"Зелёный потоп": махновцы против большевиков - 10.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250410/1023266338.html
"Зелёный потоп": махновцы против большевиков
"Зелёный потоп": махновцы против большевиков - 10.04.2025 Украина.ру
"Зелёный потоп": махновцы против большевиков
10 апреля 1919 года на 3-м съезде Советов Гуляйпольского района махновцы раскритиковали политику большевиков и объявили о непризнании 3-го Всеукраинского съезда советов. Вслед за зелеными атаманами, поднявшими ряд восстаний в окрестностях Киева, заколебался и "черный" Нестор Махно
2025-04-10T16:00
2025-04-10T15:05
история
гражданская война
нестор махно
1919 г
история
октябрьская революция (1917)
украина
история украины
история новороссии
большевики
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В отличие от большинства атаманов, которые регулярно перебегали от одной стороны конфликта к другой в поисках выгоды, Махно таким колебаниям был не подвержен и с самого начала пытался поставить себя как полностью независимую силу. Хотя бы в пределах родного Гуляйполя.Махно не примыкал ни к петлюровцам, ни к большевикам, стараясь как можно дольше сохранить независимость. Но учитывая обстановку 1919 года на Украине, остаться в стороне уже не получалось.По своим политическим взглядам Махно был гораздо ближе к большевикам, поэтому в начале 1919 года вступил с ними в переговоры. Поскольку он был командиром достаточно крупной и боеспособной военной силы, то смог выторговать себе некоторые привилегии и относительную автономию. Армия Махно была переименована в Заднепровскую бригаду и включена в состав 2-й Украинской советской армии. Непосредственным начальником Махно оказался командовавший Заднепровской дивизией Дыбенко.Пока Махно и его армия были нужны большевикам, их относительная автономность соблюдалась. Однако к концу марта на фоне головокружения от быстрых успехов на Украине большевики перестали быть настроенными на компромисс. В ряде регионов охлаждение отношений между новой властью и местными жителями вылилось в восстания. Заколебался и Махно, недовольный засильем "чрезвычаек" и аграрной политикой большевиков.10 апреля в Гуляйполе состоялся 3 съезд махновцев, на который прибыли делегаты из Александровского, Мариупольского, Бердянского, Бахмутского и Павлоградского уездов, а также из махновских частей. Почётным председателем съезда был выбран сам Махно.Делегаты заявили о непризнании решений 3-го Всеукраинского съезда Советов, который состоялся в марте 1919 года в Харькове, под предлогом того, что он не является выразителем интересов трудового народа.Участники съезда заявили категорический протест деятельности ВЧК, которая из средства борьбы с контрреволюцией превратилась в средство подавления воли трудящихся, а также потребовали немедленного увольнения всех функционеров, назначенных на должности по распоряжению начальства, а не путём проведения выборов.Помимо возврата к выборному началу махновцы потребовали изменения аграрной политики (упразднение продразвёрстки), свободы слова, собраний и печати всем левым социалистическим партиям и движениям, а также заявили о непризнании диктатуры какой-либо одной партии.Завершалась резолюция явно антибольшевистскими лозунгами: "Долой комиссародержавие. Долой чрезвычайки, современные охранки. Долой борьбу партий и политических групп за власть. Долой однобокие большевистские Советы. Да здравствуют свободно избранные Советы трудящихся, крестьян и рабочих!"Столь категоричная резолюция съезда, естественно, вызвала серьёзное беспокойство у большевиков. Если нелояльность мелких атаманов была им не страшна, то Махно обладал достаточно значительными силами и к тому же немалой популярностью. Хотя периодически бежавшие от Махно политработники-большевики докладывали о явных проявлениях антисоветских настроений в Гуляйполе, большевики не рубили с плеча и поначалу проявили некоторую осторожность, тем более что все это происходило на фоне штурма Киева зелеными атаманами, которые укрепились в сельской местности этой губернии.Поначалу Дыбенко отреагировал на махновский съезд резкой телеграммой:"Всякие съезды, созванные от имени распущенного согласно моего приказа Гуляйпольского военного революционного штаба, считаются явно контрреволюционными, и организаторы таковых будут подвергнуты самым репрессивным мерам, вплоть до объявления вне закона. Приказываю немедленно принять меры к недопущению подобных явлений".Однако обе стороны пока ещё предпочли не совершать радикальных шагов. Махно скорее торговался за восстановление автономии и пытался "по-хорошему" повлиять на большевиков. Они, в свою очередь, пока ещё не хотели терять Махно и тоже были настроены на переговоры.Договариваться с батькой поехал сам командующий фронтом Антонов-Овсеенко. Инспекция командующего закончилась победой Махно. Антонов-Овсеенко остался доволен положением дел и отдал распоряжение прекратить начавшуюся газетную травлю махновцев. И что самое главное — выделить для остро нуждавшихся махновцев обмундирование, боеприпасы, походные кухни и медикаменты.Махно на время выразил готовность помириться. Однако зеленый пожар продолжал распространяться. Помимо Зелёного, Ангела, Струка и ряда других атаманов помельче в апреле 1919 года взбунтовался комбриг Особой Приднепровской бригады Шарый-Богунский.