СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области - 10.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области - 10.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
Устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-10T16:42
2025-04-10T16:42
новости
курская область
россия
украина
владимир зеленский
ск рф
всу
военные преступления
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062444322_29:0:841:457_1920x0_80_0_0_9408022139182137867805a8b72a1a45.jpg
Российскими военными следователями в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области, а также в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти.При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения."Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову", - констатировали в СК РФ.Ведомством проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ на российской территории.Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Подробности в публикации СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
https://ukraina.ru/20250409/vsu-v-suzhde-prodavali-abonementy-na-razgrablenie---mid-rf-1062418782.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062444322_146:0:755:457_1920x0_80_0_0_12aef557f08874f578de68e0ced485af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, ск рф, всу, военные преступления, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО

СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области

16:42 10.04.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Российскими военными следователями в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области, а также в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти.
"Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления 9 мирных жителей погибли", - сказано в официальном сообщении.
При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения.
"Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову", - констатировали в СК РФ.
Ведомством проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вчера, 19:38
ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФУкраинские военнослужащие на территории России продавали абонементы на разграбление имущества мирных жителей. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ на российской территории.
Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Подробности в публикации СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСК РФВСУВоенные преступленияКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
15:36Новая великая депрессия в США? Об историческом максимуме спекуляций на бирже — Голубовский
15:33МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву
15:26Зеленский по-прежнему уверен, что сумеет обмануть Трампа
15:13Офис президента Украины считает недопустимым кому-либо диктовать ограничение ВСУ
14:49Кремль отреагировал на заявление Зеленского о втягивании КНР в конфликт
14:33Не будет ни Шольца, ни Бербок. Ко дню рождения Гитлера в Германии утвердят новую коалицию
14:22ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков
13:57Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений
13:44Россия и США заинтересованы в урегулировании украинской проблемы с учетом интересов сторон – Песков
13:43ВСУ мародерствуют и пугают гражданских. Что происходит в Сумской области
13:30Армия России освободила Журавку в Сумской области
13:08Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля
13:00ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
13:00Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
12:48Курским градоначальником стал Сергей Котляров
12:30Глава дипломатии ЕС заявила о планировании и разработке преступления – Захарова
12:23"Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну
12:16Развернут ли ВСУ оружие на Киев? Живов о заложниках украинского режима
12:00РФ и США обменялись заключенными в ОАЭ - Wall Street Journal
Лента новостейМолния