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День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру

День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру - 03.04.2025 Украина.ру

День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру

Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 марта по московскому времени ввел в стране режим ЧП из-за экономической ситуации и дефицита торгового баланса. В этой связи он также установил пошлины в отношении почти всех стран мира

2025-04-03T12:14

2025-04-03T12:14

2025-04-03T12:37

эксклюзив

сша

китай

дональд трамп

ес

пошлина

европа

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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Разграбленная АмерикаРешение по пошлинам было ожидаемым. Многие надеялись, особенно в ЕС, что этого не произойдет, однако новая американская администрация проявила последовательность в выполнении предвыборных обещаний.Таким образом, пошлинам – быть. Решение об этом было объявлено в ходе специальной пресс-конференции, организованной на лужайке перед Белым домом. Для наглядности Трамп даже продемонстрировал огромный черный список с названием стран и размером пошлины, которую им придется теперь выкладывать из своего кармана, чтобы торговать со Штатами.По его словам, наступил "день освобождения".Коснулись эти пошлины 185 государств, кроме РФ, Кубы, Ирана и КНДР. Согласно комментарию властей, с этими странами у США торговли нет, да и обложены они уже всевозможными санкциями, тарифами, пошлинами и прочими экономическими наказаниями сверх всякой меры. Нет еще Канады и Мексики, но тут пока без пояснений.Это был не единственный вопрос, который возник после обнародования списка. Многих удивило, что в него включена Украина, хотя чем она хуже других. В отношении Киева была введена базовая пошлина в 10%. Такая же цифра фигурирует напротив Аргентины, Бразилии и ОАЭ.Другим странам повезло гораздо меньше. Так, весь импорт из ЕС, например, будет облагаться пошлиной в 20%, из Китая – в 34%, Швейцарии – в 31%, Казахстана – в 27%, Израиля – в 17%. Наиболее высокие пошлины на импорт наложены на Камбоджу (49%), Лаос (48%) и Вьетнам (46%).Американцы подчеркивают, что их индивидуальный подход основан на том, какие зеркальные пошлины на американские товары имеет то или иное государство. И отмечают, что поступают они еще по-божески, так как тот же Вьетнам, к примеру, наложил пошлины на США в размере 90%.Есть в представленном США перечне и совсем экзотические позиции. Чего стоит хотя бы принадлежащие Австралии вулканические острова Херд и Макдональд, которые заслужили отдельного упоминания в "расстрельном" списке Трампа. Этому есть только одно объяснение - пошлины против этих островов введены в превентивном порядке, чтобы отбить охоту регистрировать там какую-нибудь компанию и торговать оттуда.Помимо всего прочего, решением Трампа вводятся отдельные пошлины в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним.Европа готовит ответТрамп не скрывает, что возникшие трудности можно решить полюбовно. Всего-то нужно позвонить ему и сообщить об отмене аналогичных пошлин."Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры", - отметил президент Соединенных Штатов.В пояснениях Белого дома Трамп предстает чуть ли не как главный защитник интересов американского пролетариата, его опора и надежда."Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране, и его указ вводит ответные пошлины, чтобы укрепить международное экономическое положение Соединенных Штатов и защитить американских рабочих", - говорится в документе, который распространила пресс-служба президента США.И снова про рабочий класс:"Президент Трамп не хочет, чтобы [другие страны] использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса - это крайне необходимо", - сказано в том же документе.На этом фоне в Европе делают вид, что обеспокоены за собственное уязвимое население."Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения", - прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еврочиновница припугнула тот самый американский пролетариат тем, что такой протекционизм их лидера обернется против них."Тарифы – это налоги, которые ложатся на плечи людей. В результате повышения пошлин американцам придется платить больше за продукты питания, лекарства и другие товары. Это только усилит инфляцию. Американским предприятиям станет дороже закупать комплектующие из Европы, что приведет к потере рабочих мест и созданию бюрократического монстра, вынужденного разбираться со всеми этими таможенными процедурами. Это не поможет ни США, ни Европе", - рассказала она.