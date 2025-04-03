День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру - 03.04.2025 Украина.ру
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День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру - 03.04.2025 Украина.ру
День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру
Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 марта по московскому времени ввел в стране режим ЧП из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса. В этой связи он также установил пошлины в отношении почти всех стран мира
2025-04-03T12:14
2025-04-03T12:37
эксклюзив
сша
китай
дональд трамп
ес
пошлина
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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Разграбленная АмерикаРешение по пошлинам было ожидаемым. Многие надеялись, особенно в ЕС, что этого не произойдет, однако новая американская администрация проявила последовательность в выполнении предвыборных обещаний.Таким образом, пошлинам – быть. Решение об этом было объявлено в ходе специальной пресс-конференции, организованной на лужайке перед Белым домом. Для наглядности Трамп даже продемонстрировал огромный черный список с названием стран и размером пошлины, которую им придется теперь выкладывать из своего кармана, чтобы торговать со Штатами.По его словам, наступил "день освобождения".Коснулись эти пошлины 185 государств, кроме РФ, Кубы, Ирана и КНДР. Согласно комментарию властей, с этими странами у США торговли нет, да и обложены они уже всевозможными санкциями, тарифами, пошлинами и прочими экономическими наказаниями сверх всякой меры. Нет еще Канады и Мексики, но тут пока без пояснений.Это был не единственный вопрос, который возник после обнародования списка. Многих удивило, что в него включена Украина, хотя чем она хуже других. В отношении Киева была введена базовая пошлина в 10%. Такая же цифра фигурирует напротив Аргентины, Бразилии и ОАЭ.Другим странам повезло гораздо меньше. Так, весь импорт из ЕС, например, будет облагаться пошлиной в 20%, из Китая – в 34%, Швейцарии – в 31%, Казахстана – в 27%, Израиля – в 17%. Наиболее высокие пошлины на импорт наложены на Камбоджу (49%), Лаос (48%) и Вьетнам (46%).Американцы подчеркивают, что их индивидуальный подход основан на том, какие зеркальные пошлины на американские товары имеет то или иное государство. И отмечают, что поступают они еще по-божески, так как тот же Вьетнам, к примеру, наложил пошлины на США в размере 90%.Есть в представленном США перечне и совсем экзотические позиции. Чего стоит хотя бы принадлежащие Австралии вулканические острова Херд и Макдональд, которые заслужили отдельного упоминания в "расстрельном" списке Трампа. Этому есть только одно объяснение - пошлины против этих островов введены в превентивном порядке, чтобы отбить охоту регистрировать там какую-нибудь компанию и торговать оттуда.Помимо всего прочего, решением Трампа вводятся отдельные пошлины в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним.Европа готовит ответТрамп не скрывает, что возникшие трудности можно решить полюбовно. Всего-то нужно позвонить ему и сообщить об отмене аналогичных пошлин."Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - отметил президент Соединенных Штатов.В пояснениях Белого дома Трамп предстает чуть ли не как главный защитник интересов американского пролетариата, его опора и надежда."Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединенных Штатов и защитить американских рабочих", - говорится в документе, который распространила пресс-служба президента США.И снова про рабочий класс:"Президент Трамп не хочет, чтобы [другие страны] использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса - это крайне необходимо", - сказано в том же документе.На этом фоне в Европе делают вид, что обеспокоены за собственное уязвимое население."Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения", - прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврочиновница припугнула тот самый американский пролетариат тем, что такой протекционизм их лидера обернется против них."Тарифы – это налоги, которые ложатся на плечи людей. В результате повышения пошлин американцам придется платить больше за продукты питания, лекарства и другие товары. Это только усилит инфляцию. Американским предприятиям станет дороже закупать комплектующие из Европы, что приведет к потере рабочих мест и созданию бюрократического монстра, вынужденного разбираться со всеми этими таможенными процедурами. Это не поможет ни США, ни Европе", - рассказала она.Фон дер Ляйен заверила, что ЕС готов к переговорам с Соединенными Штатами с позиции силы."У Европы достаточно козырей — от торговли до технологий и размеров наших рынков. Во-вторых, мы будем расширять торговые связи с другими партнёрами. Мы не только крупнейший рынок в мире, но и надёжный партнёр, который выполняет свои обязательства", - заявила глава Еврокомиссии.