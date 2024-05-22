https://ukraina.ru/20240522/1055223205.html

Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева

Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева - 22.05.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева

Сейчас российская армия активные действия ведет на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия.

2024-05-22T17:16

2024-05-22T17:16

2024-05-22T17:34

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- Алексей, помогите разобраться с ситуацией, которая сложилась на севере Харьковской области. Есть информация, что наши части перешли границу в 15 км восточнее Волчанска и ведут бои в районе сел Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая волчья. Цель этих операций дальнейшее растаскивание резервов ВСУ?- Здесь можно разделить несколько уровней замысла. Проще всего понять стратегические цели на нынешнем этапе конфликта. Это использование своего преимущества в развертывании вооруженных сил в зоне СВО. Украинская сторона сейчас отстает в темпах наращивания своей группировки. Причем как такового наращивания не происходит, идет процесс частичного замещения численности. Сколько они теряют, столько и могут насильно рекрутировать в действующую армию.В случае же России речь идет о контрактной работе, когда какое-то количество добровольцев приходит на призывные пункты. Как следствие у России появляются оперативные и даже стратегические резервы. Их можно использовать на существующих направлениях, но там ВСУ длительное время находятся в обороне, и взламывать эту оборону трудно.С другой стороны, как показал опыт начала Харьковской операции, первых двух прорывов в районе Липцов и Волчанска все рассказы о мифическом пограничном вале не более чем украинская пропаганда. Это рассыпанные "зубы дракона", которые шутливо называют "губы дракона", не полностью вырытые окопы. Фактически Украина не готовила эту границу к обороне, грех этим не воспользоваться. Возможно, следующие удары будут наноситься в Сумской и Черниговской области, где есть общая граница.Теперь вернемся на оперативный и тактический уровень. Украинская граница пересечена рядом рек Днепровского бассейна. Это Десна, Сейм, Ворскла, Оскол, Северский Донец. Они текут с севера на юг, пересекая границу с Украиной под прямым углом и делят ее на несвязанные между собой участки. То есть Липцы и Волчанск расположены рядом, но де-факто ВСУ обороняются на обоих берегах Северского Донца. Липцы на одном берегу, южная часть Волчанска на другом. И российская армия сразу же уничтожила мост в районе города Старый Салтов, что затруднило логистику. Это оперативный замысел, то есть если до этого украинская сторона пользовалась преимуществом внутренних операционных линий и могла быстро перебрасывать войска вдоль линии соприкосновения.После начала же действий на северной границе Украина быстро сталкивается с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу. И даже если у ВСУ есть резервы, они не всегда могут оперативно перебросить их к месту очередного удара. Последующие удары будут учитывать географию театра военных действий, который формируется на наших глазах.Север Украины не богат на коммуникации в отличие от степной зоны, и ВСУ вынуждены оборонять каждый пункт прорыва. Потеря Волчанска — это сразу потеря железнодорожного узла, потеря Липцов это потеря высот, с которых можно контролировать Харьков. Невозможно бросить какой-либо из этих пунктов обороны, потому что придется отступать чуть ли не до Днепра.Вести оборону в условиях, когда не знаешь, где будет нанесен удар, крайне затруднительно. В каждой точке прорыва надо держать хотя бы формальный заслон, иначе потери будут исчисляться километрами в глубину. Здесь у России развязаны руки, где и как нанести следующий удар.- Есть мнение, что поселок Печенеги — это ключевой транспортный узел, потеря которого осложнит снабжение Купянской группировки противника.- Можно говорить и о Великом Бурлуке, там ряд пунктов, которые находятся в досягаемости российской авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов. А при развитии наступления попадают под контроль все больших средств поражения. Купянская группировка, которая находится на восточном берегу реки Оскол, оказывается под угрозой, потому что если будут прорваны позиции украинских войск под Волчанском, это рассечет северо-восточный фланг, вытянутый за Оскол и заставит ВСУ отходить в сторону Чугуева, Балаклеи, городов, откуда начиналось их наступление летом 2022 года.- Первые серьезные фортификационные сооружения ВСУ просматриваются в районе Белого Колодязя, то есть сейчас наше наступление идет в предполье. Учитывая рельеф местности, эту линию обороны придется порывать в лоб, или удастся обойти?- Линии обороны существуют, они видны на спутниковых снимках. Вопрос в том, снабжены ли они достаточным количеством войск. У Украины сейчас крайне сложная ситуация с резервами, стратегических, как наступлением в прошлом году, нет. Это наглядно видно по ситуации вокруг Волчанска. С одной стороны, стянуто чуть ли не 50 батальонно-тактических групп, но это именно группы. То есть собирались не части и слаженные соединения, а выдергивались батальоны из бригад и бросались закрывать прорыв.- Минобороны сообщило об освобождении Клещеевки. Успехи в Донбассе связаны с событиями на севере Харьковщины?- Сейчас российская армия активные действия ведет на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия. Клещеевка это место, где ВСУ под Бахмутом добились небольшого успеха, но теперь наша сторона имеет территориальные приобретения.- Какие шаги может предпринять украинская сторона сейчас, чтобы задержать продвижение российских войск? Зеленский сообщил о том, что ведутся переговоры об использовании западного оружия для ударов по территории России.- Не думаю, что у украинской стороны есть возможность проводить контрудары. Причины я уже называл. Это отсутствие живой силы и техники. Что касается попыток Зеленского выдавить из своих союзников некие красные линии, внутри которых можно наносить удары по территории РФ, то это желание сместить внимание от неудач на поле боя на успехи в оперативном тылу. Или попытка вызвать внутренне недовольство в России на предмет того, что невозможно обеспечить защиту мирного населения. Но когда происходят трагические случаи, как прилет по жилому дому в Белгороде, это вызывает обратную реакцию в российском обществе и сплачивает народ.Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут со снижающейся интенсивностью снабжать режим Зеленского деньгами, но я скептически отношусь к возможности предоставления помощи в виде живой силы вооруженных сил Альянса. Все заявления Макрона были на публику, а не проработкой реальных планов высадки в районе Одессы.- Тогда вновь возникает вопрос, когда после событий на фронте произойдёт крах киевского режима?- Обрушение позиционного фронта на Украине неизбежно. Но момент, когда это произойдет не просчитывается и зависит от массы факторов: состояния тыла ВСУ, способности украинской армии вести хоть какую-то оборону. Как показывает история, еще весной 1918 года Германия вела наступление кайзера и добилась успеха, подойдя к Парижу, но уже осенью была вынуждена подписать капитуляцию. Германская армия больше не могла вести боевые действия, это случилось неожиданно для всех. И военное руководство настояло на подписании позорного для Германии мира.О ситуации в зоне СВО читайте в интервью Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, волчанск, владимир зеленский, алексей анпилогов, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, минобороны, чугуев, балаклея, всу