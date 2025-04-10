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Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны

Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны - 10.04.2025 Украина.ру

Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны

Волгоградского повара Чалого осудили за покушение на теракт в отношении офицеров Минобороны РФ

2025-04-10T17:18

2025-04-10T17:18

2025-04-10T17:18

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Виновным в трех покушениях на теракт и других притуплениях признали повара из Волгограда Вадима Чалого. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.Следователи установили, что уроженец Киева, работавший поваром в Волгограде, пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Чалого признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).Уголовное дело в отношении Чалого было возбуждено в июне 2024 года после того, как повар, заручившийся поддержкой агентов СБУ, предпринял третью неудачную попытку привести в действие взрывное устройство, которое они подготовили заранее и спрятали в подарочной коробке.Чалый пытался отправить российским военным посылки с бомбами. Его деятельность пресекла ФСБ.Свою вину подсудимый полностью признал, хотя защита намерена обжаловать приговор - 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс рублей.Ранее в Африке Украину официально признали террористическим государством. Подробности в публикации Украина создает угрозу безопасности в Африке - МИД Мали Также на эту тему: Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

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