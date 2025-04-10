Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Pavlo Palisa
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Pavlo Palisa
Никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть, это является "красной линией" для Киева. Об этом 10 апреля в интервью Reuters заявил заместитель главы офиса украинского президента Павел Палиса
"Украина сообщила США, что принятие ограничений на размер ее вооруженные силы или общая готовность ее армии будут красной линией, сказал высокопоставленный украинский чиновник, поскольку Дональд Трамп стремится договориться о прекращении войны с Россией", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что президент России Владимир Путин ранее заявил о желаемом ограничении размеров украинской армии. Российский лидер сказал, что Киев должен отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и что Москва должна полностью контролировать четыре бывших украинских региона, которые она считает своими новыми регионами.
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Палиса входил в состав украинской делегации, которая встречалась с официальными лицами США во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии.
"Я могу предположить, чем руководствуется Российская Федерация — может быть, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача — хорошо усвоить уроки (прошлого)", — добавил Палиса.
Агентство напомнило, что стороны по отдельности договорились прекратить взаимные атаки на энергетические объекты, но с тех пор делают взаимные обвинения в нарушении соглашений. Киев заявляет, что может провести новый раунд переговоров с США на следующей неделе. Украинские официальные лица говорят, что поделились с Вашингтоном доказательствами российских атак на энергетическую инфраструктуру. Палиса заявил, что Киев соблюдает соглашение.
Палиса сообщил также об ожиданиях российского наступления в конце апреля. По его словам, Россия сосредоточит свое наступательное движение на город Покровск (переименованный после госпереворота Красноармейск), но также может наступать около Купянска и Лимана, а также южнее на участках Запорожья и Новопавловки.
"По моему мнению, абсолютным приоритетом теперь будет Покровское направление", — рассказал замглавы офиса президента Украины.
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