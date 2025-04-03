НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая - 03.04.2025 Украина.ру
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НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая - 03.04.2025 Украина.ру
НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
Глобальная безопасность страдает из-за углубления стратегического партнерства России и Китая. Об этом заявил парламентариям США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
2025-04-03T20:35
2025-04-03T20:35
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Генерал выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США, сообщает lenta.ru. Каволи обратил внимание сенаторов на наращивание стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере."Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США", — заявил Каволи.По его мнению, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности столкновения США одновременно с несколькими угрозами.Каволи подчеркнул, что противники Вашингтона "извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями". Ранее в своем выступлении генерал заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.Ранее в новостях: "Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективыАктуальное интервью на эту тему: Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение
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новости, россия, китай, сша, нато, международные отношения, международная политика, сотрудничество, кнр (китай), пекин, москва, армия, впк, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Китай, США, НАТО, международные отношения, Международная политика, сотрудничество, КНР (Китай), Пекин, Москва, Армия, ВПК, национальные интересы, национальная безопасность

НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая

20:35 03.04.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел G 20
Заседание совета министров иностранных дел G 20
© Пресс-служба МИД РФ
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Глобальная безопасность страдает из-за углубления стратегического партнерства России и Китая. Об этом заявил парламентариям США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Генерал выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США, сообщает lenta.ru. Каволи обратил внимание сенаторов на наращивание стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере.
"Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США", — заявил Каволи.
По его мнению, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности столкновения США одновременно с несколькими угрозами.
Каволи подчеркнул, что противники Вашингтона "извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями". Ранее в своем выступлении генерал заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.
Ранее в новостях: "Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективы
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение
 
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