Фон дер Ляйен заверила, что ЕС готов к переговорам с Соединенными Штатами с позиции силы."У Европы достаточно козырей — от торговли до технологий и размеров наших рынков. Во-вторых, мы будем расширять торговые связи с другими партнёрами. Мы не только крупнейший рынок в мире, но и надёжный партнёр, который выполняет свои обязательства", - заявила глава Еврокомиссии.Тем ли занят Трамп?Нынешняя торговая война Трампа – очередной широкий жест американского президента, к которым он уже приучил мир. Введенный им режим ЧП тоже не должен вызывать удивление, ранее он уже вводил режим чрезвычайной ситуации на южной границе из-за мигрантов. В этом больше символического посыла, чем реального смысла.Во внешней политике нынешнего американского лидера также можно найти аналогичные громогласные заявления: от обещания скорейшего решения конфликта на Украине, до взятия под контроль Гренландии или превращения Канады в еще один штат США.Американская пресса пишет о "магическом мышлении" Трампа и представляется, что такое мнение близко к истине."Проблема заключается в "магическом мышлении" Трампа, который считает, что достаточно возвести защитные стены вокруг какой-то отрасли (или всей нашей экономики) и – вуаля! – в кратчайшие сроки американские заводы нарастят производство и будут производить эти товары в Америке по той же цене и без дополнительной нагрузки для американских потребителей", - заявил колумнист The New York Times (NYT) Томас Л. Фридман.Его статья была навеяна экскурсией по парку высоких технологий китайской компании Huawei в Шанхае. Опытного американского журналиста, трижды лауреата Пулитцеровский премии, работавшего корреспондентом еще на арабо-израильской войне 1982 года вряд ли можно заподозрить в излишней впечатлительности. Однако увиденное там привело его к выводу, что все потуги Трампа, какими бы эффектными они не были, могут кончится ничем."Зрелище завораживало и впечатляло, но в то же время вызывало тревогу. Оно является ярким подтверждением того, что сказал мне американский бизнесмен, проработавший в Китае несколько десятилетий: "Было время, когда люди приезжали в Америку, чтобы увидеть будущее. Теперь они приезжают сюда", – написал Фридман.Основная мысль журналиста заключается в том, что сегодня все сложные продукты от автомобилей до iPhone и мРНК-вакцин являются результатом сложной работы глобальных производственных экосистем."Вот почему эти продукты становятся все лучше и дешевле. Конечно, если вы защищаете металлургическую промышленность, то наши тарифы могут быстро помочь. Но если вы защищаете автомобильную промышленность и думаете, что возведение "тарифной стены" поможет, то вы ничего не знаете о том, как производятся автомобили", - отметил колумнист NYT.Фридман сравнивает тарифные решения Трампа и другие поднятые им темы, вроде вопроса трансгендеров* в спорте с тем, что Китай в это же время озабочен модернизацией своих заводов при помощи искусственного интеллекта (ИИ)."День освобождения" Трампа заключается в удвоении тарифов при одновременном сокращении наших национальных научных институтов и рабочей силы, которые стимулируют инновации в США. "Стратегия освобождения" Китая, в свою очередь, заключается в том, чтобы открыть больше исследовательских кампусов и удвоить ИИ-инновации, чтобы навсегда освободиться от тарифов Трампа", - пишет журналист.Тем не менее, есть те, кто видит ситуацию под другим углом. Для них происходящее – это слом системы мировой торговли самым могущественным человеком на планете. Такими словами, например, отреагировала французская газета Parisien.Легкость, с какой Трамп вводит то режимы ЧС, то ЧП, ломает годами складывающиеся правила игры, а потом говорит, что все можно отыграть назад вызывает вопросы, насколько действительно американский президент намерен изменить миропорядок или же все это – часть брутального шантажа геополитических конкурентов, замешанного на популизме для внутреннего потребителя.*Движение ЛГБТ* запрещено в РФО том, почему ради удержания власти Дональду Трампу пришлось изменить свое решение по назначению постпреда США при ООН - в материале издания Украина.ру Борьба за мир на Украине обернулась для Трампа угрозой в США: пришлось пожертвовать соратницей в ООН.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, китай, дональд трамп, ес, пошлина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, оон