https://ukraina.ru/20250403/1062273827.html

"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР

"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР - 03.04.2025 Украина.ру

"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР

Когда ВС РФ окончательно возьмут под контроль Гуево, бойцам придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны. Что касается взятия Разлива, то это действительно очень важный успех. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-03T20:30

2025-04-03T20:30

2025-04-03T20:30

новости

россия

курахово

донецкая народная республика

владимир евсеев

курская область

сво

освобождение

спецоперация

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg

Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.Ситуация на фронте осенью и зимой показала, что распутица не сильно влияла на ход боевых действий. Это было видно на примере Курской области, которую сейчас почти полностью освободили российские войска, отметил эксперт.Когда российские войска будут окончательно контролировать Гуево, ВС РФ придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны, добавил собеседник Украина.ру."Что касается взятия Разлива, то это действительно важный наш успех. Про этот населенный пункт мы говорили уже давно. Когда-то был прогноз, что мы возьмем Курахово, окружив его как раз через Разлив", — подчеркнул Евсеев.Хотя российские войска уже давно освободили Курахово, но за ВСУ еще остался весь этот укрепрайон, который длится аж до Богатыря, указал он."Так вот за него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как боевые действия будут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062245261.html

россия

курахово

донецкая народная республика

курская область

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир евсеев, курская область, сво, освобождение, спецоперация, днр, укрепления, оборона, всу