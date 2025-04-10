https://ukraina.ru/20250410/es-demonstriruet-nekhoroshuyu-tendentsiyu-v-istorii-s-rossiyskimi-aktivami--peskov-1062441329.html

ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков

ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков - 10.04.2025 Украина.ру

ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков

Евросоюз не пересмотрел свою политику в отношении отъёма российской собственности за рубежом и демонстрирует негативную тенденцию. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-10T14:22

2025-04-10T14:22

2025-04-10T14:22

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Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала заявление о перспективах использования российский зарубежной собственности в интересах Запада. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, пока нет оснований считать, что в Евросоюзе пересмотрели свой подход к незаконно заблокированным на Западе российским активам.Руководитель пресс-службы Кремля заверил, что Москва и далее будет защищать свои законные права и интересы в вопросе блокировки ("заморозки") российских активов за рубежом."Последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на её собственные активы и не откажется от защиты эти своих прав", - заявил Песков.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииНакануне, 9 апреля в Брюсселе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Он также заявил, что обсудил с коллегами в ЕС использование российской собственности и подчеркнул, что "наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов". Подробности в публикации Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы

https://ukraina.ru/20250410/glava-diplomatii-es-zayavila-o-planirovanii-i-razrabotke-prestupleniya--zakharova-1062436311.html

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новости, украина, россия, запад, дмитрий песков, ес, замороженные активы, антироссийские санкции, международные отношения