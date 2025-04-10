Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии - 10.04.2025 Украина.ру
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Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии
Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии - 10.04.2025 Украина.ру
Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Об этом 10 апреля соощила Генпрокуратура России.
2025-04-10T17:04
2025-04-10T17:04
новости
донецкая народная республика
бразилия
россия
верховный суд
генпрокуратура
приговор
сво
новороссия
новые регионы
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Николас Ча признан виновным в уголовном преступлении – участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)."В суде установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в г. Львов Украины, где прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на Краматорском направлении в ДНР против российской армии. Перед российским наступлением на Северодонецк, в мае 2022 года он покинул Украину и вернулся в Бразилию."За указанные действия он получил материальное вознаграждение в сумме более 211 тыс. рублей, - сообщили в Генпрокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".Автор издания Украина.ру Александр Чалено рассмотрел ситуацию в зоне СВО в публикации СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
донецкая народная республика
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новости, донецкая народная республика, бразилия, россия, верховный суд, генпрокуратура, приговор, сво, новороссия, новые регионы, иностранные наемники, всу, львов, западная украина, северодонецк
Новости, Донецкая Народная Республика, Бразилия, Россия, Верховный Суд, генпрокуратура, приговор, СВО, Новороссия, Новые регионы, иностранные наемники, ВСУ, Львов, Западная Украина, Северодонецк

Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии

17:04 10.04.2025
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР
Верховный суд ДНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : dan-news.info
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Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Об этом 10 апреля соощила Генпрокуратура России.
Николас Ча признан виновным в уголовном преступлении – участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
"В суде установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в г. Львов Украины, где прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на Краматорском направлении в ДНР против российской армии. Перед российским наступлением на Северодонецк, в мае 2022 года он покинул Украину и вернулся в Бразилию.
"За указанные действия он получил материальное вознаграждение в сумме более 211 тыс. рублей, - сообщили в Генпрокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".
Автор издания Украина.ру Александр Чалено рассмотрел ситуацию в зоне СВО в публикации СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
 
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