https://ukraina.ru/20250410/maroderstvo-nasilie-i-raspravy-nepridumannye-prestupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062446811.html

Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области - 10.04.2025 Украина.ру

Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов на пресс-конференции в "Россия сегодня" представил доклад о преступлениях ВСУ в Курской области

2025-04-10T17:15

2025-04-10T17:15

2025-04-10T17:15

эксклюзив

курская область

суджа

украина

вооруженные силы украины

преступления

сво

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О чем докладДоклад был подготовлен на основе свидетельств 120 пострадавших и очевидцев злодеяний украинских военных, совершенных ими в Курской области с августа прошлого года.Все эти люди оказались в оккупации, когда украинские формирования сумели захватить часть приграничной территории региона. В марте этого года ВС РФ предприняли наступление на позиции ВСУ на этом участке, освободив большую часть населенных пунктов Курской области, которые контролировала Украина."Гребли всё"Почти весь доклад – это прямая речь пострадавших. Рассказанное ими тяжело читать. Но это необходимо делать, чтобы понимать, с каким противником России приходится иметь дело и во что превратился народ, который совсем недавно считался исключительно братским.Жительница Суджи Нина Бондарева вспоминает как украинцы промышляли повальным грабежом."Грабили. В окно смотришь, они в дом зашли, рюкзаки у них, тележки, сумки. После них в домах побито все. Все разбито, все выкинуто. Расколочено полностью", - рассказала женщина.Украинская пропаганда любит сочинять фейки о вывезенных российскими военными с Украины унитазах, которые они в своем дремучем краю никогда в глаза не видели. События в Курской области показали, что такое сочинительство является зеркальным переносом на россиян своей сущности.Вот лишь несколько свидетельских показаний мирных жителей:"В нашей Куриловке они (украинские военные – ред.) шли потом, все дома взламывали. Где нельзя было, в металлической двери они отстреливали замок. Все выворачивали, забирали все. Грузили на тойоты, пикапы. Они загружались, все тащили – телевизоры, бытовую технику. Даже тряпки все, женские, одежду забирали". Николай Гриненко, с. Куриловка."Вывозили все. На своем отвозили. Все, все вывозили. Даже поснимали, Господи, там утеплители даже со стен. Прямо и постельное белье, и мебель, все остальное, все что угодно. Я лично видела. Они каждый день в одном доме могли много раз зайти – гребли все. Прицепы, машины, вещи, зимнюю одежду. Ну, что было у людей, все забирали. Все забирали. Забирали даже матрасы. Дом за домом". Елена Фурсова, с. Лебедевка."ВСУ дома растаскивали. Стиральные машинки таскали, электроприборы. У меня даже ручную мясорубку взяли. Прямо из дома. Швейную машинку электрическую забрали. Удлинитель. Большой-большой был удлинитель. По мелочи много". Татьяна Мелихова, Суджа.Одна из жительниц Суджи рассказала, как к ним приехали украинские журналисты и блогеры, чтобы запечатлеть нужную им картинку."Одна украинский блогер спрашивала: "Как вам живется с Украиной?" Как раз перед этим мы с ребенком ехали на велосипеде, подъезжаем к дому, а от нас отъезжает машина с украденным. И быстренько в спешке украинский военный закидывает к себе пакет, у меня в мешочке было порошка. Я только увидела, как мелькнул этот пакет. То есть, украинский военный украл порошок, сел в машину и поехал. Я блогеру говорю, да, хорошо, у нас с вами живется, вот вчера у меня украли порошок. Она была не рада, она даже нас не снимала", - вспоминает Наталья Щеглова.Грабили сначала самое ценное – золото, драгоценности, отмечает Богдан Белобров из Суджи."Потом пошла в ход техника, компьютер, машины. Вплоть до женских вещей. Знакомая женщина рассказывала, что у них в квартире дверь вырвали вместе с коробкой. И некоторых вещей, даже личного нижнего белья, не досчиталась. Украинские гражданские люди приезжали, прямо скажу, тариться в наших магазинах нахаляву. Что понравилось, то забирали. Магазин открыт, и все, бесплатно грабишь", - сказал он.Последнее свидетельство об участии гражданских с Украины в грабеже примечательно. И оно не единственное."Люди рассказывали, что украинцы с Сум приезжали на наш рынок, в магазины, и оттуда забирали вещи. В город приезжали и брали", - заявила одна из жительниц Суджи."Вы сами понимаете, что с ней делали"Жители Курской области, пережившие оккупацию, оставили множество свидетельств о том, как украинские военные насиловали местных жительниц."Воду мы ходили брать на улицу Забродок, там мужчина прямо плакал. Которые первые приехали украинские военные, у него жену забрали, в машину кинули, а потом привезли. Ее насиловали, и она умерла потом". Нина Бондарева, Суджа."