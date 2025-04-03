https://ukraina.ru/20250403/1062266212.html

Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной

Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной - 03.04.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной

Введение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус. Мы их почувствуем через полгода и будем расхлебывать несколько лет, считает экономист и политолог Алексей Зубец

2025-04-03T13:54

2025-04-03T13:54

2025-04-03T13:54

интервью

америка

экономика

россия

украина

дональд трамп

алексей зубец

илон маск

нато

украина.ру

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%. По его словам, эти меры нужны, чтобы восстановить экономику США, которую "грабили другие страны".- Алексей Николаевич, у российских наблюдателей разделились мнения по этому поводу. Одни говорят, что Трамп действует глупо, потому что это приведет лишь к росту цен внутри США. Другие же хвалят его за то, что он хочет поддержать собственного производителя и борется с глобалистами. Что по этому поводу думаете вы?- Конечно, Трамп действует из лучших побуждений для своей страны. Но его внешнеполитические эскапады показывают, что он не понимает систему международных отношений. Всего его начинания с Гренландией, Канадой, Панамским каналом и Украиной закончились ничем. Его в той или иной форме отовсюду послали. И я не знаю, понимает ли он, какие будут последствия у его решения по пошлинам.Как бы там ни было, Трамп – человек старый и упертый. Да, в его окружении есть умные люди вроде Илона Маска, но есть версия, что они не критикуют американского президента просто потому, что боятся потерять работу.Теперь насчет последствий этих действий.Первое. Уже сегодня мы узнали, что у этих тарифов есть целый ряд исключений. В частности, на сталь и алюминий. Возможно, таких исключений будет больше и этот забор, который Трамп пытается построить, окажется дырявым.Второе. Растут шансы на глобальную экономическую депрессию, но не факт, что это будет завтра. Последствия могут наступить где-то через полгода, и тогда уже посмотрим, будет депрессия или не будет. Строго говоря, до ввода пошлин вероятность депрессии составляла 15%, а теперь – 30%.Третье. Трамп ввел большие пошлины против бедных стран вроде Бангладеш, которые серьезно зависят от экспорта. Бангладеш – это 200 миллионов человек на небольшом клочке земли без природных ресурсов. Он зарабатывает продажей ширпотреба, который производит дешевая рабочая сила. Теперь этот экспорт попадает под пошлины. И эти меры Трампа вполне могут вызвать в Бангладеш и других беднейших странах такой экономический кризис, который приведет к разрухе, голоду и гражданской войне.Четвертое. Трамп ввел против Китая 34% пошлин, которые делают китайскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. И тут никаких исключений точно не будет, это торговая война в полный рост. Учитывая, что Китай – крупнейший потребитель нефти и других сырьевых товаров, неприятности для Пекина могут привести к проблемам и для российской экономики.Это для нас минус. Но для нас есть и плюс.Дело в том, что с сегодняшнего дня война на Украине станет 125-й проблемой для глобальной политики. Урсула фон дер Ляйен уже планирует ответные меры на пошлины Трампа, и теперь весь мир будет говорить только об этом. То есть ресурсов, которыми Запад мог подпитывать киевский режим, становится гораздо меньше. Поэтому вероятность быстрой победы России в СВО растет.Отмечу также, что все, кто инвестировал в золото, сейчас хлопают в ладоши от радости, потому что золото будет бодро расти, а фондовые рынки будут обваливаться. Все, кто вкладывал в акции транснациональных компаний, потеряют приличные деньги, потому что все эти компании зарабатывали на экспорте не только товаров, но и услуг.В частности, Европа собирается вводить ответные пошлины против услуг из Америки – фактически, против интернет-компаний. Теперь все эти ребята попадут на деньги из-за Трампа.Повторюсь, Трамп заварил кашу, последствий которой до конца не понимает. Вывести мировую финансово-экономическую систему гораздо проще, чем восстановить баланс. Например, эпидемия ковида в жесткой форме продлилась год, а потом с его негативными последствиями для экономики боролись несколько лет.Так что введение пошлин по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус.- Последствия для китайской и российской экономики, о которых вы говорили, могут сказаться на нашей стабильности в тылу и возможностях нашей оборонки?- Наша оборонка живет за счет госбюджета, ей ничего не угрожает. А гражданская экономика может пострадать, потому что валюты будет меньше. Доллар может подорожать, нефть подешеветь.- Я задал этот вопрос, поскольку комплектующие для дронов мы закупаем в Китае.- Тут все будет нормально. Эти контакты останутся в силе.