Тем ли занят Трамп?Нынешняя торговая война Трампа – очередной широкий жест американского президента, к которым он уже приучил мир. Введенный им режим ЧП тоже не должен вызывать удивление, ранее он уже вводил режим чрезвычайной ситуации на южной границе из-за мигрантов. В этом больше символического посыла, чем реального смысла.Во внешней политике нынешнего американского лидера также можно найти аналогичные громогласные заявления: от обещания скорейшего решения конфликта на Украине, до взятия под контроль Гренландии или превращения Канады в еще один штат США.Американская пресса пишет о "магическом мышлении" Трампа и представляется, что такое мнение близко к истине."Проблема заключается в "магическом мышлении" Трампа, который считает, что достаточно возвести защитные стены вокруг какой-то отрасли (или всей нашей экономики) и – вуаля! – в кратчайшие сроки американские заводы нарастят производство и будут производить эти товары в Америке по той же цене и без дополнительной нагрузки для американских потребителей", - заявил колумнист The New York Times (NYT) Томас Л. Фридман.Его статья была навеяна экскурсией по парку высоких технологий китайской компании Huawei в Шанхае. Опытного американского журналиста, трижды лауреата Пулитцеровский премии, работавшего корреспондентом еще на арабо-израильской войне 1982 года вряд ли можно заподозрить в излишней впечатлительности. Однако увиденное там привело его к выводу, что все потуги Трампа, какими бы эффектными они не были, могут кончится ничем."Зрелище завораживало и впечатляло, но в то же время вызывало тревогу. Оно является ярким подтверждением того, что сказал мне американский бизнесмен, проработавший в Китае несколько десятилетий: "Было время, когда люди приезжали в Америку, чтобы увидеть будущее. Теперь они приезжают сюда", – написал Фридман.Основная мысль журналиста заключается в том, что сегодня все сложные продукты от автомобилей до iPhone и мРНК-вакцин являются результатом сложной работы глобальных производственных экосистем."Вот почему эти продукты становятся все лучше и дешевле. Конечно, если вы защищаете металлургическую промышленность, то наши тарифы могут быстро помочь. Но если вы защищаете автомобильную промышленность и думаете, что возведение "тарифной стены" поможет, то вы ничего не знаете о том, как производятся автомобили", - отметил колумнист NYT.Фридман сравнивает тарифные решения Трампа и другие поднятые им темы, вроде вопроса трансгендеров* в спорте с тем, что Китай в это же время озабочен модернизацией своих заводов при помощи искусственного интеллекта (ИИ)."День освобождения" Трампа заключается в удвоении тарифов при одновременном сокращении наших национальных научных институтов и рабочей силы, которые стимулируют инновации в США. "Стратегия освобождения" Китая, в свою очередь, заключается в том, чтобы открыть больше исследовательских кампусов и удвоить ИИ-инновации, чтобы навсегда освободиться от тарифов Трампа", - пишет журналист.Тем не менее, есть те, кто видит ситуацию под другим углом. Для них происходящее – это слом системы мировой торговли самым могущественным человеком на планете. Такими словами, например, отреагировала французская газета Parisien.Легкость, с какой Трамп вводит то режимы ЧС, то ЧП, ломает годами складывающиеся правила игры, а потом говорит, что все можно отыграть назад вызывает вопросы, насколько действительно американский президент намерен изменить миропорядок или же все это – часть брутального шантажа геополитических конкурентов, замешанного на популизме для внутреннего потребителя.*Движение ЛГБТ* запрещено в РФО том, почему ради удержания власти Дональду Трампу пришлось изменить свое решение по назначению постпреда США при ООН - в материале издания Украина.ру Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН.
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Павел Котов
Павел Котов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, китай, дональд трамп, ес, пошлина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, оон
Эксклюзив, США, Китай, Дональд Трамп, ЕС, пошлина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ООН

День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру

12:14 03.04.2025 (обновлено: 12:37 03.04.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 марта по московскому времени ввел в стране режим ЧП из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса. В этой связи он также установил пошлины в отношении почти всех стран мира
Разграбленная Америка
Решение по пошлинам было ожидаемым. Многие надеялись, особенно в ЕС, что этого не произойдет, однако новая американская администрация проявила последовательность в выполнении предвыборных обещаний.
