https://ukraina.ru/20250403/1062278446.html

Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое

Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое - 03.04.2025 Украина.ру

Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другое

В случае неудачи мирного урегулирования сейчас, у России остается один путь — продолжение СВО. Но в результате все равно придется вернуться к переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях.

2025-04-03T21:40

2025-04-03T21:40

2025-04-03T21:39

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

кирилл дмитриев

переговоры

экономика

политика

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Об этом, а также о смысле визита Кирилла Дмитриева в США, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Переговоры проходят по поручению российского лидера Владимира Путина 2 и 3 апреля, сообщил Дмитриев в своем Telegram-канале.По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, на которой темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.— Олег Петрович, ранее Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Телеканал CNN тогда сообщил, что его привлекли для восстановления экономических связей РФ и США. The Washington Post на днях написала, что визит Дмитриева последовал за заявлением Дональда Трампа о том, что он "зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине. Так всё-таки, чего больше в этом визите Дмитриева в Вашингтон: политики или экономики? В чем, на ваш взгляд, смысл его визита как спецпредставителя президента РФ и как финансиста и бизнесмена? — Классик марксизма В.И. Ленин в свое время говорил, что политика есть концентрированное выражение экономики. И этот визит еще раз доказывает, что такое понимание отражает реальное положение дел. Одна из главных задач, которая стоит перед Россией заключается в том, чтобы приблизится к решению первопричин, приведших к кризису на Украине. Эти причины по большей части лежат в политической плоскости в целом и в сфере безопасности, в частности. Возможны два варианта решения: первый — чисто политический через политико-дипломатические переговоры. Он непростой, длительный и положительный результат не всегда быстро достижимый. Президент Трамп настаивает на быстром результате, что невозможно, учитывая недоговороспособность украинской стороны. Второй вариант — это путь к политическому решению через экономику. Как представляется, визит Кирилла Дмитриева в США следует рассматривать в этом ракурсе. Во-первых, есть вероятность, что стороны сумеют достичь экономические договоренности в области поставок зерна, удобрений, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также решение по безопасному морскому маршруту в Черном море. Во-вторых, это позволит сгладить политическую напряженность в отношениях между США и РФ, которая возникла в Белом доме из-за отсутствия быстрых политических результатов, на которые надеялась американская администрация. В этом и смысл визита Кирилла Дмитриева — постепенно выходить на политическое решение через бизнес договоренности.— Какие еще темы сейчас наиболее важны для отношений Москвы и Вашингтона?— Сегодня достаточно много тем можно отнести к важным. Однако, первая из них — разрешение украинского кризиса на приемлемых для России условиях. Вторая — смягчение и постепенная отмена какой-то части американских санкций против России. В этом контексте и был важен визит Кирилла Дмитриева в США. Еще одна тема, по которой наиболее быстро и взаимовыгодно можно договориться — восстановление полноценных дипломатических отношений. Среди них, возврат к прежней численности дипломатического персонала, работающего в РФ и США. Открытие закрытых генконсульств в обеих странах, возврат арестованной российской дипломатической собственности в США. Облегчение получения въездных виз. Что говорить, если прежняя американская администрация создала такое положение, что если бы сейчас состоялась поездка президента Трампа в Москву, то сегодняшнее число дипломатов, работающих здесь, вряд ли сумело бы обеспечить его визит.— Чем может поступиться Москва и чем готов пожертвовать Вашингтон для урегулирования конфликта на Украине на данном этапе переговоров?— В свое время известный американский дипломат Генри Киссинджер говорил, что если в результате переговоров одна сторона полностью довольна результатами, то вторая — полностью недовольна. Такое положение дел не будет устойчивым. Как известно, политика — это искусство возможного. В политике возможен компромисс, хотя и не во всем. Российское руководство не нацелено на уничтожение украинской государственности и народа Украины. Однако, от поставленных целей как внеблоковый статус Украины, от демилитаризации и смены там идеологического вектора Россия не отказывается. Слово "жертвовать" в отношении США звучит достаточно жестко. Я бы говорил о компромиссе и поиске взаимоприемлемых решений для РФ и США. Вашингтон мог бы сократить объем военных поставок Украине, которые не приближают завершение конфликта, а затягивают его, усиливая разрушение Украины.— Спецпредставитель Путина обратил внимание, что на пути к восстановлению конструктивного сотрудничества во многих государствах стоят "многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности". По его словам, они осознанно искажают позицию Москвы, предпринимают попытки сорвать любые шаги к диалогу и не экономят на эти цели ресурсов и сил. О каких силах и государствах идет речь?— Скорее всего речь идет о государственных деятелях и элитах тех стран, которые являются ключевыми в поддержке Украины в ее современном антироссийском виде. К ним в первую очередь относятся Франция, Великобритания, Германия, скандинавские страны, государства Прибалтики, а также Восточной Европы без Венгрии и Словакии. Всеми ими движет либо вполне осознанное желание иметь врага в лице России для извлечения выгод из этой ситуации для себя, либо иррациональный страх, смешанный с истерией.— Как вы считаете, какая стратегия будет у Москвы весной 2025 года в случае провала мирных переговоров?— В случае неудачи мирных переговоров остается один путь — продолжение специальной военной операции. Только при таком сценарии последствия для Украины будут хуже. В результате все равно придется вернуться к мирным переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях. Тогда только и останется, что руководству и украинской элите сожалеть, о том, что не договорились раньше. Обстановка может оказаться такой, что будет уместно вспомнить мудрость: снявши голову, по волосам не плачут.А введение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран подольет масла в огонь и по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной.

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Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, переговоры, экономика, политика, вашингтон