске Лондоном взаимовыгодного соглашения с Брюсселем для компенсации трамповских пошлин.Однако американской команде тоже ничего не мешает вести переговоры с ЕС. Для этого, как минимум, на трибуну должен выйти президент Дональд Трамп и, в свойственной ему эпатажной манере, заявить что-нибудь о подготовке очередной блестящей сделки, которая приблизит Вашингтон к реализации лозунга Make America Great Again.Да и более того, в десятку самых крупнейших и богатейших компаний в сфере ОПК за 2024 год включены пять американских производителей, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI). Они формируют первую пятерку. Также в десятку после них входят британская BAE Systems, российская "Ростех" и три китайских: AVIC, NORINCO, CETC. Чем или кем евросоюзники могут или планируют замещать лидеров рынка - вот вопрос, на который в Штатах знают ответ. Это, по словам Рубио, просто преувеличение.

https://ukraina.ru/20250221/1061267357.html

сша

европа

брюссель

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эксклюзив, сша, европа, брюссель, марко рубио, дональд трамп, рютте, ес, нато, опк