https://ukraina.ru/20250410/polnaya-chush-ermaka-i-trebovanie-reparatsiy-ot-rossii-itogi-10-aprelya-na-ukraine-1062450420.html

Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине

Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине - 10.04.2025 Украина.ру

Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал подготовку страны к выборам и рассказал о том, на какой стадии находятся отношения с США и какие требования у Украины к России

2025-04-10T18:23

2025-04-10T18:23

2025-04-10T18:23

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Заявление по поводу выборов на Украине глава Офиса президента Андрей Ермак сделал в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera."Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия", — отметил он, отвечая на вопрос о возможных выборах.По его словам, необходимо завершить конфликт, только потом украинцы смогут голосовать.При этом он заявил, что считает нынешнюю американскую администрацию эффективным посредником между Украиной и Россией."В чрезвычайной ситуации войны мы, украинцы, доверяем фактам. И реальность доказывает, что американцы сыграли важную роль в борьбе против русских. Без их помощи за эти три года мы бы не оказались там, где находимся сейчас. Несколько дней назад я возглавлял нашу делегацию на переговорах в Саудовской Аравии и могу с уверенностью сказать, что позиция Америки была превосходной и конструктивной", — подчеркнул Ермак.Он заявил, что верит во Владимира Зеленского, а также что Украина хочет полного прекращения огня."Мы хотим полного прекращения огня и конкретной системы мониторинга. И только у США есть инструменты для серьёзного мониторинга", — указал глава Офиса президента Украины.При этом Ермак подчеркнул, что у него нет доверия к России и что он надеется, что США — с Украиной."Мы продолжаем получать военную и разведывательную помощь США. Правда, сейчас нам труднее, чем в прошлом году, но мы также знаем, что Соединённые Штаты принципиально на нашей стороне. Зеленский честно сказал американцам, что он думал в тот день в Овальном кабинете, и я думаю, что в конечном итоге он добился успеха", — отметил ЕрмакКроме того, он заявил, что у него нет информации о предстоящих переговорах Украины и США."У нас нет информации. Ничего конкретного. Они произойдут скоро, но точных дат нет", — заявил Ермак.Он также отметил, что не верит, что президент США Дональд Трамп смирится с провалом переговоров."Трамп никогда не смирится с неудачей. Он продолжит стараться, и я это ценю. Пока ещё рано судить", — указал Ермак.В то же время, он заявил, что не готов отказаться от территорий, которые Украина считает своими."Мы никогда не признаем законность насильственной оккупации наших регионов Россией. Для нас это красная линия. Во-вторых, нам по-прежнему нужны серьёзные гарантии безопасности. И Россия должна подумать о военных репарациях", — указал Ермак.Примечательно, что он не стал комментировать заявление Зеленского о том, что тот готов "заморозить" статус спорных территорий."Пока рано об этом говорить", — указал Ермак.При этом он отметил, что украинская военная промышленность находится на переднем крае и призвал европейцев вооружаться.Примечательно, что ряд заявлений Ермака противоречит ранее озвученным позициям руководства США."Будет как-то так: территории — за будущие гарантии безопасности", — заявлял в марте советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News.Кроме того, американцы настаивали на проведении на Украине выборов.Затягивание с выборами украинские наблюдатели объясняют рядом проблем у украинской власти."Наш источник в ОП рассказал, что вопрос выборов на паузе из-за позиции [экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия] Залужного, который отказывается вступить в Блок Зеленского и не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. На данный момент закрытые социологические опросы показывают у Зеленского третий результат, причем экс-президент [Пётр] Порошенко* отстоит на несколько процентов, вверху рейтингов Залужный и [начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл] Буданов*", — писал 10 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Тем временем украинские политики задают вопрос, почему Украина не пытается вести переговоры с Россией напрямую."Абсолютно не понятно, по каким причинам ни Зеленский, ни парламент не инициируют прямого договора (разговора) с РФ. Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учётом украинских интересов", — заявил находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.По его словам, прямой диалог Украины и России "позволит избавиться от ненужный транзакционных издержек, платы посредникам за "регулирование", которое превращается в сопоставимый со стоимостью войны ущерб экономическим интересам"."Тем более, что имея такой интерес, посредники в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и РФ. То есть, если это "принцип", то он дорогой и глупый. Если это способ нанести Украине больший экономический ущерб, оправдать его, то это вредительство национальным интересам", — подчеркнул Дубинский.Он обратился к Зеленскому с призывом освободить его из тюрьмы, чтобы Дубинский начал работу по формированию переговорной группы от имени парламента Украины.Также Дубинский подчеркнул, что каждый день затягивания мирного соглашения наносит ущерб социальному и экономическому положению Украины."Перемирие - все равно будет заключено, но с максимальными убытками для Украины и с максимальной прибылью для посредников", — подытожил народный депутат.По его словам, именно в последнем он и видит цель затягивания боевых действий на сегодня. Также Дубинский обвинил руководство Украины и окружение Зеленского в том, что они извлекают прибыль из продолжения конфликта.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов.О том, как на Украине зарабатывают — в статье Татьяны Стоянович "Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250410/peregovory-v-stambule-zelenskiy-i-separy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-aprelya-1062438367.html

https://ukraina.ru/20250410/tsena-vtorzheniya-v-kurskuyu-oblast-i-otstavka-syrskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-10-aprelya-1062429058.html

https://ukraina.ru/20250409/vsu-atakuyut-rossiyskuyu-energetiku-es-kredituet-kiev-rossiyskimi-dengami-itogi-9-aprelya-1062417192.html

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хроники, эксклюзив, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, украина, россия, сша, офис президента, вооруженные силы украины, сизо