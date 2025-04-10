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Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии

Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии - 10.04.2025 Украина.ру

Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Об этом 10 апреля соощила Генпрокуратура России.

2025-04-10T17:04

2025-04-10T17:04

2025-04-10T17:04

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Николас Ча признан виновным в уголовном преступлении – участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)."В суде установлено, что в марте 2022 года Ча, окончив курсы капралов в Бразилии, прибыл в г. Львов Украины, где прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на Краматорском направлении в ДНР против российской армии. Перед российским наступлением на Северодонецк, в мае 2022 года он покинул Украину и вернулся в Бразилию."За указанные действия он получил материальное вознаграждение в сумме более 211 тыс. рублей, - сообщили в Генпрокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".Автор издания Украина.ру Александр Чалено рассмотрел ситуацию в зоне СВО в публикации СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное

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