Таким образом, пошлинам – быть. Решение об этом было объявлено в ходе специальной пресс-конференции, организованной на лужайке перед Белым домом. Для наглядности Трамп даже продемонстрировал огромный черный список с названием стран и размером пошлины, которую им придется теперь выкладывать из своего кармана, чтобы торговать со Штатами.
"Они (пошлины – ред.) нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку грабили другие страны", - пояснил президент США.
По его словам, наступил "день освобождения".
Коснулись эти пошлины 185 государств, кроме РФ, Кубы, Ирана и КНДР. Согласно комментарию властей, с этими странами у США торговли нет, да и обложены они уже всевозможными санкциями, тарифами, пошлинами и прочими экономическими наказаниями сверх всякой меры. Нет еще Канады и Мексики, но тут пока без пояснений.
Это был не единственный вопрос, который возник после обнародования списка. Многих удивило, что в него включена Украина, хотя чем она хуже других. В отношении Киева была введена базовая пошлина в 10%. Такая же цифра фигурирует напротив Аргентины, Бразилии и ОАЭ.
Другим странам повезло гораздо меньше. Так, весь импорт из ЕС, например, будет облагаться пошлиной в 20%, из Китая – в 34%, Швейцарии – в 31%, Казахстана – в 27%, Израиля – в 17%. Наиболее высокие пошлины на импорт наложены на Камбоджу (49%), Лаос (48%) и Вьетнам (46%).
Американцы подчеркивают, что их индивидуальный подход основан на том, какие зеркальные пошлины на американские товары имеет то или иное государство. И отмечают, что поступают они еще по-божески, так как тот же Вьетнам, к примеру, наложил пошлины на США в размере 90%.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Есть в представленном США перечне и совсем экзотические позиции. Чего стоит хотя бы принадлежащие Австралии вулканические острова Херд и Макдональд, которые заслужили отдельного упоминания в "расстрельном" списке Трампа. Этому есть только одно объяснение - пошлины против этих островов введены в превентивном порядке, чтобы отбить охоту регистрировать там какую-нибудь компанию и торговать оттуда.
Помимо всего прочего, решением Трампа вводятся отдельные пошлины в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним.
Европа готовит ответ
Трамп не скрывает, что возникшие трудности можно решить полюбовно. Всего-то нужно позвонить ему и сообщить об отмене аналогичных пошлин.
"Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - отметил президент Соединенных Штатов.
В пояснениях Белого дома Трамп предстает чуть ли не как главный защитник интересов американского пролетариата, его опора и надежда.
"Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединенных Штатов и защитить американских рабочих", - говорится в документе, который распространила пресс-служба президента США.
Елена Маркосян интервью
1 апреля, 19:30
Елена Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и ЕвропойВ ситуации, в которой находится сейчас Украина, когда граждане лишены прав и возможностей защитить себя, не получают полную информацию о том, что происходит, выборы не нужны. Равно как и не нужно мирное соглашение в том виде, в котором оно существует. Необходима полная военная капитуляция Украины.
И снова про рабочий класс:
"Президент Трамп не хочет, чтобы [другие страны] использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса - это крайне необходимо", - сказано в том же документе.
На этом фоне в Европе делают вид, что обеспокоены за собственное уязвимое население.
"Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения", - прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Еврочиновница припугнула тот самый американский пролетариат тем, что такой протекционизм их лидера обернется против них.
"Тарифы – это налоги, которые ложатся на плечи людей. В результате повышения пошлин американцам придется платить больше за продукты питания, лекарства и другие товары. Это только усилит инфляцию. Американским предприятиям станет дороже закупать комплектующие из Европы, что приведет к потере рабочих мест и созданию бюрократического монстра, вынужденного разбираться со всеми этими таможенными процедурами. Это не поможет ни США, ни Европе", - рассказала она.
Фон дер Ляйен заверила, что ЕС готов к переговорам с Соединенными Штатами с позиции силы.
