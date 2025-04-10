Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны - 10.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250410/volgogradskogo-povara-chalogo-osudili-za-pokushenie-na-terakt-v-otnoshenii-ofitserov-minoborony-1062447252.html
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны - 10.04.2025 Украина.ру
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ
2025-04-10T17:18
2025-04-10T17:18
новости
россия
киев
африка
минобороны рф
терроризм
сбу
фсб
сво
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg
Виновным в трех покушениях на теракт и других притуплениях признали повара из Волгограда Вадима Чалого. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.Следователи установили, что уроженец Киева, работавший поваром в Волгограде, пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Чалого признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года после того, как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.Чалый пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Его деятельность пресекла ФСБ.Свою вину подсудимый полностью признал, хотя защита намерена обжаловать приговор - 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс рублей.Ранее в Африке Украину официально признали террористическим государством. Подробности в публикации Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали Также на эту тему: Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
россия
киев
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_294b5b7316b700613664713030a44b77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, африка, минобороны рф, терроризм, сбу, фсб, сво, приговор, криминал, бомба, спецслужба
Новости, Россия, Киев, Африка, Минобороны РФ, терроризм, СБУ, ФСБ, СВО, приговор, криминал, бомба, спецслужба

Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны

17:18 10.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ
Виновным в трех покушениях на теракт и других притуплениях признали повара из Волгограда Вадима Чалого. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.
Следователи установили, что уроженец Киева, работавший поваром в Волгограде, пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Чалого признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года после того, как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.
"В качестве целей были выбраны трое офицеров Министерства обороны РФ, которые осуществляют командование российскими воинскими подразделениями, в том числе в зоне боевых действий — все они участники специальной военной операции (СВО)", - сказано в публикации.
Чалый пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Его деятельность пресекла ФСБ.
Свою вину подсудимый полностью признал, хотя защита намерена обжаловать приговор - 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс рублей.
Ранее в Африке Украину официально признали террористическим государством. Подробности в публикации Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали
Также на эту тему: Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
 
НовостиРоссияКиевАфрикаМинобороны РФтерроризмСБУФСБСВОприговоркриминалбомбаспецслужба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине
17:51И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину
17:46Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
17:40Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск
17:29Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове
17:18Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны
17:15Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
17:04Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии
16:57Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньги
16:42СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
15:36Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
15:33МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву
15:26Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа
15:13Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
14:49Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт
14:33Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию
14:22ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков
13:57Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений
13:44Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков
13:43ВСУ мародерствуют и пугают гражданских. Что происходит в Сумской области
Лента новостейМолния