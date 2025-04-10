https://ukraina.ru/20250410/ofis-prezidenta-ukrainy-schitaet-nedopustimym-komu-libo-diktovat-ogranichenie-vsu-1062442820.html

Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ

Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ - 10.04.2025 Украина.ру

Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ

Никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть, это является "красной линией" для Киева. Об этом 10 апреля в интервью Reuters заявил заместитель главы офиса украинского президента Павел Палиса

2025-04-10T15:13

2025-04-10T15:13

2025-04-10T15:13

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"Украина сообщила США, что принятие ограничений на размер ее вооруженные силы или общая готовность ее армии будут красной линией, сказал высокопоставленный украинский чиновник, поскольку Дональд Трамп стремится договориться о прекращении войны с Россией", - сказано в публикации.Там также отмечено, что президент России Владимир Путин ранее заявил о желаемом ограничении размеров украинской армии. Российский лидер сказал, что Киев должен отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и что Москва должна полностью контролировать четыре бывших украинских региона, которые она считает своими новыми регионами.В интервью информагентству Палиса заявил, что принципиальной позицией нынешнего руководства Украины является недопустимость, чтобы кто-либо, тем более Россия диктовал Киеву размер ВСУ. Он заявил, что никто "не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должна иметь Украина".Палиса входил в состав украинской делегации, которая встречалась с официальными лицами США во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии."Я могу предположить, чем руководствуется Российская Федерация — может быть, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача — хорошо усвоить уроки (прошлого)", — добавил Палиса.Агентство напомнило, что стороны по отдельности договорились прекратить взаимные атаки на энергетические объекты, но с тех пор делают взаимные обвинения в нарушении соглашений. Киев заявляет, что может провести новый раунд переговоров с США на следующей неделе. Украинские официальные лица говорят, что поделились с Вашингтоном доказательствами российских атак на энергетическую инфраструктуру. Палиса заявил, что Киев соблюдает соглашение.Палиса сообщил также об ожиданиях российского наступления в конце апреля. По его словам, Россия сосредоточит свое наступательное движение на город Покровск (переименованный после госпереворота Красноармейск), но также может наступать около Купянска и Лимана, а также южнее на участках Запорожья и Новопавловки.Москва ежедневно уличает Киев в ударах на объекты энергетической инфраструктуры в нарушениях действующего с 18 марта моратория. Подробности в публикации ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

https://ukraina.ru/20250407/1062337298.html

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