https://ukraina.ru/20250410/kitay-posovetoval-kievu-ne-delat-bezotvetstvennykh-zayavleniy-1062440312.html

Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений

Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений - 10.04.2025 Украина.ру

Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений

Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений о якобы китайских солдатах на Украине. Об этом сообщил 10 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

2025-04-10T13:57

2025-04-10T13:57

2025-04-10T13:57

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владимир зеленский

андрей ермак

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вооруженные силы украины

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"Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая, не стоит делать безответственных заявлений", - предупредил Линь Цзянь.Он напомнил, что Китай "не является создателем украинского кризиса или его стороной", а также что Китай - твердый сторонник мирного урегулирования кризиса.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. После, выступая перед украинской прессой, Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". При этом Линь Цзянь назвал безосновательными эти сообщения. Несмотря на это глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Китай должен дать разъяснения Киеву. По его утверждению, на фронте находятся несколько десятков китайских военных, при этом он затруднился назвать их примерное число.Подробнее - в материале Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение Пекина на сайте Украина.ру.

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новости, китай, киев, украина, владимир зеленский, андрей ермак, мид, вооруженные силы украины