Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику
Помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована вливаниями с Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас ВСУ уже стягивают в район Волчанска не только много людей, но и много военной техники. С этого направления поступает гигантское количество фото- и видеоматериалов с уничтоженной артиллерией и подбитыми танками противника, рассказал эксперт.
Таким образом, помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована новыми вливаниями с Запада, указал он.
"Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское и направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский генштаб этим успешно пользуется", - подчеркнул Скоробогатый.
По мнению политолога, на Западе уже проявляется дефицит высокоточных и артиллерийских систем, которые до этого поддерживали довольно эффективную украинскую оборону.
Одними людскими резервами Киеву будет тяжело оборонять территории. Тем более, значительно снизилось качество личного состава ВСУ, который в значительной степени сейчас разбавлен мобилизованными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
О том, как российская армия ведет активные действия на 57 направлениях можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева
Вчера, 05:25Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться АллахуКогда Блинкен складно дергался под музыку с гитарой на сцене киевского ночного клуба, в очередной раз вспомнилась загадочная пословица самураев: "Если пожилой человек хорошо танцует, значит, он подлец"