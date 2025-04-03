Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое - 03.04.2025 Украина.ру
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Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое
Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое - 03.04.2025 Украина.ру
Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое
В случае неудачи мирного урегулирования сейчас, у России остается один путь — продолжение СВО. Но в результате все равно придется вернуться к переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях.
2025-04-03T21:40
2025-04-03T21:39
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
кирилл дмитриев
переговоры
экономика
политика
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Об этом, а также о смысле визита Кирилла Дмитриева в США, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Переговоры проходят по поручению российского лидера Владимира Путина 2 и 3 апреля, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, на которой темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.— Олег Петрович, ранее Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Телеканал CNN тогда сообщил, что его привлекли для восстановления экономических связей РФ и США. The Washington Post на днях написала, что визит Дмитриева последовал за заявлением Дональда Трампа о том, что он "зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине. Так всё-таки, чего больше в этом визите Дмитриева в Вашингтон: политики или экономики? В чем, на ваш взгляд, смысл его визита как спецпредставителя президента РФ и как финансиста и бизнесмена? — Классик марксизма В.И. Ленин в свое время говорил, что политика есть концентрированное выражение экономики. И этот визит еще раз доказывает, что такое понимание отражает реальное положение дел. Одна из главных задач, которая стоит перед Россией заключается в том, чтобы приблизится к решению первопричин, приведших к кризису на Украине. Эти причины по большей части лежат в политической плоскости в целом и в сфере безопасности, в частности. Возможны два варианта решения: первый — чисто политический через политико-дипломатические переговоры. Он непростой, длительный и положительный результат не всегда быстро достижимый. Президент Трамп настаивает на быстром результате, что невозможно, учитывая недоговороспособность украинской стороны. Второй вариант — это путь к политическому решению через экономику. Как представляется, визит Кирилла Дмитриева в США следует рассматривать в этом ракурсе. Во-первых, есть вероятность, что стороны сумеют достичь экономические договоренности в области поставок зерна, удобрений, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также решение по безопасному морскому маршруту в Черном море. Во-вторых, это позволит сгладить политическую напряженность в отношениях между США и РФ, которая возникла в Белом доме из-за отсутствия быстрых политических результатов, на которые надеялась американская администрация. В этом и смысл визита Кирилла Дмитриева — постепенно выходить на политическое решение через бизнес договоренности.— Какие еще темы сейчас наиболее важны для отношений Москвы и Вашингтона?— Сегодня достаточно много тем можно отнести к важным. Однако, первая из них — разрешение украинского кризиса на приемлемых для России условиях. Вторая — смягчение и постепенная отмена какой-то части американских санкций против России. В этом контексте и был важен визит Кирилла Дмитриева в США. Еще одна тема, по которой наиболее быстро и взаимовыгодно можно договориться — восстановление полноценных дипломатических отношений. Среди них, возврат к прежней численности дипломатического персонала, работающего в РФ и США. Открытие закрытых генконсульств в обеих странах, возврат арестованной российской дипломатической собственности в США. Облегчение получения въездных виз. Что говорить, если прежняя американская администрация создала такое положение, что если бы сейчас состоялась поездка президента Трампа в Москву, то сегодняшнее число дипломатов, работающих здесь, вряд ли сумело бы обеспечить его визит.— Чем может поступиться Москва и чем готов пожертвовать Вашингтон для урегулирования конфликта на Украине на данном этапе переговоров?— В свое время известный американский дипломат Генри Киссинджер говорил, что если в результате переговоров одна сторона полностью довольна результатами, то вторая — полностью недовольна. Такое положение дел не будет устойчивым. Как известно, политика — это искусство возможного. В политике возможен компромисс, хотя и не во всем. Российское руководство не нацелено на уничтожение украинской государственности и народа Украины. Однако, от поставленных целей как внеблоковый статус Украины, от демилитаризации и смены там идеологического вектора Россия не отказывается. Слово "жертвовать" в отношении США звучит достаточно жестко. Я бы говорил о компромиссе и поиске взаимоприемлемых решений для РФ и США. Вашингтон мог бы сократить объем военных поставок Украине, которые не приближают завершение конфликта, а затягивают его, усиливая разрушение Украины.— Спецпредставитель Путина обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят "многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности". По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил. О каких силах и государствах идет речь?— Скорее всего речь идет о государственных деятелях и элитах тех стран, которые являются ключевыми в поддержке Украины в ее современном антироссийском виде. К ним в первую очередь относятся Франция, Великобритания, Германия, скандинавские страны, государства Прибалтики, а также Восточной Европы без Венгрии и Словакии. Всеми ими движет либо вполне осознанное желание иметь врага в лице России для извлечения выгод из этой ситуации для себя, либо иррациональный страх, смешанный с истерией.— Как вы считаете, какая стратегия будет у Москвы весной 2025 года в случае провала мирных переговоров?— В случае неудачи мирных переговоров остается один путь — продолжение специальной военной операции. Только при таком сценарии последствия для Украины будут хуже. В результате все равно придется вернуться к мирным переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях. Тогда только и останется, что руководству и украинской элите сожалеть, о том, что не договорились раньше. Обстановка может оказаться такой, что будет уместно вспомнить мудрость: снявши голову, по волосам не плачут.А введение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран подольет масла в огонь и по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, переговоры, экономика, политика, вашингтон
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, переговоры, экономика, политика, Вашингтон

Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое

21:40 03.04.2025
 
Коллаж: Олег Иванов интервью
Коллаж: Олег Иванов интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В случае неудачи мирного урегулирования сейчас, у России остается один путь — продолжение СВО. Но в результате все равно придется вернуться к переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях.
Об этом, а также о смысле визита Кирилла Дмитриева в США, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Переговоры проходят по поручению российского лидера Владимира Путина 2 и 3 апреля, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.
По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, на которой темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.
— Олег Петрович, ранее Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Телеканал CNN тогда сообщил, что его привлекли для восстановления экономических связей РФ и США. The Washington Post на днях написала, что визит Дмитриева последовал за заявлением Дональда Трампа о том, что он "зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине. Так всё-таки, чего больше в этом визите Дмитриева в Вашингтон: политики или экономики? В чем, на ваш взгляд, смысл его визита как спецпредставителя президента РФ и как финансиста и бизнесмена?
— Классик марксизма В.И. Ленин в свое время говорил, что политика есть концентрированное выражение экономики. И этот визит еще раз доказывает, что такое понимание отражает реальное положение дел.
Одна из главных задач, которая стоит перед Россией заключается в том, чтобы приблизится к решению первопричин, приведших к кризису на Украине. Эти причины по большей части лежат в политической плоскости в целом и в сфере безопасности, в частности.
Возможны два варианта решения: первый — чисто политический через политико-дипломатические переговоры. Он непростой, длительный и положительный результат не всегда быстро достижимый. Президент Трамп настаивает на быстром результате, что невозможно, учитывая недоговороспособность украинской стороны.
Второй вариант — это путь к политическому решению через экономику. Как представляется, визит Кирилла Дмитриева в США следует рассматривать в этом ракурсе.
Во-первых, есть вероятность, что стороны сумеют достичь экономические договоренности в области поставок зерна, удобрений, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также решение по безопасному морскому маршруту в Черном море.
Во-вторых, это позволит сгладить политическую напряженность в отношениях между США и РФ, которая возникла в Белом доме из-за отсутствия быстрых политических результатов, на которые надеялась американская администрация. В этом и смысл визита Кирилла Дмитриева — постепенно выходить на политическое решение через бизнес договоренности.
Олег Иванов
1 октября 2024, 17:11
Олег Иванов: кто онПрофессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Доктор политических наук
— Какие еще темы сейчас наиболее важны для отношений Москвы и Вашингтона?
— Сегодня достаточно много тем можно отнести к важным. Однако, первая из них — разрешение украинского кризиса на приемлемых для России условиях. Вторая — смягчение и постепенная отмена какой-то части американских санкций против России. В этом контексте и был важен визит Кирилла Дмитриева в США.
Еще одна тема, по которой наиболее быстро и взаимовыгодно можно договориться — восстановление полноценных дипломатических отношений. Среди них, возврат к прежней численности дипломатического персонала, работающего в РФ и США. Открытие закрытых генконсульств в обеих странах, возврат арестованной российской дипломатической собственности в США. Облегчение получения въездных виз.
Что говорить, если прежняя американская администрация создала такое положение, что если бы сейчас состоялась поездка президента Трампа в Москву, то сегодняшнее число дипломатов, работающих здесь, вряд ли сумело бы обеспечить его визит.
— Чем может поступиться Москва и чем готов пожертвовать Вашингтон для урегулирования конфликта на Украине на данном этапе переговоров?
— В свое время известный американский дипломат Генри Киссинджер говорил, что если в результате переговоров одна сторона полностью довольна результатами, то вторая — полностью недовольна. Такое положение дел не будет устойчивым.
Как известно, политика — это искусство возможного. В политике возможен компромисс, хотя и не во всем. Российское руководство не нацелено на уничтожение украинской государственности и народа Украины. Однако, от поставленных целей как внеблоковый статус Украины, от демилитаризации и смены там идеологического вектора Россия не отказывается.
Слово "жертвовать" в отношении США звучит достаточно жестко. Я бы говорил о компромиссе и поиске взаимоприемлемых решений для РФ и США. Вашингтон мог бы сократить объем военных поставок Украине, которые не приближают завершение конфликта, а затягивают его, усиливая разрушение Украины.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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— Спецпредставитель Путина обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят "многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности". По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил. О каких силах и государствах идет речь?
— Скорее всего речь идет о государственных деятелях и элитах тех стран, которые являются ключевыми в поддержке Украины в ее современном антироссийском виде. К ним в первую очередь относятся Франция, Великобритания, Германия, скандинавские страны, государства Прибалтики, а также Восточной Европы без Венгрии и Словакии.
Всеми ими движет либо вполне осознанное желание иметь врага в лице России для извлечения выгод из этой ситуации для себя, либо иррациональный страх, смешанный с истерией.
— Как вы считаете, какая стратегия будет у Москвы весной 2025 года в случае провала мирных переговоров?
— В случае неудачи мирных переговоров остается один путь — продолжение специальной военной операции. Только при таком сценарии последствия для Украины будут хуже.
В результате все равно придется вернуться к мирным переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях. Тогда только и останется, что руководству и украинской элите сожалеть, о том, что не договорились раньше.
Обстановка может оказаться такой, что будет уместно вспомнить мудрость: снявши голову, по волосам не плачут.
А введение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран подольет масла в огонь и по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной.
 
ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевпереговорыэкономикаполитикаВашингтон
 
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21:40Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое
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