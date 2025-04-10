Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны
Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ
Виновным в трех покушениях на теракт и других притуплениях признали повара из Волгограда Вадима Чалого. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.
Следователи установили, что уроженец Киева, работавший поваром в Волгограде, пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Чалого признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года после того, как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.
"В качестве целей были выбраны трое офицеров Министерства обороны РФ, которые осуществляют командование российскими воинскими подразделениями, в том числе в зоне боевых действий — все они участники специальной военной операции (СВО)", - сказано в публикации.
Чалый пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Его деятельность пресекла ФСБ.
Свою вину подсудимый полностью признал, хотя защита намерена обжаловать приговор - 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс рублей.
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