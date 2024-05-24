Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику - 24.05.2024 Украина.ру
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Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику
Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику - 24.05.2024 Украина.ру
Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику
Помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована вливаниями с Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T04:40
2024-05-24T04:40
новости
россия
запад
украина
пётр скоробогатый
всу
мобилизация
вс рф
военная техника
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Сейчас ВСУ уже стягивают в район Волчанска не только много людей, но и много военной техники. С этого направления поступает гигантское количество фото- и видеоматериалов с уничтоженной артиллерией и подбитыми танками противника, рассказал эксперт.Таким образом, помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована новыми вливаниями с Запада, указал он.По мнению политолога, на Западе уже проявляется дефицит высокоточных и артиллерийских систем, которые до этого поддерживали довольно эффективную украинскую оборону.Одними людскими резервами Киеву будет тяжело оборонять территории. Тем более, значительно снизилось качество личного состава ВСУ, который в значительной степени сейчас разбавлен мобилизованными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, как российская армия ведет активные действия на 57 направлениях можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, украина, пётр скоробогатый, всу, мобилизация, вс рф, военная техника, сво
Новости, Россия, Запад, Украина, Пётр Скоробогатый, ВСУ, мобилизация, ВС РФ, военная техника, СВО

Не только буферная зона: политолог рассказал, как армия РФ перемалывает под Харьковом западную технику

04:40 24.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в селе Никишино Донецкой области
Ситуация в селе Никишино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована вливаниями с Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас ВСУ уже стягивают в район Волчанска не только много людей, но и много военной техники. С этого направления поступает гигантское количество фото- и видеоматериалов с уничтоженной артиллерией и подбитыми танками противника, рассказал эксперт.
Таким образом, помимо создания буферной зоны, целью Харьковской операции ВС РФ было уничтожение техники, которой у Украины уже не так много, и которая лишь отчасти может быть компенсирована новыми вливаниями с Запада, указал он.
"Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское и направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский генштаб этим успешно пользуется", - подчеркнул Скоробогатый.
По мнению политолога, на Западе уже проявляется дефицит высокоточных и артиллерийских систем, которые до этого поддерживали довольно эффективную украинскую оборону.
Одними людскими резервами Киеву будет тяжело оборонять территории. Тем более, значительно снизилось качество личного состава ВСУ, который в значительной степени сейчас разбавлен мобилизованными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
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