ВСУ изнасиловали бабушку на Заолешенке. У одного дедушки приехали прямо, так и сказали, что мы твою дочку заберем, попользуемся и вернем. Опять же, прямо из дома, у другого отца забирали дочку. Ну, вы сами понимаете, что с ней делали". Алексей Богунов, 83 года, Суджа."А Светлану вэсэушники изнасиловали. Она с города шла, через Куриловку. Миша, мой брат двоюродный, ее в дом к себе принял. А поблизости уже были украинцы, перекрыли дорогу на улицу. Куда уж пойдешь? И когда она водичку носила, ее украинцы и изнасиловали, и избили. Немножко рассудок у нее потом пострадал от этого". Николай Гриненко, с. Куриловка."Просто едет БТР и стреляет"Нередкими были случаи, когда гражданское население уничтожалось без всякого повода. Об одном таком эпизоде рассказала жительница Суджи Леся Рыльская. По ее словам, в самом начале вторжения она стала очевидцем, как украинский дрон прицельно атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком."Машина сгорела просто заживо. Я только слышала, как ребенок маленький крикнул "А!", и все. Это была машина не ВАЗ, а иномарка какая-то была. Я так понимаю, там был муж, жена и ребенок. Всех убили", - рассказала девушка.По словам 62-летней Татьяны Мелеховой, в той же Судже ВСУ поставили машину возле перекрестка, из которой расстреливали всех, кто передвигался по дороге, будь то авто или же пешеходы."А потом уже с нашей улицы двух человек они убили. Одному пуля в голову была, в лоб. Ну, в голову, а другому в живот. Он долго мучился и умирал. Коля, лет 50 ему было. Они на улице лежали, недели три лежали, украинцы не разрешали хоронить. Запах был ужасный", - рассказала женщина.Пострадавший от преступлений ВСУ в селе Черкасское Поречное Александр Штаненко рассказал, как украинцы расстреливали мирных жителей из бронетехники."В первые дни наступления украинцы много расстреливали. Просто-напросто ехал БТР, и с БТРа просто расстреливали по домам. Кто выходил – просто застрелили. Кому чудом повезло остаться в живых, вот и остались. Остальные погибали. И по моему дому стреляли. Прямо у меня на глазах, мы с женою чудом уцелели. Весь дом изрешетили пулями. Кое-как выползли после обстрела, поползли в подвал", - заявил мужчина.По его словам, он насчитал 12 человек, которые были убиты таким образом.Штаненко рассказал, как в какой-то момент вылез из подвала, чтобы набрать воды из колодца. Его завидел дрон, развернулся и полетел целенаправленно на него."Секунды ждал, думал, что он, может, отвернет. Потом стал видеть, что он приближается и не будет сворачивать. Двинулся назад, закричал жене, ложись, взрывается дрон боевой. Но она успела там как-то присесть. Я развернулся, успел пару шагов сделать, и просто упал на землю. После чего произошел взрыв, и меня подкинуло. Потом уже почувствовал, что по мне кровь течет. Думаю, слава Богу, живой. Переживал за жену, повернулся. Жена кричит. У нее была рука перебитая, пальцы отсечены. Перебита очень сильно", - приводится его рассказ в докладе.Его показания о расстреле домов из БТР подтверждает другой житель этого же села Михаил Богачев."Они стреляли все подряд. Есть там люди, не есть там люди. Просто едет украинский БТР, стреляет по домам, по окнам, по крышам, по дворам, по всем. Едет и стреляет. Есть там люди, нет, стреляют", - рассказал он.Аналогичные расправы были и в других населенных пунктах."Червякова Татьяна Алексеевна из Новоивановки с мужем пошла. И их встретил украинский БТР. И прямо по ним начал стрелять. Они там упали. Пострелял БТР, отъехал, видит, что зашевелились. Добавляет по-новому. Она получила ранение ног сильное, прострелы руки. Еле выбрались они оттуда. Им за 70 лет. Потом муж умер ее уже". Михаил Записной, д. Леонидово.Некоторые действия украинских военных шокируют своей жестокостью."Наш боец отстреливался, его застрелили, а потом начали над ним издеваться, вырезали у него достоинство, положили в каску, и он лежал", - приводится показания жителя с. Казачья Локня по имени Сергей.Нина Крюкова из села Плехово рассказала, как зашедшие в населенный украинцы заминировали колодец в ее огороде. При попытке набрать воды произошел взрыв, несколько человек, находившиеся рядом получили тяжелые ранения.Описанные здесь свидетельства зверств ВСУ в Курской области – лишь часть того, что описано в докладе Международного трибунала. Российские правоохранительные органы фиксируют все злодеяния украинцев. Никакие жесты доброй воли и перемирия не отменяют необходимости придать преступников самому суровому наказанию.О том, почему Киев тянет с подписанием ресурсной сделки с США - в материале издания Украина.ру Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте.

https://ukraina.ru/20250408/1062358645.html

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Павел Котов

эксклюзив, курская область, суджа, украина, вооруженные силы украины, преступления, сво