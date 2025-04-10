ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков
Евросоюз не пересмотрел свою политику в отношении отъёма российской собственности за рубежом и демонстрирует негативную тенденцию. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сделала заявление о перспективах использования российский зарубежной собственности в интересах Запада. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, пока нет оснований считать, что в Евросоюзе пересмотрели свой подход к незаконно заблокированным на Западе российским активам.
"Пока тенденция не очень хорошая, —сказал Песков. - Но мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий".
"Последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на её собственные активы и не откажется от защиты эти своих прав", - заявил Песков.
12:30Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – ЗахароваУникальную возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки продемонстрировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.
Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Накануне, 9 апреля в Брюсселе украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Он также заявил, что обсудил с коллегами в ЕС использование российской собственности и подчеркнул, что "наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов". Подробности в публикации Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы