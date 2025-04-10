https://ukraina.ru/20250410/sk-rf-rassleduet-ubiystva-ukrainskimi-boevikami-mirnykh-zhiteley-makhnovki-v-kurskoy-oblasti-1062445107.html

СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области

СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области - 10.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области

Устанавливаются обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Курской области, совершенных украинскими военнослужащими. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-10T16:42

2025-04-10T16:42

2025-04-10T16:42

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Российскими военными следователями в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области, а также в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти.При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения."Кроме этого, на 6 телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову", - констатировали в СК РФ.Ведомством проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших. Назначены необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, заверили в следственном ведомстве.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ на российской территории.Также сообщалось, что 9 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что российскими следователями устанавливаются обстоятельства убийств украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево Курской области. Подробности в публикации СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области

https://ukraina.ru/20250409/vsu-v-suzhde-prodavali-abonementy-na-razgrablenie---mid-rf-1062418782.html

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, ск рф, всу, военные преступления, кто