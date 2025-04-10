https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области - 10.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
Устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-10T16:42
2025-04-10T16:42
2025-04-10T16:42
новости
курская область
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Российскими военными следователями в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области, а также в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти.При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения."Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову", - констатировали в СК РФ.Ведомством проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ на российской территории.Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Подробности в публикации СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
https://ukraina.ru/20250409/vsu-v-suzhde-prodavali-abonementy-na-razgrablenie---mid-rf-1062418782.html
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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, ск рф, всу, военные преступления, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
Устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Российскими военными следователями в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области, а также в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти.
"Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления 9 мирных жителей погибли", - сказано в официальном сообщении.
При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения.
"Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову", - констатировали в СК РФ.
Ведомством проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины
, причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях
введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область
Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский
на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ
на российской территории.
Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель СК России
Светлана Петренко сообщила, что российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Подробности в публикации СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области