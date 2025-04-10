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Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов - 10.04.2025 Украина.ру
Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
Оперативное совещание по актуальным направлениям деятельности военных следственных органов СК России провёл генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов. Об этом 10 апреля сообщило российское следственное ведомство.
2025-04-10T17:46
2025-04-10T17:46
2025-04-10T17:46
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Врид зампредседателя СК – руководителя главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Корпусов и офицеры структурных подразделений этого управления, а также руководители военных следственных управлений СК России окружного звена обсудили насущные проблемы посредством видео-конференц-связи."С докладами о состоянии работы по расследованию уголовных дел о преступлениях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, выступили сотрудники военных следственных управлений окружного звена и руководители структурных подразделений Главного военного следственного управления", - сказано в официальном сообщении.Особое внимание на совещании было уделено мониторингу СМИ и ресурсов Интернет в целях выявления сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции военных следственных органов СК России.Там также отметили, что Корпусов оценил результаты работы военных следственных органов по постановке на воинский учет натурализованных граждан. Генерал обратил внимание на необходимость установления должностных лиц, допустивших нарушения закона в сфере миграционного законодательства."В завершение совещания генерал-лейтенантом юстиции Корпусовым К.Е. даны конкретные указания об активизации работы по обсуждаемым направлениям деятельности военных следственных органов СК России", - рассказали в ведомстве.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблемную ситуацию в публикации Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
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Новости, Россия, СК РФ, СМИ, правоохранители, миграционная служба, мигранты, СВО
Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
Оперативное совещание по актуальным направлениям деятельности военных следственных органов СК России провёл генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов. Об этом 10 апреля сообщило российское следственное ведомство.
Врид зампредседателя СК – руководителя главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Корпусов и офицеры структурных подразделений этого управления, а также руководители военных следственных управлений СК России окружного звена обсудили насущные проблемы посредством видео-конференц-связи.
"С докладами о состоянии работы по расследованию уголовных дел о преступлениях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, выступили сотрудники военных следственных управлений окружного звена и руководители структурных подразделений Главного военного следственного управления", - сказано в официальном сообщении.
Особое внимание на совещании было уделено мониторингу СМИ и ресурсов Интернет в целях выявления сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции военных следственных органов СК России
.
"Генерал-лейтенант юстиции Корпусов К.Е. акцентировал внимание на оперативном принятии процессуальных решений по информации, опубликованной в СМИ", - подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что Корпусов оценил результаты работы военных следственных органов по постановке на воинский учет натурализованных граждан. Генерал обратил внимание на необходимость установления должностных лиц, допустивших нарушения закона в сфере миграционного законодательства.
"В завершение совещания генерал-лейтенантом юстиции Корпусовым К.Е. даны конкретные указания об активизации работы по обсуждаемым направлениям деятельности военных следственных органов СК России", - рассказали в ведомстве.