Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ - 10.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250410/ofis-prezidenta-ukrainy-schitaet-nedopustimym-komu-libo-diktovat-ogranichenie-vsu-1062442820.html
Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ - 10.04.2025 Украина.ру
Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
Никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть, это является "красной линией" для Киева. Об этом 10 апреля в интервью Reuters заявил заместитель главы офиса украинского президента Павел Палиса
2025-04-10T15:13
2025-04-10T15:13
новости
украина
киев
россия
павел палиса
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
офис президента
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062442679_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82c343f5e016917f36a8297b210189ba.jpg
"Украина сообщила США, что принятие ограничений на размер ее вооруженные силы или общая готовность ее армии будут красной линией, сказал высокопоставленный украинский чиновник, поскольку Дональд Трамп стремится договориться о прекращении войны с Россией", - сказано в публикации.Там также отмечено, что президент России Владимир Путин ранее заявил о желаемом ограничении размеров украинской армии. Российский лидер сказал, что Киев должен отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и что Москва должна полностью контролировать четыре бывших украинских региона, которые она считает своими новыми регионами.В интервью информагентству Палиса заявил, что принципиальной позицией нынешнего руководства Украины является недопустимость, чтобы кто-либо, тем более Россия диктовал Киеву размер ВСУ. Он заявил, что никто "не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должна иметь Украина".Палиса входил в состав украинской делегации, которая встречалась с официальными лицами США во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии."Я могу предположить, чем руководствуется Российская Федерация — может быть, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача — хорошо усвоить уроки (прошлого)", — добавил Палиса.Агентство напомнило, что стороны по отдельности договорились прекратить взаимные атаки на энергетические объекты, но с тех пор делают взаимные обвинения в нарушении соглашений. Киев заявляет, что может провести новый раунд переговоров с США на следующей неделе. Украинские официальные лица говорят, что поделились с Вашингтоном доказательствами российских атак на энергетическую инфраструктуру. Палиса заявил, что Киев соблюдает соглашение.Палиса сообщил также об ожиданиях российского наступления в конце апреля. По его словам, Россия сосредоточит свое наступательное движение на город Покровск (переименованный после госпереворота Красноармейск), но также может наступать около Купянска и Лимана, а также южнее на участках Запорожья и Новопавловки.Москва ежедневно уличает Киев в ударах на объекты энергетической инфраструктуры в нарушениях действующего с 18 марта моратория. Подробности в публикации ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
https://ukraina.ru/20250407/1062337298.html
украина
киев
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062442679_198:0:846:486_1920x0_80_0_0_dbe89f9953b7d879a7f6f61374bf3841.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, павел палиса, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, офис президента, покровск/красноармейск, reuters, информационная война, война, сво, постсоветское пространство, переговоры
Новости, Украина, Киев, Россия, Павел Палиса, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Покровск/Красноармейск, Reuters, информационная война, война, СВО, постсоветское пространство, переговоры

Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ

15:13 10.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Pavlo Palisa
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Pavlo Palisa
Читать в
ДзенTelegram
Никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы у нее должны быть, это является "красной линией" для Киева. Об этом 10 апреля в интервью Reuters заявил заместитель главы офиса украинского президента Павел Палиса
"Украина сообщила США, что принятие ограничений на размер ее вооруженные силы или общая готовность ее армии будут красной линией, сказал высокопоставленный украинский чиновник, поскольку Дональд Трамп стремится договориться о прекращении войны с Россией", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что президент России Владимир Путин ранее заявил о желаемом ограничении размеров украинской армии. Российский лидер сказал, что Киев должен отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и что Москва должна полностью контролировать четыре бывших украинских региона, которые она считает своими новыми регионами.
Подписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой Россия сегодня и Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 14:06
Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войныГлавной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал вопрос внешнего контроля над Украиной со стороны США. Телеведущий рассуждает о том, что лучше — стать колонией или погибнуть
В интервью информагентству Палиса заявил, что принципиальной позицией нынешнего руководства Украины является недопустимость, чтобы кто-либо, тем более Россия диктовал Киеву размер ВСУ. Он заявил, что никто "не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должна иметь Украина".
Палиса входил в состав украинской делегации, которая встречалась с официальными лицами США во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии.
"Я могу предположить, чем руководствуется Российская Федерация — может быть, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача — хорошо усвоить уроки (прошлого)", — добавил Палиса.
Агентство напомнило, что стороны по отдельности договорились прекратить взаимные атаки на энергетические объекты, но с тех пор делают взаимные обвинения в нарушении соглашений. Киев заявляет, что может провести новый раунд переговоров с США на следующей неделе. Украинские официальные лица говорят, что поделились с Вашингтоном доказательствами российских атак на энергетическую инфраструктуру. Палиса заявил, что Киев соблюдает соглашение.
Палиса сообщил также об ожиданиях российского наступления в конце апреля. По его словам, Россия сосредоточит свое наступательное движение на город Покровск (переименованный после госпереворота Красноармейск), но также может наступать около Купянска и Лимана, а также южнее на участках Запорожья и Новопавловки.
"По моему мнению, абсолютным приоритетом теперь будет Покровское направление", — рассказал замглавы офиса президента Украины.
Москва ежедневно уличает Киев в ударах на объекты энергетической инфраструктуры в нарушениях действующего с 18 марта моратория. Подробности в публикации ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
 
НовостиУкраинаКиевРоссияПавел ПалисаДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОфис президентаПокровск/КрасноармейскReutersинформационная войнавойнаСВОпостсоветское пространствопереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
15:36Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
15:33МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву
15:26Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа
15:13Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
14:49Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт
14:33Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию
14:22ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков
13:57Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений
13:44Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков
13:43ВСУ мародерствуют и пугают гражданских. Что происходит в Сумской области
13:30Армия России освободила Журавку в Сумской области
13:08Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
13:00ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
13:00Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
12:48Курским градоначальником стал Сергей Котляров
12:30Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова
12:23"Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну
12:16Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима
12:00РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal
Лента новостейМолния