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НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая - 03.04.2025 Украина.ру
НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
Глобальная безопасность страдает из-за углубления стратегического партнерства России и Китая. Об этом заявил парламентариям США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
2025-04-03T20:35
2025-04-03T20:35
2025-04-03T20:35
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Генерал выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США, сообщает lenta.ru. Каволи обратил внимание сенаторов на наращивание стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере."Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США", — заявил Каволи.По его мнению, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности столкновения США одновременно с несколькими угрозами.Каволи подчеркнул, что противники Вашингтона "извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями". Ранее в своем выступлении генерал заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.Ранее в новостях: "Сегодня мы должны объединяться": глава МИД КНР и президент России обсудили перспективыАктуальное интервью на эту тему: Дмитрий Краснов: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение
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Новости, Россия, Китай, США, НАТО, международные отношения, Международная политика, сотрудничество, КНР (Китай), Пекин, Москва, Армия, ВПК, национальные интересы, национальная безопасность
НАТО обеспокоено развитием военного сотрудничества России и Китая
Глобальная безопасность страдает из-за углубления стратегического партнерства России и Китая. Об этом заявил парламентариям США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Генерал выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США, сообщает
lenta.ru. Каволи обратил внимание сенаторов на наращивание стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере.
"Углубление стратегического партнерства России
с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США", — заявил Каволи.
По его мнению, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР
означает рост вероятности столкновения США
одновременно с несколькими угрозами.
Каволи подчеркнул, что противники Вашингтона
"извлекают уроки из войны на Украине
и наращивают обмен военными технологиями". Ранее в своем выступлении генерал заявил
, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.