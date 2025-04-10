https://ukraina.ru/20250410/ne-budet-ni-sholtsa-ni-berbok-ko-dnyu-rozhdeniya-gitlera-v-germanii-utverdyat-novuyu-koalitsiyu-1062440919.html

Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию

Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию - 10.04.2025 Украина.ру

Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию

Консервативный избирательный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии) во гласе с Фридрихом Мерцем заключил коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии.

2025-04-10T14:33

2025-04-10T14:33

2025-04-10T14:42

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Это произошло через пять месяцев после проведения внеочередных февральских выборов в бундестаг. Христианские демократы заняли по их итогам первое место, набрал 28,5% голосов, а социал-демократы во главе с просроченным канцлером Олафом Шольцем оказались третьими, с худшими показателями в своей политической истории – получив всего 16,4% голосов избирателей.Тем не менее, Мерцу приходится формировать правительство вместе с крайне непопулярной среди его собственного электората СДПГ – чтобы не сотрудничать с оппозиционной "Альтернативой для Германии" (АдГ), которая заняла по итогам голосования в феврале второе место с результатом в 20,8%.Более того, Фридрих Мерц сразу объединился с социал-демократами и зелеными для скандального голосования за кредиты, направленные на масштабное и срочное перевооружение бундесвера.Их общая сумма составит от 500 миллиардов до 1 триллиона евро, а долг федерального правительства Германии и местных органов власти вырастет в результате данного решения с 2,5 до 4,2 триллионов евро – что является абсолютным антирекордом для самого богатого государства Европы.В результате за новые займы заплатят простые немцы. Будущий глава ФРГ Фридрих Мерц уже объявил о предстоящем снижении социальных расходов, призывая граждан потуже затянуть пояса во имя защиты Германии."Наша безопасность сегодня находится под такой серьезной угрозой, какой не было со времен окончания Холодной войны. Наибольшая и наиболее непосредственная угроза при этом исходит от России", – утверждается в согласованном тексте нового коалиционного договора.Но резкое падение рейтингов Мерца – еще до формального утверждения на пост канцлера – наглядно продемонстрировало, что в ФРГ не верят его пропагандистской риторике.Будущая коалиция обрисовала контуры новой немецкой диктатуры. Окончательный состав правительства обещают утвердить к 20 апреля – как раз на день рождения Адольфа Гитлера. Однако известно, что проигравшие на выборах социал-демократы получат в нем семь портфелей – министерства обороны, финансов, юстиции, строительства, развития, окружающей среды и защиты климата, а также министерство труда. Что, по сути, гарантирует продолжение провального курса СДПГ и зеленых, против которого проголосовала Германия.Как сообщает телеканал ZDF, пост министра обороны сохранит за собой занимающий его сейчас Борис Писториус – старый соратник Олафа Шольца и один из основных лоббистов немецкого военно-промышленного комплекса, выступающий за продолжение поддержки режима Зеленского.Еще одну ключевую должность – пост министра финансов – должен получить новый лидер социал-демократов – сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, который, скорее всего, совместит ее с должностью вице-канцлера.Этот сравнительно молодой политик, фактически сменивший Шольца в качестве нового партийного лидера, считался в юности пацифистом. Он отказался служить в армии, выбрав в качестве альтернативы гражданскую службу по оказанию помощи пассажирам общественного транспорта.В конце девяностых Ларс Клингбайль работал в команде тогдашнего канцлера Герхарда Шредера, которого подвергли остракизму за призывы нормализовать отношения с россиянами.Сегодня Клингбайль придерживается новой генеральной линии социал-демократов, поддерживая политическую конфронтацию с Москвой. Но в целом он занимает обычную для СДПГ половинчатую позицию, уклоняясь от определенного ответа на вопрос о возможности поставки Киеву немецких дальнобойных ракет."Следующее правительство Федеральной Республики Германия будет продолжать стоять на стороне Украины – точно так же, как и пока ещё действующее правительство. Но мы не принимали решений об отдельных системах вооружений. Все решения, когда речь идет об усилении Украины, мы будем принимать совместно (с христианскими демократами)", – заявил по этому поводу будущий вице-канцлер.Христианские демократы получат в коалиции пост главы правительства, который наконец займет Фридрих Мерц. Кроме того, они возьмут под свой контроль еще несколько важных портфелей – должности руководителя МИДа, а также министерства экономики и внутренних дел.Новым министром иностранных дел, скорее всего, станет представитель ХДС Иоганн Вадефуль, который сменит на этой должности одиозную Анналену Бербок.Это еще один немецкий политик, представляющий собой типичного оппортуниста.Вадефуль начал свою карьеру еще в начале восьмидесятых, специализируясь в бундестаге на международной тематике. Работая с канцлером Ангелой Меркель, он отвечал за выработку стратегии отношений с Россией, Белоруссией, Украиной, ближневосточными и балканскими странами. А затем входил в рабочую группу по внешней политике под руководством Урсулы фон дер Ляйен.В 2023 году в интервью изданию Tagesspiegel Иоганн Вадефуль выступил за то, чтобы Украине было разрешено использовать немецкое оружие на территории России. Впоследствии он стал жертвой розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса, которые представились сотрудниками Зеленского, спросив христианского демократа о возможности поставить крылатые ракеты Taurus.В то же время, Вадефуль требовал вызвать для объяснений посла Украины в Германии Андрея Мельника – после того, как украинский дипломат публично обозвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Потому что депутат от ХДС счел эти слова проявлением неуважения к немецкой государственной власти.Лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель уже заявила, что коалиционный договор с СДПГ является для христианских демократов "актом капитуляции" и очередным предательством проголосовавших за них избирателей."Ни одно предвыборное обещание не выполнено… Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего избрания канцлером. Это делает еще менее вероятным, что новая коалиция лжи продержится полный срок. Четыре года ее правления – четыре потерянных года для нашей страны", – сказала она в ходе специальной пресс-конференции.Согласно вчерашнему социологическому опросу Ipsos, АдГ впервые в истории обошла по популярности ХДС/ХСС, набирая 25% голосов поддержки – против 24% у ХДС/ХСС.Но еще большее число разочарованных в результатах выборов избирателей не хотят поддерживать никого – считая политическое будущее своей страны бесперспективным и безнадежным.Читайте о Фридрихе Мерце в материале Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца

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эксклюзив, украина, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, фридрих мерц, хдс