Большевики попытались перехватить контроль над слабо лояльными частями путем назначения в отряды проверенных командиров. Ответом на зеленые восстания стал приказ СНК, отменявший выборы командного состава.Но зелёный потоп было уже не остановить. В мае взбунтовался комдив Григорьев. Махно его восстание не поддержал, однако возложил ответственность за него на некомпетентную политику большевиков. После восстания Григорьева руководство большевиков крайне подозрительно относилось к Махно, видя в нем потенциального мятежника. Весьма недоброжелательно к Махновии относился лично Троцкий, сформулировавший тезис "поскобли махновца — найдешь григорьевца". К началу июня 1919-го отношения между Махно и большевиками были разорваны.В апреле 1919 года на контролируемой большевиками территории Украины было зафиксировано около 100 антибольшевистских выступлений. К лету их число выросло до 300 с лишним.Таким образом, большевикам пришлось столкнуться с мощным, возникшим за считанные недели повстанческим движением, охватившим почти все уголки Украины. В центре действовали Зелёный, Струк и Ангел, на юге — Григорьев, на юго-востоке — анархист Махно, на юго-западе — подчинявшиеся УНР Волынец и позднее Тютюнник.Фактически Украинский фронт рухнул. О революционном походе в Венгрию и Румынию, на который возлагалось множество надежд, нельзя было и думать. Набравшие силу белые начали теснить большевиков с Донбасса и постепенно продвигаться в Новороссию. На западе ожила армия УНР, которая, воспользовавшись проблемами большевиков, начала теснить их на восток. Уже в конце лета армии Деникина и Петлюры встретились в оставленном красными Киеве.
https://ukraina.ru/20181101/1021624112.html
https://ukraina.ru/20250112/1022303090.html
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Евгений Антонюк
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история, гражданская война, нестор махно, 1919 г, октябрьская революция (1917), украина, история украины, история новороссии, большевики, анархия, атаманы
История, гражданская война, Нестор Махно, 1919 г, История, Октябрьская революция (1917), Украина, история Украины, история Новороссии, большевики, анархия, атаманы

"Зелёный потоп": махновцы против большевиков

16:00 10.04.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуНестор Махно коллаж
Нестор Махно коллаж - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Евгений Антонюк
публицист
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10 апреля 1919 года на 3-м съезде Советов Гуляйпольского района махновцы раскритиковали политику большевиков и объявили о непризнании 3-го Всеукраинского съезда советов. Вслед за зелеными атаманами, поднявшими ряд восстаний в окрестностях Киева, заколебался и "черный" Нестор Махно
В отличие от большинства атаманов, которые регулярно перебегали от одной стороны конфликта к другой в поисках выгоды, Махно таким колебаниям был не подвержен и с самого начала пытался поставить себя как полностью независимую силу. Хотя бы в пределах родного Гуляйполя.
Махно не примыкал ни к петлюровцам, ни к большевикам, стараясь как можно дольше сохранить независимость. Но учитывая обстановку 1919 года на Украине, остаться в стороне уже не получалось.
По своим политическим взглядам Махно был гораздо ближе к большевикам, поэтому в начале 1919 года вступил с ними в переговоры. Поскольку он был командиром достаточно крупной и боеспособной военной силы, то смог выторговать себе некоторые привилегии и относительную автономию. Армия Махно была переименована в Заднепровскую бригаду и включена в состав 2-й Украинской советской армии. Непосредственным начальником Махно оказался командовавший Заднепровской дивизией Дыбенко.
Пока Махно и его армия были нужны большевикам, их относительная автономность соблюдалась. Однако к концу марта на фоне головокружения от быстрых успехов на Украине большевики перестали быть настроенными на компромисс. В ряде регионов охлаждение отношений между новой властью и местными жителями вылилось в восстания. Заколебался и Махно, недовольный засильем "чрезвычаек" и аграрной политикой большевиков.
10 апреля в Гуляйполе состоялся 3 съезд махновцев, на который прибыли делегаты из Александровского, Мариупольского, Бердянского, Бахмутского и Павлоградского уездов, а также из махновских частей. Почётным председателем съезда был выбран сам Махно.
Нестор Иванович Махно - РИА Новости, 1920, 01.11.2018
1 ноября 2018, 15:31
Диктатура под видом анархии. Как жила «вольница» Махно«Анархическая вольница» Нестора Махно, хотя и просуществовала недолго, принесла своему лидеру известность, сделав «батьку» одним из наиболее колоритных участников Гражданской войны и самым узнаваемым представителем третьей силы - «зеленых». Но действительно ли сам Махно был анархистом, а его вольница - самой свободной территорией Гражданской войны?
Делегаты заявили о непризнании решений 3-го Всеукраинского съезда Советов, который состоялся в марте 1919 года в Харькове, под предлогом того, что он не является выразителем интересов трудового народа.
Участники съезда заявили категорический протест деятельности ВЧК, которая из средства борьбы с контрреволюцией превратилась в средство подавления воли трудящихся, а также потребовали немедленного увольнения всех функционеров, назначенных на должности по распоряжению начальства, а не путём проведения выборов.
Помимо возврата к выборному началу махновцы потребовали изменения аграрной политики (упразднение продразвёрстки), свободы слова, собраний и печати всем левым социалистическим партиям и движениям, а также заявили о непризнании диктатуры какой-либо одной партии.
Завершалась резолюция явно антибольшевистскими лозунгами: "Долой комиссародержавие. Долой чрезвычайки, современные охранки. Долой борьбу партий и политических групп за власть. Долой однобокие большевистские Советы. Да здравствуют свободно избранные Советы трудящихся, крестьян и рабочих!"
Столь категоричная резолюция съезда, естественно, вызвала серьёзное беспокойство у большевиков. Если нелояльность мелких атаманов была им не страшна, то Махно обладал достаточно значительными силами и к тому же немалой популярностью. Хотя периодически бежавшие от Махно политработники-большевики докладывали о явных проявлениях антисоветских настроений в Гуляйполе, большевики не рубили с плеча и поначалу проявили некоторую осторожность, тем более что все это происходило на фоне штурма Киева зелеными атаманами, которые укрепились в сельской местности этой губернии.
Большевистская листовка в поддержку продразвёрстки
12 января, 08:01История
Продразверстка: как большевики творчески развили опыт царя и временщиковДекретом Совета народных комиссаров от 11 января 1919 года было объявлено введение продразвёрстки на всей территории Советской России. Практика "военного коммунизма" впоследствии была многократно осуждена, но по сути это было продолжение политики Временного правительства с иным идеологическом обоснованием
Поначалу Дыбенко отреагировал на махновский съезд резкой телеграммой:
"Всякие съезды, созванные от имени распущенного согласно моего приказа Гуляйпольского военного революционного штаба, считаются явно контрреволюционными, и организаторы таковых будут подвергнуты самым репрессивным мерам, вплоть до объявления вне закона. Приказываю немедленно принять меры к недопущению подобных явлений".
Однако обе стороны пока ещё предпочли не совершать радикальных шагов. Махно скорее торговался за восстановление автономии и пытался "по-хорошему" повлиять на большевиков. Они, в свою очередь, пока ещё не хотели терять Махно и тоже были настроены на переговоры.
Договариваться с батькой поехал сам командующий фронтом Антонов-Овсеенко. Инспекция командующего закончилась победой Махно. Антонов-Овсеенко остался доволен положением дел и отдал распоряжение прекратить начавшуюся газетную травлю махновцев. И что самое главное — выделить для остро нуждавшихся махновцев обмундирование, боеприпасы, походные кухни и медикаменты.
Махно на время выразил готовность помириться. Однако зеленый пожар продолжал распространяться. Помимо Зелёного, Ангела, Струка и ряда других атаманов помельче в апреле 1919 года взбунтовался комбриг Особой Приднепровской бригады Шарый-Богунский.
Казаки - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
8 апреля, 16:00История
Куренёвский мятеж: как начался "зелёный потоп"9 апреля 1919 года в Киеве начался началось Куренёвский мятеж. Отряд атамана Струка, ранее входивший в состав РККА, взбунтовался и отправился на штурм Киева, к которому уже продвигался отряд атамана Зелёного. Это привело к значительным изменениям на фронте и завершилось для большевиков потерей большей части Украины в 1919 году
Большевики попытались перехватить контроль над слабо лояльными частями путем назначения в отряды проверенных командиров. Ответом на зеленые восстания стал приказ СНК, отменявший выборы командного состава.
Но зелёный потоп было уже не остановить. В мае взбунтовался комдив Григорьев. Махно его восстание не поддержал, однако возложил ответственность за него на некомпетентную политику большевиков. После восстания Григорьева руководство большевиков крайне подозрительно относилось к Махно, видя в нем потенциального мятежника. Весьма недоброжелательно к Махновии относился лично Троцкий, сформулировавший тезис "поскобли махновца — найдешь григорьевца". К началу июня 1919-го отношения между Махно и большевиками были разорваны.
В апреле 1919 года на контролируемой большевиками территории Украины было зафиксировано около 100 антибольшевистских выступлений. К лету их число выросло до 300 с лишним.
Таким образом, большевикам пришлось столкнуться с мощным, возникшим за считанные недели повстанческим движением, охватившим почти все уголки Украины. В центре действовали Зелёный, Струк и Ангел, на юге — Григорьев, на юго-востоке — анархист Махно, на юго-западе — подчинявшиеся УНР Волынец и позднее Тютюнник.
Фактически Украинский фронт рухнул. О революционном походе в Венгрию и Румынию, на который возлагалось множество надежд, нельзя было и думать. Набравшие силу белые начали теснить большевиков с Донбасса и постепенно продвигаться в Новороссию. На западе ожила армия УНР, которая, воспользовавшись проблемами большевиков, начала теснить их на восток. Уже в конце лета армии Деникина и Петлюры встретились в оставленном красными Киеве.
 
ИсторияИсториягражданская войнаНестор Махно1919 гОктябрьская революция (1917)Украинаистория Украиныистория Новороссиибольшевикианархияатаманы
 
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