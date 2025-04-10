https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове - 10.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-10T17:29

2025-04-10T17:29

2025-04-10T17:52

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Российская армия усиливает огневую активность на Харьковском направлении, нанося мощные, комбинированные, концентрированные удары не только по линии боевого соприкосновения, но и по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины.В частности, в результате тщательной доразведки и полученной оперативной информации, мы ударили беспилотниками и баллистическими ракетами по одному из основных железнодорожных узлов Харькова-сортировочной внеклассной станции Основа.С этого крупного узлового логистического участка железнодорожные ветки идут в нескольких направлениях: Харьков-Сортировка, Левада, Люботин, Изюм, Купянск-Узловая, Чугуев, Золочев. Общая длина станции составляет 14,5 км, площадь - 237 гектаров. От станции Основа отходят подъездные пути ко многим промышленным предприятиям города, где производится изготовление и сборка беспилотников разных типов, осуществляется ремонт боевой техники (танков, бронированных машин, РСЗО) иностранного производства.Кроме того, 104 железнодорожных путей и 386 стрелочных переводов позволяли противнику достаточно быстро производить загрузку и выгрузку материальных средств, провизии, ГСМ и перебрасывать на участки фронта в Харьковской области (Купянск, Чугуев, линия "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань-Золочев"). А в цехах и ангарах депо кроме сборки беспилотников, разместились склады материальных средств для нужд ВСУ.По этим объектам и были нанесены мощные огневые удары. Пылали свыше десяти цистерн с топливом, полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование, выведены из строя несколько десятков вагонов, повреждены железнодорожные пути.Одновременно прилеты "Гераней" зафиксированы в пригороде и в нескольких районах Харькова. В населенном пункте Рогань уничтожены два складских помещения, где хранились конструкции для полевых госпиталей, медицинское оборудование Военно-медицинского клинического центра группировки ВСУ "Хортица". Прицельное попадание отмечено по территории кондитерской фабрики ASAL по улице Биологической.По информации моих источников, эта "кондитерка" по полной программе используется ВСУ как логистический объект для маскировки техники и хранении поставок. В результате огневого налета поражено производственное здание, выведено из строя часть конвейерного оборудования, уничтожены 4 транспортных средства — 2 грузовика и 2 легковых автомобиля, один из которых использовался как штабной транспорт. Повреждено оборудование технического блока.А на земле российская армия, продолжая двигаться в направлении Купянска, занимает плацдармы на берегу Оскола, формирует позиции для дальнейших наступательных действий, создает для противника неприемлемые действия для обороны. Киев бесится и не знает, что можно противопоставить наступательному порыву армии России. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы русские используют здесь подводные лодки для переброски десанта.Хорошо хоть ещё не атомные. А то можно было бы нацелить на Харьков сразу "Граниты" и "Цирконы" (смеется).В кабинетах киевской власти — сегодня шок, а на лицах "свидомых" — гримасы ужаса. Александр Сырский заявил местным журналистам, что российская армия наращивает удары и "масштабируют наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях". Хотя все, что рассказал украинский генерал, для его подчиненных уже давно не новость. Их российская армия яростно перемалывает уже несколько недель.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250409/1062415114.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, оскол, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, ракеты, транспорт, дроны