Конечно, как я уже сказал, с одной стороны, это решение Трампа – для нас минус. С другой стороны, мы видим крах коллективного Запада. НАТО больше нет, потому что США наезжают на остальные страны Альянса и вообще пытаются разбить Европу. Это означает, что сейчас начнется формирование новых ситуативных и долгосрочных союзов. И в этих условиях России будет легко интегрироваться в эти новые блоки.Наиболее яркий пример – это Франция после поражения в Наполеоновских войнах. В 1815 году Франция была унижена, но через несколько лет она снова стала важным глобальным игроком. Потому что стали возникать новые альянсы, в которых без Франции нельзя. И сейчас может повториться похожий сценарий, когда эти действия Трампа поспособствуют возвращению России на мировую арену в качестве полноценного игрока.Поставьте себя на месте лидеров европейских стран. Трамп нанес удар по вашей экономике. Как вам с этим бороться?Первое. Сокращать расходы. А для этого надо закончить войну на Украине.Второе. Где-то брать дешевые ресурсы. Потому что из-за высоких пошлин Трампа на фоне возросших цен на нефть и газ вы без них не обойдетесь.То есть один из способов побороть Трампа – вернуться к нормальным отношениям с Россией.Понятно, что Европа не сделает это завтра. Но эти мысли уже бродят в головах европейцах, потому что надо что-то делать.- А мы с Трампом можем договориться по той же добыче полезных ископаемых в Арктике?- Это зависит не от России, а от Трампа. Россия готова сотрудничать и привлекать инвестиции. Вам нужны редкоземельные металлы? Вот вам Мурманская область и Якутия с их богатыми залежами. Но я не уверен, что Трамп этого захочет. Ему предстоит решать столько проблем, которые он сам себе устроил, что ему будет не до этого.Понятно, что сейчас все эти страны начнут вводить ответные пошлины и договариваться за его спиной. В этих условиях вполне понятен альянс Китая и Европы, которые вместо торговли с Америкой будут торговать друг с другом. Еще возможно, что все страны Юго-Восточной Азии, которые пострадали от этих пошлин, вместо торговли с Америкой будут торговать с Китаем.При этом в самих Штатах это приведет к серьезному росту инфляции и прочим неприятностям. Понятно, что если вы вводите 34% пошлины на китайских ширпотреб, это означает, что цены на китайские кроссовки в магазинах на 15-20% вырастут точно.Если бы США сами производили кроссовки, тогда можно было бы сказать, что мы их будем делать сами. Но в Америке нет производства, которое бы изготавливало ширпотреб. То же самое касается продукции из Японии и Кореи. Для американских потребителей подорожает вся бытовая электроника.То есть рано или поздно простые американцы начнут задавать вопрос Трампу: "Что это было? Зачем это все?". Трампу придется на него как-то отвечать.Повторюсь, в ближайшие месяцы у него начнется столько проблем, что ему будет не до Украины. Это хорошо. Пусть не лезут в наши дела. Разбирайтесь со своими пошлинами и тарифами, а нас не трогайте.- Как вы считаете, получится ли у Трампа хоть что-то в его идеях для самой Америки? Или все это так и останется на уровне правильных разговоров без каких-то конкретных результатов?- Как я уже сказал, с точки зрения долгосрочных интересов Америки Трамп действует правильно. Долгосрочный интерес Америки состоит в том, чтобы фактически провести импортозамещение: сделать то же, что сделали мы. Только если у России это во многом удалось за счет внешних сил, то Америке придется все делать своими руками. А с этим у нее проблемы.Трамп говорит: "Давайте производить сталь и алюминий". Давайте. Но постройка одного металлургического завода занимает лет пять. А часть других производств Штаты просто потеряли. В Америке уже не делают бытовую электронику и делают мало трикотажа. Быстро ты это не восстановишь.То есть ошибка Трампа состоит в том, что он вводит пошлины на все подряд, а не товарные группы, которые Америка может производить самостоятельно.Если бы Трамп ввел пошлины на корейские и японские автомобили, это было бы логично, потому что автопром в Америке есть. Но если вы не можете заместить производство одежды, зачем вы вводите пошлины против Бангладеш – мировой швейной фабрики? У вас же растут цены внутри страны.Повторюсь, сама по себе позиция Трампа – правильная. Только реализует он это решение криво и с большим скандалом. Это можно было сделать гораздо разумнее. Но он делает так, как делает. И последствия этих неприятностей он будет разгребать очень долго.Также о словах и поступках американского президента - в материале Владимира Скачко: Трамп стремится унизить Путина Зеленским. Что еще хотят от президентских выборов в Украине

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20250403/1062250296.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, америка, экономика, россия, украина, дональд трамп, алексей зубец, илон маск, нато, украина.ру, бангладеш, производство, сво, общество, китай, европа