"У Европы достаточно козырей — от торговли до технологий и размеров наших рынков. Во-вторых, мы будем расширять торговые связи с другими партнёрами. Мы не только крупнейший рынок в мире, но и надёжный партнёр, который выполняет свои обязательства", - заявила глава Еврокомиссии.
Тем ли занят Трамп?
Нынешняя торговая война Трампа – очередной широкий жест американского президента, к которым он уже приучил мир. Введенный им режим ЧП тоже не должен вызывать удивление, ранее он уже вводил режим чрезвычайной ситуации на южной границе из-за мигрантов. В этом больше символического посыла, чем реального смысла.
Во внешней политике нынешнего американского лидера также можно найти аналогичные громогласные заявления: от обещания скорейшего решения конфликта на Украине, до взятия под контроль Гренландии или превращения Канады в еще один штат США.
Американская пресса пишет о "магическом мышлении" Трампа и представляется, что такое мнение близко к истине.
"Проблема заключается в "магическом мышлении" Трампа, который считает, что достаточно возвести защитные стены вокруг какой-то отрасли (или всей нашей экономики) и – вуаля! – в кратчайшие сроки американские заводы нарастят производство и будут производить эти товары в Америке по той же цене и без дополнительной нагрузки для американских потребителей", - заявил колумнист The New York Times (NYT) Томас Л. Фридман.
Его статья была навеяна экскурсией по парку высоких технологий китайской компании Huawei в Шанхае. Опытного американского журналиста, трижды лауреата Пулитцеровский премии, работавшего корреспондентом еще на арабо-израильской войне 1982 года вряд ли можно заподозрить в излишней впечатлительности. Однако увиденное там привело его к выводу, что все потуги Трампа, какими бы эффектными они не были, могут кончится ничем.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный конгресс по кибербезопасности. День первый
Международный конгресс по кибербезопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Зрелище завораживало и впечатляло, но в то же время вызывало тревогу. Оно является ярким подтверждением того, что сказал мне американский бизнесмен, проработавший в Китае несколько десятилетий: "Было время, когда люди приезжали в Америку, чтобы увидеть будущее. Теперь они приезжают сюда", – написал Фридман.
Основная мысль журналиста заключается в том, что сегодня все сложные продукты от автомобилей до iPhone и мРНК-вакцин являются результатом сложной работы глобальных производственных экосистем.
"Вот почему эти продукты становятся все лучше и дешевле. Конечно, если вы защищаете металлургическую промышленность, то наши тарифы могут быстро помочь. Но если вы защищаете автомобильную промышленность и думаете, что возведение "тарифной стены" поможет, то вы ничего не знаете о том, как производятся автомобили", - отметил колумнист NYT.
Фридман сравнивает тарифные решения Трампа и другие поднятые им темы, вроде вопроса трансгендеров* в спорте с тем, что Китай в это же время озабочен модернизацией своих заводов при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
"День освобождения" Трампа заключается в удвоении тарифов при одновременном сокращении наших национальных научных институтов и рабочей силы, которые стимулируют инновации в США. "Стратегия освобождения" Китая, в свою очередь, заключается в том, чтобы открыть больше исследовательских кампусов и удвоить ИИ-инновации, чтобы навсегда освободиться от тарифов Трампа", - пишет журналист.
Тем не менее, есть те, кто видит ситуацию под другим углом. Для них происходящее – это слом системы мировой торговли самым могущественным человеком на планете. Такими словами, например, отреагировала французская газета Parisien.
Легкость, с какой Трамп вводит то режимы ЧС, то ЧП, ломает годами складывающиеся правила игры, а потом говорит, что все можно отыграть назад вызывает вопросы, насколько действительно американский президент намерен изменить миропорядок или же все это – часть брутального шантажа геополитических конкурентов, замешанного на популизме для внутреннего потребителя.
*Движение ЛГБТ* запрещено в РФ
О том, почему ради удержания власти Дональду Трампу пришлось изменить свое решение по назначению постпреда США при ООН - в материале издания Украина.ру Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН.
 
ЭксклюзивСШАКитайДональд ТрампЕСпошлинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияООН
 
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