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НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая

НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая - 03.04.2025 Украина.ру

НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая

Глобальная безопасность страдает из-за углубления стратегического партнерства России и Китая. Об этом заявил парламентариям США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

2025-04-03T20:35

2025-04-03T20:35

2025-04-03T20:35

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Генерал выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США, сообщает lenta.ru. Каволи обратил внимание сенаторов на наращивание стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере."Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США", — заявил Каволи.По его мнению, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности столкновения США одновременно с несколькими угрозами.Каволи подчеркнул, что противники Вашингтона "извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями". Ранее в своем выступлении генерал заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.Ранее в новостях: "Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективыАктуальное интервью на эту тему: Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение

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