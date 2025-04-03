"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР - 03.04.2025 Украина.ру
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"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР - 03.04.2025 Украина.ру
"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
Когда ВС РФ окончательно возьмут под контроль Гуево, бойцам придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны. Что касается взятия Разлива, то это действительно очень важный успех. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-03T20:30
2025-04-03T20:30
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир евсеев
курская область
сво
освобождение
спецоперация
днр
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Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.Ситуация на фронте осенью и зимой показала, что распутица не сильно влияла на ход боевых действий. Это было видно на примере Курской области, которую сейчас почти полностью освободили российские войска, отметил эксперт.Когда российские войска будут окончательно контролировать Гуево, ВС РФ придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны, добавил собеседник Украина.ру."Что касается взятия Разлива, то это действительно важный наш успех. Про этот населенный пункт мы говорили уже давно. Когда-то был прогноз, что мы возьмем Курахово, окружив его как раз через Разлив", — подчеркнул Евсеев.Хотя российские войска уже давно освободили Курахово, но за ВСУ еще остался весь этот укрепрайон, который длится аж до Богатыря, указал он."Так вот за него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О том, как боевые действия будут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
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россия
курахово
донецкая народная республика
курская область
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Новости
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир евсеев, курская область, сво, освобождение, спецоперация, днр, укрепления, оборона, всу
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Евсеев, Курская область, СВО, освобождение, Спецоперация, ДНР, укрепления, оборона, ВСУ

"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР

20:30 03.04.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Когда ВС РФ окончательно возьмут под контроль Гуево, бойцам придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны. Что касается взятия Разлива, то это действительно очень важный успех. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило про освобождение поселка Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья. В ходе боев российские войска установили контроль над районом обороны более 3 километров в глубину и по фронту, а также уничтожили две роты ВСУ.
Ситуация на фронте осенью и зимой показала, что распутица не сильно влияла на ход боевых действий. Это было видно на примере Курской области, которую сейчас почти полностью освободили российские войска, отметил эксперт.
Когда российские войска будут окончательно контролировать Гуево, ВС РФ придется зачистить от ВСУ узкую полоску приграничной зоны, добавил собеседник Украина.ру.
"Что касается взятия Разлива, то это действительно важный наш успех. Про этот населенный пункт мы говорили уже давно. Когда-то был прогноз, что мы возьмем Курахово, окружив его как раз через Разлив", — подчеркнул Евсеев.
Хотя российские войска уже давно освободили Курахово, но за ВСУ еще остался весь этот укрепрайон, который длится аж до Богатыря, указал он.
"Так вот за него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О том, как боевые действия будут развиваться весной — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 16:36
Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую областьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЕвсеевКурская областьСВОосвобождениеСпецоперацияДНРукрепленияоборонаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:35НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
20:30"Это действительно важный успех": Евсеев рассказал про освобождение поселка Разлив на западе ДНР
20:15"Чемодан без ручки": эксперт о том, как Зеленский пытается показать Трампу, что контролирует ситуацию
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